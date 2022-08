Ovidiu Burcă, avertisment pentru jucătorii lui Dinamo: ”Nu trebuie să se uite peste umăr la cine a venit”

”Câinii” continuă în speranța că vor redresa situația și l-au adus pe mijlocașul spaniol Gorka Larrucea.

Jucătorii lui Dinamo, puși la punct de Ovidiu Burcă

În conferința de presă premergătoare partidei cu Unirea Dej, din etapa a 4-a din Liga 2 Casa Pariurilor, antrenorul Ovidiu Burcă a precizat că a purtat discuții cu jucătorii mai vechi din lot și le-a atras atenția că nu au de ce să fie nemulțumiți.

”E normal ca cei care sunt aici să se simtă cumva, când vin jucători noi. Știți momentele care se nasc când vin jucători noi, străini, face parte din proces. Ăsta este fotbalul, trebuie să se adapteze, nu trebuie să se uite peste umăr la cine a venit, în ce condiții…

Este o discuție mai veche la Dinamo, de ani de zile, am încercat să o închid săptămâna asta. Cred că este și felul nostru de a fi, ca nație, să ne uităm în alte părți, la vecini, mai puțin la ceea ce avem de făcut. Și străinii care au venit trebuie să înțeleagă că trebuie să facă diferența.

Este un alt suflu, echipa este mult mai puternică. Insist pe procesul de formare al unei echipe. Nu știu cât va dura, este un proces anevoios, mai pierzi, nu am avut o perioadă de pregătire cu echipa, 6-8 săptămâni, să îi aduc pe toți să creadă într-un ideal. Au venit pe rând”, a declarat Burcă.

Campanie de transferuri încheiată pentru ”câini”

Tehnicianul dinamovist este de părere că orice jucător străin are nevoie de o perioadă de acomodare și a menționat faptul că a început să resimtă presiunea celor două înfrângeri consecutive.

”Dinamica, jucătorii care au fost aici, s-au simțit într-un fel, asta este cea mai mare provocare, să îi conectez la același ideal. Trebuie să realizăm anul asta calificarea în play-off. Nu vreau să dau speranțe false, acum câteva săptămâni când am venit aici, era un alt ambient, e altă atmosfera acum, dar nu e de ajuns. Ai nevoie de mai multe lucruri.

În acest moment am închis perioada de transferuri, am adus jucători care să crească nivelul, am adus experiență, am dus lipsa de experiență, am jucat cu mulți jucători foarte tineri. Nu este ușor la Dinamo, nu te așteaptă nimeni. Stăm mai bine, au venit jucători cu experiență.



Din toate punctele de vedere, orice jucător nou care vine într-o țară străină, are nevoie de adaptare. Încercăm să reducem perioada de adaptarea, integrarea în ritmul echipei urmând a fi cumva accelerată. Unii au plecat pentru prima dată din țările lor, nu e ușor de integrat în dinamica echipei.

Resimt presiunea faptului că am pierdut două meciuri. Nu poți sta impasibil, cred în ideile mele și în momentul ăsta sunt un nebun, novice al meseriei, sunt sub semnul întrebării. Am cerut suporterilor să îmi acorde puțin timp. Motivația mea de a reuși ceva important nu ține de comentarii. Eu trebuie să demonstrez contrariul”, a afirmat el.

Burcă dezvăluie că există interes pentru preluarea lui Dinamo

Ovidiu Burcă consideră că este un moment prielnic ca un să vină la Dinamo și știe că există discuții în acest sens, dar pe de altă parte crede că nu este treaba lui să vorbească despre aceste lucruri.

”Vom întâlni o echipă bună, omogenă, nu subestimăm adversarul, încercăm să reglăm problemele noastre interne. Am pierdut două meciuri, după ce pierzi două partide, e un meci cu încărcătură mai aparte, dar o să arătăm altfel.

Stau departe de discuțiile cu investitorii, ce am văzut prin presă, încerc să mă concentrez pe echipă, le-am spus și jucătorilor. Când vom avea rezultate, vor veni de la sine. Eu știu că sunt multe discuții, există oameni interesați, o spun din experiență proprie, este un moment oportun pentru un om care își dorește un proiect, să vină alături de Dinamo.

Depinde de multe lucruri care nu țin de noi, noi trebuie să arătăm că suntem în viață, să aducem fanii alături de noi. Le mulțumesc celor din DDB care ne susțin necondiționat în continuare. Ei au dat bani, cum a fost și în ultimii ani, au ținut clubul în viață”, a încheiat Burcă.