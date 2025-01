Ovidiu Burcă anunță 4 transferuri la Oțelul Galați. Aduce jucători de la Dinamo? „Liberi de contract sau împrumut”

Ovidiu Burcă s-a înhămat la o muncă grea la Oțelul Galați . Antrenorul a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit despre situația echipei și nu în ultimul rând despre transferuri.

Ovidiu Burcă pregătește campania de transferuri la Oțelul Galați: „Nu cred că va mai pleca niciun jucător”

Ovidiu Burcă s-a reorientat rapid după despărțirea de FC Voluntari. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani a negat că Federico Maciel ar putea ajunge la Dinamo și .

Ovidiu, înainte să semnezi cu Voluntari spuneai că îți dorești să revii în SuperLiga. S-a întâmplat mai devreme decât îți imaginai…

– Așa a fost să fie. Tot răul spre bine până la urmă. Eu sunt un om statornic în general și nu aveam cum să planific așa ceva. Eu nu am vrut să se întâmple așa. Îmi plac proiectele pe termen mediu și lung, nu sunt un traseist să lucrez doar de dragul unor beneficii financiare.

Ce s-a întâmplat la Voluntari? Te-ai certat cu Florin Marin?

– Nici vorbă. Nicidecum. și a fost mai bine să fac un pas în spate și uite că s-a ivit oportunitatea asta. Domnul Nețoiu a lucrat foarte mult cu domnul Florin Marin și la Dinamo și la Craiova și are foarte mare încredere în el. Eu nu m-am certat cu nimeni, nici măcar nu am avut discuții în contradictoriu.

Eu am venit la Voluntari pentru un proiect și cred că autoritatea unui antrenor principal e cel mai important lucru pe care trebuie să îl aibă. Eu nu vedeam colaborarea așa ca domnul Nețoiu. Atunci când lucrurile sunt amestecate și nu sunt așa cum îmi doresc e mai bine să plec.

E posibil să ajungă jucători de la Dinamo la Oțelul Galați? S-a tot vorbit despre astfel de variante…

– Deocamdată pe lista noastră scurtă nu e niciun jucător de la Dinamo. Vrem să aducem patru jucători și e adevărat că avem nevoie neapărat de cel puțin un atacant pentru că acolo suntem acum cei mai descoperiți. O să vină câțiva jucători în zilele următoare.

Maciel ar putea ajunge la Dinamo?

– În momentul ăsta nu cred că va mai pleca niciun jucător. A trebuit să vindem niște jucători din cauza problemelor cu banii, de aceea Juric a cerut și el rezilierea contractului, dar sper că e singurul jucător.

Care e situația financiară la Oțelul în acest moment?

– Este un impas din punctul ăsta de vedere, dar sper să găsim soluții și banii încasați din transferuri ne ajută în acest moment. Există niște restanțe financiare către jucători. Sper să se normalizeze relație și cu cei de la Liberty, la fel și cu Primăria și Consiliul Județean Galați. Fotbalul e un fenomen social care aduce multe bucurii oamenilor și cred că trebuie să ne înhămăm cu toții la proiectul ăsta.

Ce obiectiv ai? Se poate salva Oțelul de la retrogradare?

– Distanța e mică și deasupra și sub noi în clasament. Eu am venit pentru că eu cred mult în această echipă și cred că putem mai mult decât să ne salvăm de la retrogradare. Contractul meu e până la finalul sezonului și cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani. E o situație complicată, dar cred că o putem depăși. Ce a făcut Dorinel Munteanu aici e lăudabil și trebuie să îi ducem munca mai departe. Nu trebuie să discutăm de retrogradare.

Crezi că spune multe despre fotbalul românesc faptul că un antrenor trebuie să își dea demisia fără să piardă niciun meci?

– Eu nu vreau să fac astfel de analize. Eu încerc ca acolo unde merg încerc să creez un mediu de normalitate. Doar că asta la noi e văzută uneori într-un alt fel. Tot ceea ce am încercat în cariera mea de antrenor a fost să dezvolt un ambient în care jucătorii să își poată dezvolta la maximum abilitățile. De foarte multe ori am reușit, uneori nu. Eu sunt un om care vrea să lase în urma lui lucruri frumoase. Și eu cred că am făcut asta până acum și o voi face în continuare. Sunt motivat să schimb mentalități acolo unde activez și suporterii să se bucure de fotbal.

La Dinamo ai reușit să răzbești într-o situația financiară și mai complicată…

– Înseamnă că o să mă descurc și la Oțelul. Știi cum e, dacă lucrurile erau bune nu ajungeam noi aici. Sunt un antrenor tânăr, care încearcă să se afirme, iar astfel de contexte eu le văd ca oportunități. Așa a fost și la Dinamo și a ieșit bine. Sunt convins că pot face asta și la Oțelul. Fotbalul românesc nu are nevoie de bani, ci de planuri, idei și oameni care să le implementeze. Eu simt că putem schimba traiectoria acestui club.

Ai un mesaj pentru suporterii lui Oțelul?

– Mi-aș dori foarte mult să vină din nou alături de echipă pentru că este un moment greu. Doar împreună putem să îl depășim. . Sper să umple stadionul la fiecare meci și le promitem că ne vom bate pentru fiecare minge și metru de teren.

Ai vorbit cu Dorinel Munteanu?

– Nu am vrut să îl deranjez. Încă nu pentru că eu înțeleg mai bine decât oricine ce a făcut el aici, dezamăgirea și amărăciunea pe care o simte. A construit acest proiect de la zero și l-a lăsat pe o poziție bună. Nu e deloc ușor ce a făcut și eu știu ce înseamnă să ajungi de la Liga 3 în SuperLiga. Are nevoie de liniște și de un moment în care să se detașeze de fotbal și să aibă din nou entuziasm și energie pentru a intra în alt proiect. Îi promit că îi vom duce munca mai departe.