Ovidiu Burcă a adus la Dinamo un om care a lucrat cu mari antrenori precum Allegri, Sarri, Stefano Pioli sau Marcelo Lippi: „Am avut mare noroc!”

Alessandro Caparco, fostul portar al lui Poli Iași și Concordia Chiajna, face parte din staff-ul lui , unde îi pregătește pe Filip Dujmovic, Denis Oncescu și Ștefan Fara.

Alessandro Caparco, antrenorul cu portarii al lui Dinamo, a lucrat cu giganți ca Allegri, Sarri, Stefano Piolli sau Marcelo Lippi

Alessandro Caparco a vorbit pentru de ce a ales să se alăture staff-ului lui Ovidiu Burcă: ,,M-a sunat Mister când eram la Coverciano, începusem cursul și am vorbit la început de luna august. Mister mi-a zis că atunci când voi reveni în România, să avem o discuție, am spus cu mare plăcere, eu credeam că au găsit pe altcineva până mă întorceam eu”.

Chiar dacă nu a jucat niciodată la un club mare din Italia, Caparco a avut parte de antrenori extraordinari: „Eu am avut mare noroc, când jucam în Italia, am avut antrenori mari, Allegri, Sarri, Pioli, mister Lippi, dar și toți antrenorii cu portarii care sunt mai puțin cunoscuți. Cine m-a ajutat cel mai mult și m-a ajutat să îmi schimb perspectiva a fost Alessandro Nista , care a fost la Inter, Napoli, Parma, încă vorbesc cu el.

E șef la Coverciano în privința antrenorilor cu portarii, toată metodologia vine de la Alessandro Nista. Vedem lucrurile în aceeași manieră, s-a schimbat mult antrenamentul cu portarii, poziția portarului în teren în ultimii ani s-a schimbat, antrenamentele sunt diferite, nu se știe de unde vine mingea, se antrenează cu multă intensitate, se antrenează doar situații reale”.

Alessandro Caparco nu credea că va mai ajunge la Dinamo: „Aveam și alte oferte”

Fostul portar ajuns la 39 de ani a fost mirat că Ovidiu Burcă l-a dorit în tot acest timp: „Am fost surprins să aflu că Mister m-a așteptat până acum și când am auzit de Dinamo pentru mine a fost ușor să aleg. Nu ascund faptul că aveam și alte oferte. Cu Burcă nu mă cunoșteam înainte să vin la Dinamo, îl știam din perioada Rapid când era președinte, ca jucător, dar relația profesională nu am avut”.

Italianul s-a retras în august 2020 de la Poli Iași, iar de atunci a mers pe drumul antrenoratului: „Când m-am lăsat de fotbal, nu m-am gândit o secundă să fiu antrenor, am și alte activități, dar mi se făcuse dor de fotbal. Am deschis o școală de portari, am o mare bucurie că doi dintre portarii antrenați de mine au ajuns la Juventus și Lecce și de acolo mă sunase domnul Andone să merg la Voluntari, a fost bine pentru experiența mea”.

Alessandro Caparco și-a făcut o școală de portari: „Era vorba de motivare profesională”

Chiar dacă a început un proiect pe cont propriu, Alessandro Caparco nu a putut refuza oferta lui Ovidiu Burcă de a veni la Dinamo: „După un an și jumătate, am preferat să continui doar cu școala de portari, nu era vorba de aspectul financiar, dar era vorba de motivare profesională. Când a sunat Dinamo, nu am ezitat nicio secundă, deși nu este ușor, să fii antrenor, să ai grijă și de afacere, am și un magazin cu haine, dar pentru Dinamo se poate face fără probleme”.

Caparco apreciază faptul că suporterii lui Dinamo din : „Eu am venit destul de târziu când lucrurile erau deja mai bine. Fiind în afară, nu înțelegeam ce este Dinamo. Veneam să joc ca adversar împotriva lui Dinamo, dar nu vedeam niciodată un stadion plin, toată lumea îmi spunea de Dinamo. Eu nu simțeam treaba asta, dar când am intrat pe porțile stadionului și am văzut ce este în spate, fanii ajută financiar, atunci am înțeles cât este de iubită echipa asta”.

Dinamo e pe locul 11 în Casa Pariurilor Liga 1, iar pentru „câinii” urmează partidele cu Csikszereda și Sepsi Sfântu Gheorghe.