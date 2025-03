Ovidiu Burcă, devastat după remontada din Oțelul Galați – Poli Iași 2-3: „Când ai 2-0 și om în plus, nu ai nevoie de antrenor să câștigi”

Formația din Copou a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 5 și s-a văzut condusă cu 2-0 la jumătatea primei reprize, însă băieții lui Vasile Miriuță au reușit să schimbe soarta partidei și să câștige incredibil cu scorul de 3-2.

Ovidiu Burcă, demoralizat după Oțelul Galați – Politehnica Iași 2-3

Cele două formații moldovene s-au întâlnit în ultima etapă din sezonul regular. Politehnica Iași a reușit o revenire magnifică, în 10 oameni, și a reușit să câștige partida cu 3-2 după ce a fost condusă cu 2-0. La finalul celor 30 etape, Oțelul Galați și Politehnica Iași sunt vecine în clasament, pe pozițiile 12, respectiv 13, la o diferență de un singur punct.

ADVERTISEMENT

Antrenorul gălățenilor, Ovidiu Burcă, s-a arătat demoralizat înainte de play-out, după ce echipa sa a pierdut dramatic, acasă, împotriva ieșenilor: ”Este foarte greu, în general nu-mi place să vorbesc la cald. Îmi asum responsabilitatea pentru acest eșec. Am mulți ani în fotbal, nu cred că am trăit așa ceva vreodată. Îmi este foarte greu să vorbesc acum.

Este o situație… nu am mai văzut așa ceva. Am luat niște goluri incredibile. Nu vreau să vorbesc individual despre jucători, nu vreau să-i acuz. Câștigăm și pierdem împreună. Toată munca de săptămâna trecută cu victoria de la Slobozia în 10 oameni (victorie 1-0)…, acum a venit reversul. Am avut o discuție cu jucătorii după meci.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Burcă: „Când ai 2-0 și om în plus, nu ai nevoie de antrenor să câștigi meciul”

Important este să ne ridicăm și să mergem înainte. La 2-0 nu i-am simțit deloc relaxați (n.r. pe jucătorii Oțelului), doar că nu avem claritate, trebuia să avem o posesie mai bună. La 2-0 îi vedeam puțin confuzi, a venit și acel gol înainte de pauză, Speram să vină pauza și să reglăm anumite lucruri, dar a venit și golul al doilea al celor de la Iași. E ceva ce n-am mai trăit în fotbal.

Sunt jucători care au experiență…, e foarte greu de explicat. Începem cum nu se poate mai prost acest play-out. Când ai 2-0 și om în plus nu știu dacă ai nevoie de un antrenor ca să câștigi meciul. Știam că ne așteaptă momente grele. După meciul de la Slobozia eram încrezător, dar astăzi (n.r. vineri, 7 martie) am făcut trei pași înapoi”, a spus Ovidiu Burcă, pentru

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Eric Bicfalvi la Oțelul Galați

În încheierea flash-interviului, Ovidiu Burcă a clarificat situația fotbaliștilor care s-au alăturat Oțelului în această iarnă, Jovan Markovic și Eric Bicfalvi: ”Markovic are un deficit de pregătire, trebuie să se pună la punct. Știam ce calitate are. Vreau să-l transformăm într-un om responsabil. Bicfalvi are un deficit foarte mare de pregătire, n-a mai jucat din noiembrie”, a explicat antrenorul gălățenilor.

ADVERTISEMENT

Eric Bicfalvi a semnat cu Oțelul Galați, după ce și Dinamo București și-a arătat un interes pentru a-l aduce pe „Ștefan cel Mare”, însă