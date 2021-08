În urmă cu câteva zile Ovi a fost implicat într-un accident rutier. Un tânăr neatent l-a lovit în plin, dar din fericire nimeni nu a fost rănit.

Mașina artistului a fost făcută aproape praf, daunele ridicându-se la aproximativ 5.000 de euro.

Cântărețul a făcut primele declarații despre incident și a povestit tot ce s-a întâmplat.

Ovi la un pas de tragedie în Corbeanca. “Eram într-un SUV, dar impactul a fost foarte mare”

Joia trecută, Ovi a avut parte de A fost lovit în trafic de un șofer neatent. Artistul a postat pe pagina sa câteva cuvinte pentru a atrage atenția asupra faptului că există unele drumuri extrem de periculoase.

“Pentru vecinii din Corbeanca! Postez incidentul meu de joia trecută, pe seară, nu pentru a fi în centrul atenției pe Facebook, ci pentru a arăta cât de periculoasă este intersecția cu DN1, pe care noi îl traversăm zilnic în drum spre casă. O zonă extrem de expusă și unsafe!

Când un începător de 18 ani întră cu 100 de km în tine (cu ochii în telefon) te bucuri că erai la volanul unui Volvo! Eu sunt OK, dar putea fi o tragedie dacă circumstanțele erau un pic altfel. Safe driving and keep the speed limit kidos!”, a scris artistul pe rețelele sociale.

Ovi: “Nu am suferit nicio traumă”

pentru ciao.ro ce s-a întâmplat cu exactitate. După incident artistul a declarat că este deranjat de câteva lucruri. Educația rutieră și traficul din Corbeanca.

“Eu, de obicei, nu merg repede și într-o zona, din păcate, foarte prost semnalizată, cu probleme în general, mai exact pe DN 1, înainte să vin spre casă, să fac stânga spre Corbeanca.

Ori eu am tot așteptat să intru să fac stânga, l-am văzut pe acest individ care s-a dovedit a fi un băiat începător de 18 ani, și mi-a confirmat a doua zi, că într-adevăr m-a văzut foarte târziu, deci probabil era cu ochii în telefon.

Și a intrat în mine, în partea dreapta, din fericire pentru mine, dar la o viteză pe care a și spus-o pe loc atunci, de vreo 100 și ceva de km pe oră.

În urma impactului mașina lui s-a deteriorat foarte tare, iar eu, fiind totuși într-un SUV destul de greu, un Volvo, am fost proiectat 90 de grade spre București”, a declarat Ovi pentru