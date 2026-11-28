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, devenind primul antrenor român care pregătește o formație din primele patru ligi ale Angliei. Fostul selecționer care a calificat România până în optimile de finală ale EURO 2024, are misiunea de a salva echipa britanică de la retrogradarea în al treilea eșalon.

Un jucător al lui Edi Iordănescu, între viață și moarte în 2024

Românul se luptă cu probleme de lot încă de la debut, după ce Jordan Zemura și Mattie Pollock au fost eliminați, etapa trecută, . Totuși, Edi Iordănescu are în vestiar și jucători cu povești de viață complicate. Unul dintre aceștia este italianul Edoardo Bove, care a ajuns pe Vicarage Road la începutul acestui an.

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Episodul cutremurător al italianului a avut loc în decembrie 2024. Atunci, în timpul meciului echipei sale de la momentul respectiv, Fiorentina, contra lui Inter, a suferit un stop cardiac. Totul s-a întâmplat în minutul 15 de joc, când fotbalistul a rămas întins pe gazon. Meciul a fost oprit de urgență de arbitrul partidei, iar Edoardo Bove a primit primul-ajutor din partea medicilor.

Fotbalistul a fost transportat de urgență la spital, unde a fost internat timp de 13 zile. Medicii i-au montat un defibrilator implantabil pentru a-i proteja ritmul cardiac, iar acest fapt a dus la sfârșitul carierei sale în Italia. Forul de la Roma interzice participarea sportivilor care au implantat defibrilatorul. Astfel, Edoardo Bove a fost forțat să părăsească țara natală.

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Interzis în Italia, Edoardo Bove s-a relansat la Watford

Cum regulamentele de fotbal din Marea Britanie îi permit să evolueze, Edoardo Bove a fost transferat gratuit de Watford, în ianuarie 2026. După o lună de pregătire, timp în care nu a fost inclus în lotul ”Viespilor”, italianul a revenit pe teren, într-un meci contra lui Preston North End. Mijlocașul a jucat doar patru minute în remiza de pe Vicarage Road.

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Edoardo Bove a primit credit constant din partea clubului englez, însă niciodată nu a fost titular. Până la sfârșitul sezonului precedent, acesta a strâns 269 de minute în 11 apariții. Mai mult, a reușit să marcheze un gol, în victoria contra lui Wrexham, 3-1.

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Spre deosebire de stagiunea anterioară, Edoardo Bove a devenit unul dintre oamenii de bază ai lui Watford în ediția 2026-2027. Fotbalistul a stârns 11 apariții în toate competițiile, fiind integralist în două dintre acestea. Totuși, spre deosebire de sezonul 2025-2026, acum, italianul nu a contribuit la nicio reușită a trupei de pe Vicarage Road.