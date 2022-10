Ovidiu Burcă, dezamăgit după remiza albă dintre Dinamo și CSM Slatina: „Dacă nu eram atenți puteam să pierdem”

Dinamo București a remizat cu CSM Slatina la Giurgiu și are o serie de 7 meciuri consecutive fără înfrângere. În finalul partidei, „centralul” Vlad Băban nu a acordat penalty după ce portarul oaspeților l-a lovit cu pumnul în față pe Alexandru Pop.

Ovidiu Burcă, dezamăgit după egalul cu CSM Slatina: „Dacă nu eram atenți puteam să pierdem”

Dinamo nu a reușit să o învingă pe Stadionul Marin Anastasovici pe CSM Slatina și au ratat șansa de o egala pe Unirea Slobozia, care se află pe ultima poziție de play-off, locul 6. Ovidiu Burcă s-a arătat dezamăgit la finalul partidei de la Giurgiu și a mărturisit că .

„E foarte important că ne creăm foarte multe ocazii. Nu ne pierdem echilibrul, nu ne pierdem răbdarea pentru că e un meci complicat. În momentul în care ai foarte multe ocazii și nu marchezi, echipa riscă să-și piardă echilibrul. Cei puțin cei din spate, fundașii centrali, fundașii laterali, mijlocașii au reacționat foarte bine pe momentul de pierdere a mingii.

A fost un meci complicat, dacă nu eram atenți chiar puteam să-l pierdem. Dar încă o dată, rămâne rezultatul pentru noi ca și tehnicieni. A fost o intensitate a jocului bună, dar în ultimii metri de teren cred că putem să facem mai mult”, a declatat Ovidiu Burcă la finalul partidei.

Ovidiu Burcă a identificat motivul pentru care Dinamo nu a câștigat cu Slatina: „Prea puțină creativitate”

Ajuns în iulie pe banca dinamoviștilor, informație dezvăluită de FANATIK, Ovidiu Burcă a fost mulțumit de jocul echipei sale în prima repriză, însă cu trecerea timpului, „câinii roșii” s-au precipitat.

„Pe mine mă interesează foarte mult jocul nostru. Am făcut o primă repriză bună cred eu. Ne-am creat șanse de gol. A doua repriză cu cât a trecut timpul parcă am intrat în criză, ne-am precipitat, n-am avut claritate în ultimii metri de teren. Chiar dacă am avut câteva situații chiar și acum pe final. Prea puțină creativitate, prea puțină personalitate.

Ovidiu Burcă a lăudat prestația oaspeților, care au două puncte avans față de Dinamo în clasament după 12 etape. „Am avut destul de multe ocazii, din păcate iarăși nu am reușit să fim clari în fața porții. Trebuie să lucrăm în continuare la aspectul ăsta. Să rămânem concentrați, mergem mai departe. A fost un meci complicat pentru că este o echipă extraordinar de bună pe contraatac.

Îi cunosc foarte bine pentru că am antrenat anul trecut acolo. Și-au schimbat foarte mult modelul de joc, dar o echipă care defensiv îți pune foarte mari probleme, o echipă agresivă și dacă nu ai claritate, curaj și luciditate în ultimii metri de teren se întâmplă să nu poți să-ți creezi ocazii”, a mai spus Burcă.

Valentin Lazăr la Dinamo, un capitol închis pentru Ovidiu Burcă

Valentin Lazăr, altădată unul dintre cei mai importanți jucători din lotul dinamoviștilor, a fost exclus din lot de Ovidiu Burcă la începutul lunii, informație dezvăluită de FANATIK.

Ulterior, și, mai mult decât atât, a mărturisit că fotbalistul în vârstă de 33 de ani nu mai are loc la Dinamo. Motivele care au stat în spatele acestei hotărâri sunt atitudinea lui Lazăr la antrenamente, cât și prestațiile din meciurile oficiale.

„Eu i-am transmis lui Vali Lazăr încă de acum 3-4 săptămâni că din punct de vedere sportiv nu mă mai bazez pe el. Rămâne să găsească o soluţie cei din conducere. Eu nu dau jucători afară, nu reziliez contracte. Eu nu am nicio listă neagră, doar nişte principii şi valori de la care nu mă abat. Jucătorii ştiu foarte bine care sunt”, a spus Ovidiu Burcă la conferința de presă premergătoare meciului cu CSM Slatina.