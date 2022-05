Ovi Jacobsen, în juriul României pentru Eurovision: “Ciudată povestea cu voturile. E supărător și deplasat”

Ovidiu Cernăuțeanu, cunoscut ca Ovi Jacobsen, a făcut parte din juriului național de la Eurovision 2022. În plin scandal, interpretul și compozitorul vorbește despre notele acordate de juriul din România, din care a făcut parte, și critică poziția EBU, pe care o cataloghează ca fiind “dubioasă”.

De altfel, TVR a comunicat lista membrilor juriului național și notele acordate de aceștia. Juriul românesc a fost format din Sanda Ladoși, Luminița Anghel, Ovi Jacobsen, Liviu Elekeș și Mihai Pocorschi.

Ovi, în vârstă de 47 de ani, a făcut parte din juriul românesc de anul acesta și a oferit voturi pentru țările participante în finala internațională a care s-a desfășurat sâmbătă, 14 mai, la Torino.

Compozitor și cântăreț de renume, Ovi se declară scandalizat de situația care s-a creat legată de voturile României, dar și ale altor țări, care au concurat la ediția din acest an a concursului Eurovision.

“Să vii să acuzi unele țări că au manipulat rezultatul este supărător și deplasat”

”Noi ne-am făcut datoria cu o seară înainte pe repetiția generală de la Eurovision. Iar voturile, în ceea ce mă privește, nu cele care au ajuns… Eu, personal, am pus Moldova pe primul loc, pentru că mi-a plăcut foarte mult.

Restul poveștii între TVR și EBU mă depășește. Dar noi ca jurați, ne-am făcut datoria. Avem fișele cu notele în sine, nu cele oficial”, a declarat, pentru FANATIK, Ovi Jacobsen, care s-a clasat pe locul 3 alături de Paula Seling, la ediția din 2010, când au reprezentat România.

Artistul susține că în alt mod, să aleagă din start Ucraina drept câștigătoare, fără să stârnească un scandal.

”Mai în glumă, mai în serios, dacă EBU își dorea o altă finalitate, putea fi mult mai simplu. Ne spunea așa: ‘Urcați pe scenă, sărbătorim, și vrem să fim în empatie cu Ucraina și nu mai votăm, alegem din oficiu’ și ‘pa’, ‘la revedere’. Și toată lumea era de acord cu lucrul acesta”, a mai declarat Ovi Jacobsen, pentru FANATIK.

Ce spune Ovi, după Eurovision 2022: “Am un trecut și sunt transparent și corect”

Ovi Jacobsen, unul dintre cei cinci jurați, se declartă supărat pe Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune și susține că poziția EBU este extrem de dubioasă.

”Dar să vii să acuzi unele țări că au manipulat rezultatul este supărător și deplasat. În ultimii 4 ani eu am făcut parte din juriul Eurovision din Elveția, tocmai pentru că eu cunosc fenomenul, am un trecut și sunt transparent și corect. Așa că e foarte dubioasă poziția EBU de anul acesta.

Dar cum o rezolvă TVR-ul mă depășește. Am înțeles că sunt factori politici, care doresc să se implice pe linie politică, ceea ce cred că e bine să se spună mai în detaliu, ce nu am făcut noi corect.

Am fost cinci jurați care și-au făcut meseria asa cum am fost contractați. Eu, din 2009, sunt implicat în fenomenul Eurovision. Am scris piese pentru România și pentru alte țări și chiar știu cu ce se mănâncă. Așa că e foarte ciudată povestea cu voturile anulate”, a mai declarat Ovi Jacobsen.

Care a fost componenţa juriului României şi ce note au acordat Ucrainei şi Republicii Moldova

TVR a trimis un comunicat în care a anunțat componența juriului din România, nume ținute secrete până luni, 16 mai.

”Ca urmare a controverselor legate de anularea rezultatului votului juriului României de către EBU și publicarea unui punctaj diferit în cadrul concursului, fără ca Edei Marcus, spokes person desemnată de TVR, să-i fie permisă comunicarea, în direct, a rezultatelor jurizării României, de către EBU, vă comunicăm (anexat) lista membrilor juriului național și punctajul acordat de aceștia.

Componența juriului României a fost următoarea: Sanda Ladoși, Luminița Anghel, Ovi Jacobsen, Liviu Elekeș și Mihai Pocorschi.”, se arată în comunicatul transmis de TVR.

TVR a făcut publice și notele juraților de la noi.

Punctajul acordat de juriul României concurenților din finala Eurovision 2022:

Moldova-12 puncte

Grecia-10 puncte

Polonia-8 puncte

Olanda-7 puncte

Azerbaidjan-6 puncte

Australia-5 puncte

Italia-4 puncte

Spania-3 puncte

Finlanda-2 puncte

Lituania-1 punct

”Reiterăm faptul că TVR a solicitat organizatorilor ESC să ne furnizeze, în mod oficial, motivele concrete pentru care au înlocuit punctajul juriului din România cu un “substitut” calculat într-un mod netransparent. În funcție de răspunsul care ne va fi trimis, TVR își rezervă dreptul de a lua măsuri pentru corectarea situației create.

Televiziunea Română mulțumește public celor care au fost alături de România și au susținut reprezentantul nostru, wrs, în concurs, din sală sau din fața micilor ecrane”, se mai arată în același comunicat emis de TVR.

WRS pe locul 18

Vă reamintim că WRS, reprezentantul României din acest an la Eurovision, s-a clasat pe locul 18, Moldova pe locul 7, iar țara câștigătoare a fost Ucraina.