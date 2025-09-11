Ovidiu Burcă iese la atac după ce Chindia – Sepsi a fost decis la „masa verde”: „Să minți în halul ăsta?!”

Liga 2 trece printr-un scandal important în urma meciului Chindia – Sepsi OSK. după ce au folosit un jucător care nu se regăsea pe foaia de joc. Antrenorul Ovidiu Burcă a reacționat vehement.

Ovidiu Burcă, șir de acuze după ce Sepsi a pierdut la „masa verde” cu Chindia

După ce patronul (o formă de protest), și nu va mai da nicio declarație care implică chestiuni de la club, antrenorul Ovidiu Burcă a avut o reacție vehementă.

Tehnicianul a contestat decizia luată de Comisia de Disciplină și Etică a FRF. Acesta s-a luat și de Răzvan Negară, arbitrul de rezervă care a permis schimbarea care avea să aducă înfrângerea la masa verde pentru Sepsi OSK. Ulterior, Burcă a subliniat faptul că Sepsi nu este tocmai agreată de FRF.

„Să minți în halul ăsta, să ne spui nouă ceva, adică adevărul, iar la Comisie să relatezi cu totul altceva…”

„În momentul în care un arbitru afirmă că procedura a fost făcută înainte de începerea meciului, iar la comisie merge și spune că procedura a avut loc la pauza meciului, asta m-a făcut să înțeleg că nu avem șanse și nu aveam speranțe.

Sunt și eu curios să văd evoluția acestui arbitru, Răzvan Negară, în continuare. Să minți în halul ăsta, să ne spui nouă ceva, adică adevărul, iar la Comisie să relatezi cu totul altceva, asta înseamnă mult mai multe lucruri care mi-au dat de gândit”, a spus inițial antrenorul român.

„Vântul nu suflă în pânzele noastre, ci dimpotrivă”

„Nu sunt de ieri de azi în România și știu cum funcționează lucrurile. Cei de la Chindia au un președinte care are o experiență foarte mare și conexiunile necesare, astfel că știam că va fi un caz complicat pentru noi (n.r. – se referă la Marcel Ghergu, care nu mai este președinte, ci i s-a inventat o funcție nouă pentru a rămâne în club). Rămân cu mâhnirea că unii oameni pot să mintă cu atâta lejeritate. Se pare că nu avem o relație foarte bună cu cine trebuie… Am avut două goluri anulate, penalty-uri neacordate…

Se strâng foarte multe lucruri, iar Sepsi este un club care nu se implică în scandaluri, mai ales cu oficiali ai FRF. Eu, ca antrenor, mă văd nevoit să i-au atitudine, pentru că sunt lucruri injuste și, până la urmă, cel care va plăti voi fi eu! Toate aceste lucruri au o limită! Este un semnal pentru noi și le-am și spus jucătorilor că trebuie să fim foarte puternici pentru avea șanse la promovare! Vântul nu suflă în pânzele noastre, ci dimpotrivă”, a mai spus Ovidiu Burcă, în cadrul unei conferințe de presă.

1-1 a fost scorul inițial al meciului

1 a fost numărul etapei din Liga 2 în care s-a jucat meciul (03.08.2025)