Ovidiu Burcă, furios după Oțelul – U Cluj 0-1: „Nu trebuia să luăm acel gol niciodată!”

Ovidiu Burcă s-a enervat la finalul meciului . Echipa sa a ajuns la a patra partidă la rând fără victorie.

Ovidiu Burcă, după Oțelul – U Cluj 0-1: „Markovic trebuie să se pună la punct”

Ca urmare a eșecului de la Galați, Oțelul a rămas pe locul 12, cu 29 de puncte, la patru lungimi de Unirea Slobozia, prima formație aflată în zona „nisipurilor mișcătoare”. În acest moment, echipa lui Ovidiu Burcă e matematic în play-out.

„Am vrut să fim cât mai eficienți. Am încercat să jucăm eficient. Am riscat la pauză și a fost mai bine, dar nu am reușit să marcăm, deși am meritat, după cum a fost repriza a doua.

Am schimbat pentru că am vrut altfel de dinamică, dar nu a fost de ajuns. Jovan Markovic are multe execuții, e periculos în fața porții adverse. A avut câteva situații, dar trebuie să se pună la punct fizic. Vine după o perioadă când nu a jucat în mod regulat. Trebuie să-l facem să ducă mai multe minute.

au calitate, ne vor ajuta când vor fi bine fizic.

Nu trebuia să luăm acel gol niciodată. Nu am făcut cel mai bun meci, dar au fost momente când am arătat destul de bine.

Mai echitabil era un rezultat de egalitate. Urmează două meciuri cu echipe cu care ne luptăm noi, cu Slobozia și Iași. Va trebui să le pregătim foarte bine și să mergem să câștigăm ambele meciuri”, a declarat Ovidiu Burcă, după Oțelul – U Cluj 0-1.

Până la finalul sezonului regulat, Oțelul Galați mai are de jucat două meciuri. Cu Unirea Slobozia (deplasare) și cu Poli Iași (acasă).