Ovidiu Burcă, bucuros după Dinamo – Oțelul Galați 3-0: „Avem încredere, luptăm până la final!”. Și jucătorii visează departe: „Vom face tot ce ne stă în putință!”

Antrenorul „câinilor” visează la promovarea directă, fiind impresionat de felul în care a evoluat în ultima perioadă echipa, ținând cont că echipa a trecut prin mai multe complicate de-a lungul sezonului.

Ovidiu Burcă, bucuros după Dinamo – Oțelul Galați

după victoria categorică obținută de Dinamo în duelul cu Oțelul Galați, lăudându-și jucătorii pentru felul în care au evoluat: „Ne menținem în lupta pentru promovare. Avem încredere, vom lupta până la capăt, am făcut un meci bun. Am avut multe ocazii și ne-a lipsit doar golul în prima repriză.

Important e că după acele ratări nu ne-am pierdut capul, chiar dacă în ultimele minute ale primei reprize ne precipitam. Lamine e un jucător tânăr, cu un potențial pe care nu l-a atins încă.

Are un caracter mai puternic, așa sunt cei care vin din zona aia. Am trecut împreună prin mai multe stări, uneori de frustrare, l-am descoperit pe parcurs, nu a fost ușor, dar cred că suntem pe drumul cel bun”.

„Am găsit niște băieți din străinătate extraordinari, sunt fericit că sunt antrenorul lor, nu puteam să ne atingem atunci de români. Ei au rămas concentrați, fideli ideilor pentru care au venit în România, aceea de a se afirma și au înțeles ce înseamnă Dinamo.

Unii m-au criticat pentru că păream oarecum naiv, dar eu mereu am crezut că putem să redresăm lucrurile, nimeni nu mai vedea luminița de la capătul tunelului. Au fost două victorii astăzi.

Facem pași mici, dar înspre drumul corect. Pentru mine marea bucurie e să văd oamenii că vin la stadion și că pleacă fericiți acasă. Avem o săptămână lungă în față, ne așteaptă un derby.

La Dinamo nu există meciuri amicale sau meciuri oficiale, atitudinea noastră pentru fotbal e la fel. Vom face tot ce ne stă în putință să mergem în Ghencea și să obținem victoria! Cel mai greu a fost să ajungem în play-off și tot eu am spus că dacă vom ajunge, vom promova direct”, a mai spus Ovidiu Burcă.

„Am jucat în multe derby-uri, știu ce înseamnă!”

Lamine Ghezali a reușit să marcheze prima „dublă” din carieră, iar atacantul „câinilor” a vorbit și despre derby-ul cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua: „A fost un meci foarte bun, am jucat fotbalul nostru și ne-am simțit bine.

Știam că ei joacă foarte sus și că lasă multe spații, pe care noi trebuie să le fructificăm. Când jucăm fotbal, ne mișcăm foarte bine. Suntem o echipă bună, o familie adevărată”.

„Ne place să luptăm împreună, să jucăm împreună și nu are cum să nu fie bine. Când jucăm aici sau în deplasare e la fel, fanii vin mereu alături de noi, stadionul e plin, e incredibil, ne motivează să luptăm pentru ei.

Jucăm fiecare meci în parte, vom munci în continuare și sperăm să obținem calificarea directă. Am jucat multe derby-uri, știu ce înseamnă, vom face tot ce ține de noi ca să câștigăm acest meci”, a , la finalul meciului.

„A fost un meci foarte greu, am muncit și am obținut victoria. Pasa către Ghezali a fost lucrată la antrenament, mister ne-a spus ce să facem și mă bucur că am reușit. A fost la început un moment foarte greu, am început rău, dar lucrurile s-au îmbunătățit.

Echipa a mers bine, mă bucur că s-a aprobat planul de reorganizare, noi dăm totul pe teren. Derby-ul e important pentru toată lumea, noi am luat meci cu meci, am încercat să câștigăm fiecare meci în parte, noi am muncit foarte mult.

Suporterii noștri sunt superbi. Nu ne-am supărat pe ratările lui Amzăr, asta a fost, am mers mai departe și tot am câștigat”, a spus și Ahmed Bani.