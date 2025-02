Ovidiu Burcă analizează transferul lui Eric Bicfalvi la Oțelul: „Așteptările noastre sunt mari”. Ce a declarat înainte de meciul cu U Cluj

În această săptămână, Oţelul a oficializat un transfer important, cel al lui Eric Bicfalvi, .

Ovidiu Burcă a vorbit despre transferul lui Eric Bicfalvi la Oțelul

Experimentatul fotbalist a afirmat că omul care l-a convins să semneze cu gălățenii a fost antrenorul echipei, Ovidiu Burcă. În conferința de presă premergătoare jocului din Superligă cu Universitatea Cluj, tehnicianul a vorbit despre noul mijlocaș al Oțelului.

„Suntem foarte bucuroși că am reușit să-l convingem să vină alături de noi. Un jucător ca Eric va aduce foarte mult din punct de vedere al leadership-ului în vestiar cu experiența lui, va deveni un jucător important atunci când se va pune pe picioare din punct de vedere fizic. Așteptările noastre de la el sunt mari, la ce experiență are și la ce calitate are, fotbalistică, dar și umană, cred că va reprezenta un mare plus pentru noi.

Cred că Erik este un număr 8 sau un număr 10, dar rămâne să îl și văd pe viu, să îl descopăr ca și jucător, iar faptul că poate interpreta mai multe poziții ne dă nouă un plus” a declarat Ovidiu Burcă pentru .

În vârstă de 37 de ani, Eric Bicfalvi a evoluat în ultimele opt sezoane pentru formația rusă Ural Yekaterinburg.

Când ar putea debuta Jovan Markovic și Stiven Plaza la Oțelul

Gălățenii au transferat în această iarnă alți doi fotbaliști importanți în compartimentul ofensiv, , și .

Ovidiu Burcă a clarificat la ce nivel sunt cei doi din punct de vedere fizic: „Marko are deja o săptămână cu noi, ușor-ușor începem să îl introducem în ce înseamnă conceptul de joc, să îl adaptăm la grup, a fost o săptămână bună pentru el. Cu siguranță îl vom folosi (n.r. contra lui U Cluj), să vedem dacă de la început sau pe parcurs. Este un jucător care ne va aduce un plus din punct de vedere ofensiv. Stiven are un decalaj de pregătire, el a jucat ultimul meci în noiembrie, sperăm ca în cel mai scurt timp să-l vedeți și pe el pe teren”.

Markovic a evoluat în prima parte a sezonului la o altă grupare din Superligă, Hermannstadt, în timp ce Plaza a jucat în divizia secundă mexicană, la Venados.

„E momentul să adunăm puncte”

Oțelul a obținut cinci puncte în primele șase partide sub comanda lui Ovidiu Burcă, dar programul gălățenilor a fost unul infernal, cu mai multe meciuri împotriva unor adversari din prima jumătate a clasamentului. Misiunea echipei nu va fi una ușoară nici în următoarea rundă, când la Galați sosește a treia clasată din Superligă, Universitatea Cluj, formație care și-a asigurat matematic prezența în play-off. Duelul va avea loc vineri, de la ora 20:00.

„În meciurile din acest an am văzut lucruri importante și asta ne dă speranțe că după meciul de mâine ne vom bucura. Îi simt pe băieți motivați, după partida de la Craiova au avut acest sentiment de frustrare că puteam scoate mai mult. Noi ne dorim să câștigăm, avem întotdeauna aceeași mentalitate, aceeași atitudine, dar într-o lună și ceva au fost foarte multe lucruri de pus la punct. Vedem progres, dar progresul trebuie să îl vezi la finalul jocului, atunci când aduni puncte. E momentul să adunăm puncte” a afirmat Ovidiu Burcă.

În ultimele două runde ale sezonului regulat, Oțelul va întâlni două adversare din lupta pentru evitarea retrogradării, Unirea Slobozia și Politehnica Iași.