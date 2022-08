Ovidiu Burcă are planuri mari: „Dinamo e un club cu o istorie care n-are legătură cu Liga 2”

Antrenorul lui Dinamo a vorbit și despre meciul cu Oțelul Galați, a doua partidă pe care „câinii” o joacă în Liga 2, după victoria din prima etapă cu Progresul Spartac, scor 1-0.

Ovidiu Burcă are planuri mari la Dinamo

Ovidiu Burcă are și a vorbit despre ce își dorește să facă în perioada următoare la echipă: „Am stat departe de lucrurile astea, pe mine m-au interesat lucrurile de organizare, dar suntem bucuroși că am debutat cu dreptul.

Cred că am schimbat starea de spirit, am discutat individual mai ales cu jucătorii cu multă experiență și celor tineri le-am dat mai multe șanse”.

„Eu sunt o fire optimistă și cred că putem realiza multe lucruri anul acesta. E nevoie de un mediu stabil ca acești tineri să crească.

Dinamo e un club cu o istorie care n-are legătură cu Liga 2, dar oamenii trebuie să înțeleagă că e nevoie de timp și răbdare. Eu am încredere că tinerii ăștia vor ajunge la un nivel foarte bun.

Legat de Arcul de Triumf, am înțeles că se lucrează la gazon, vedem din septembrie ce se întâmplă acolo. Am optat să mergem la Clinceni, pentru că acolo e un gazon bun și am avut un vibe bun când am fost acolo”, a mai spus Ovidiu Burcă, la TV .

„Programul DDB e important pentru noi, sper să se liniștească apele!”

și a vorbit despre importanța programului DDB pentru club, dar și despre meciul cu Oțelul Galați: „Am avut mai multe zile să pregătim meciul cu Oțelul și vom avea un meci bun.

N-a fost ușor nici cu Progresul, nu va fi nici acum cu Oțelul Galați, știm echipele lui Dorinel. Vorbeam și cu MM și îmi spunea ce atitudine au avut jucătorii Oțelului la meciul amical cu FCSB.

Programul DDB a fost foarte important și sper ca odată cu aceste alegeri, să se liniștească apele, vrem să fie cu toții alături de noi”.

„Echipa are nevoie de ei, mi-aș dori să revină din nou alături de echipă. E singura noastră șansă de a ține echipa în viață și mi-aș dori să fie alături de echipă, cum au fost și în ultimii ani”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.