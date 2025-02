Ovidiu Burcă, dezamăgit după Universitatea Craiova – Oțelul 2-1. „Nu poți să primești un asemenea gol”

Oțelul a suferit o nouă înfrângere în Superliga României. , iar situația de la echipă devine din ce în ce mai complicată.

Universitatea Craiova – Oțelul 2-1

Moldovenii nu au făcut un meci prost în Bănie, însă nu au reușit să obțină nici măcar un egal.

La finalul jocului din Bănie, antrenorul celor de la Oțelul Galați, Ovidiu Burcă, a vorbit despre forma slabă prin care echipa sa trece. De la venirea sa pe banca moldovenilor, Oțelul nu a reușit să aibă rezultate constante și s-a apropiat de subsolul clasamentului.

Ovidiu Burcă: „Sunt supărat. Noi încercăm să jucăm un fotbal total”

„Aveam mai multe așteptări de la partida asta. Nu am prea multe ce să le reproșez băieților. Au avut atitudinea corectă, dar e greu să pui un asemenea adversar în dificultate. Rămân cu dezamăgirea că nu am luat măcar un punct.

Trebuie jucători care să poată rupe ritmul. Am avut și noi momentele noastre, dar e nevoie de mai multă forță ofensivă. Cu talia pe care o avem, trebuia să fim mai eficienți pe fazele fixe. Nici măcar din fazele fixe nu am înscris.

Eu am spus încă din primele zile de când am venit: am rămas fără nici măcar un vârf de meserie. L-am adus pe Alex Stan. E un copil de viitor, dar are nevoie de ceva timp până poate să propună un fotbal ofensiv.

Sunt supărat, pentru că nu e posibil să primești gol dintr-un aut. Nu poți să primești un asemenea gol. Uneori, din înfrângeri învățăm cel mai mult.

Ahmed e un jucător de calitate, un copil de viitor. A existat această oportunitate să îl aducem. Sper ca golul acesta să îi dea încredere și să aibă evoluții apreciate.

Noi încercăm să jucăm un fotbal total, să ne apărăm foarte bine și să atacăm eficient. Cred că mai avem lucruri de îmbunătățit în toate aspectele jocului, dar sunt convins că putem construi un viitor bun.

Se anunță un meci dificil… Am avut o serie destul de complicată: am întâlnit Rapid, Dinamo, Craiova, acum U Cluj. Încă o dată, pentru noi cel mai important e să vedem progres. Noi sperăm ca la meciul următor să ne îmbunătățim evoluția”, a explicat Ovidiu Burcă după meciul cu Universitatea Craiova.