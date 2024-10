Ovidiu Burcă a dezvăluit „arma secretă” a lui Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB: „Oferă mult echilibru, are personalitate și leadership”

Dinamo și FCSB se întâlnesc miercuri, 30 octombrie, în Cupa României Betano. Este a doua dispută din „eternul derby” din ultimele două săptămâni, .

Ovidiu Burcă a dezvăluit „arma secretă” a lui Dinamo înaintea meciului cu FCSB: „Oferă mult echilibru, are personalitate și leadership”

Ovidiu Burcă a prefațat duelul din Cupa României Betano. Fostul antrenor al dinamoviștilor a dezvăluit cel mai important jucător din lotul format de Zeljko Kopic. Tehnicianul croat a surprins prin rezultatele din actualul sezon, .

Antrenorul care a readus-o pe Dinamo în primul eșalon fotbalistic a mărturisit că Eddy Gnahore este „as-ul din mânecă” al lui Zeljko Kopic. Ovidiu Burcă îl vede pe mijlocașul francez drept cel mai bun jucător al „câinilor”.

„Știi că nu-mi plac pronosticurile… Dar prevăd un meci echilibrat. Nu știu dacă putem vorbi azi de un jucător care să tragă echipa după el. Dinamo a crescut mult colectiv.

Dar, dacă ar fi să nominalizez un jucător, Eddy Gnahore e cel mai important din echipă. De ce? Oferă mult echilibru, are personalitate și leadership”, a spus Ovidiu Burcă, potrivit .

Ovidiu Burcă a fost aproape să revină la o formație de liga a 2-a

, după ce oltenii s-au despărțit de Marius Croitoru. Negocierile au picat la scurt timp, .

„Am avut niște discuții. El are niște solicitări care nu corespund politicii mele. Asta este. În rest, nu am nicio treabă cu Ovidiu, suntem în relații bune. El și-a dorit să antreneze la FC U, noi am agreat de a lucra cu el și în momentul în care am început să schimbăm solicitările părților… Eu am trimis o propunere de contract, el mi-a trimis solicitări suplimentare pe care nu le agreăm. Și aici s-a blocat chestia.

Am nume pe listă. Discutăm cu mai multe persoane. Mi-am dat seama că nu mai putem să facem nimic acum până luni, pentru că avem meciul în două zile. Suntem în faza de cercetare-documentare.

Noi nu vrem antrenor-șef la noi, care să ne conducă. Noi vrem să îl conducem pe el. Și nu mă refer la Burcă, că am discutat cu mai mulți”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit .