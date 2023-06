Ovidiu Burcă a readus-o pe Dinamo în SuperLiga, dar a fost la un pas de demisie: ”Am avut nevoie să transmit niște mesaje clare”

Tehnicianul ”câinilor” este considerat principalul artizan al promovării, iar fanii din Peluza Cătălin Hîldan la petrecerea organizată pe stadionul din Ștefan cel Mare.

De ce a vrut Ovidiu Burcă să demisioneze de la Dinamo

Ovidiu Burcă este fără doar și poate personajul principal la Dinamo după ce a reușit o promovare care la începutul sezonului părea ireală, dar antrenorul a mărturisit că a fost un moment în care și-a depus demisia.

Totul s-a întâmplat la începutul anului când , așa cum FANATIK anunța în exclusivitate la acel moment, din cauza faptului că existau întârzieri salariale, iar Burcă a susținut o conferință de presă în care le-a cerut celor care nu cred în acest proiect să plece.

”Atunci a fost un moment cu demisia pe masă, pentru că nu poți da afară o echipă întreagă și să păstrezi antrenorul. Le-am oferit celor din conducere această variantă înaintea conferinței de presă. Din fericire, am avut parte de sprijinul lor.

Dintr-o perspectivă, poate n-a fost ok. Mi-am asumat niște riscuri. Dar am avut nevoie să transmit niște mesaje clare. Eu m-am documentat, am știut ce se întâmpla în vestiar”, a declarat Burcă, la emisiunea Fotbal Club de la .

Burcă amintește faptul că la acel moment nu existau bani în club

Tehnicianul dinamovist a explicat faptul că a luat această decizie pentru a putea să-și întărească poziția în fața jucătorilor și a precizat faptul că, așa cum le-a promis elevilor săi, restanțele le-au fost achitate cu primii bani care au intrat în cont.

”Aveau două luni de întârziere și promisiunea din partea mea că urmau să primească banii peste o săptămână. Nu au avut încredere în mine, am căzut testul autorității. Clubul trebuia să întărească poziția, să transmitem un mesaj suporterilor, că lucrurile nu se mai fac cu jumătate de măsură.

Oamenii făceau eforturi, ne-au trimis mâncare, ne-au trimis alimente. Pentru cine făceam grevă? N-avem bani, nu aveam cum să îi cerem! Vineri, banii de la Rakow, de la Sorescu, erau în cont. Luni, în momentul scandalului, deși erau virați”, a spus Ovidiu Burcă.

Revenirea în eșalonul de elită aduce un plus financiar important pentru o echipă care a avut mult de suferit în ultimii ani din cauza lipsei de capital. Doar din drepturile tv, .