Ovidiu Burcă a dat cărțile pe față! Mărturie despre mandatul la Dinamo: „Cel mai dificil moment!”

Dinamo are în acest sezon un parcurs foarte bun. Actuala situație vine după Ovidiu Burcă, cel care a readus echipa bucureșteană în Superliga, a dezvăluit cel mai greu moment din mandatul său pe banca „Câinilor”.

Ovidiu Burcă a dat cărțile pe față!

La finalul sezonului 2021/2022, Dinamo retrograda în Liga 2 după un baraj pierdut cu cei de la U Cluj. Imediat după „dezastrul” de la echipa bucureșteană, mai mulți oameni, de la staff la jucători, au plecat.

Ovidiu Burcă a preluat echipa și a promovat-o după doar un sezon petrecut în eșalonul secund, câștigând barajul cu FC Argeș. Recent, antrenorul a dezvăluit cel mai greu moment prin care a trecut la formația din „Ștefan cel Mare”.

„Cel mai dificil moment a fost când am promovat. Am avut transferurile blocate și nu știam de abordare, ce filosofie (n.r. să abordeze ca antrenor).

Dacă să continui cu jucătorii pe care îi aveam, dacă se vor debloca transferurile, când vor veni cei noi. A fost un moment destul de greu de gestionat.

Eu am avut încredere. Am văzut ceea ce a însemnat Dinamo. Promovarea i-a adunat pe oameni”, a mărturisit Ovidiu Burcă, pentru cei de la

„Într-o zi cred că voi antrena și Dinamo”. Adi Mutu a vorbit despre obiectivele sale de viitor

Unul dintre numele mari care au jucat cu mândrie pentru Dinamo a fost și Adrian Mutu. „Briliantul” a vorbit de curând despre planurile sale de viitor în antrenorat.

Se pare că : „Dar mi-aș dori foarte mult, mi-ar plăcea ca într-o zi să antrenz și Dinamo.

Pentru că acolo am avut succes ca jucător, poate cel mai mare succes în România, câștigând Cupa și campionatul cu ei, într-un an de zile cât am jucat acolo. Normal că mi-aș dori”, a dezvăluit Adrian Mutu în exclusivitate la DON MUTU, cel mai nou show oferit de FANATIK.