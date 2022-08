Ovidiu Burcă iese la atac după Viitorul Pandurii – Dinamo 2-0: „Nu pot eu să repar toate mizeriile din ultimii 2 ani!”

și a încasat nu mai puțin de cinci goluri, însă Ovidiu Burcă rămâne optimist.

Ovidiu Burcă cere timp la Dinamo: „Am nevoie de 6-8 săptămâni să pun echipa pe picioare”

Ovidiu Burcă rămâne optimist și e convins că Dinamo va arăta altfel peste două luni: „Concluziile sunt că am pierdut 2-0, dar nu cred că am făcut un meci prost. Încerc să creez o echipă care să joace într-o anumită manieră, cu un joc dominant.

ADVERTISEMENT

Sunt ferm convins că vom reuși. Au rămas la Dinamo jucătorii care își doresc. Din păcate n-am timp, e scurt, a început campionatul și ca să construiești o echipă trebuie să muncim mult”.

Antrenorul lui Dinamo e de părere că , vor ajuta echipa: „Trebuie să învățăm să pierdem. Nu mi-a fost frică pentru că a trebuit să scurtez procesul de integrare. Cred că vor aduce un plus echipei. Am văzut multe lucruri bune, am avut controlul balonului, am văzut o echipă care a arătat așa cum trebuie să arate Dinamo”.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Burcă vede partea plină a paharului după înfrângerea de la Târgu-Jiu: „Am văzut multe lucruri bune”

Ovidiu Burcă vorbește despre aspectele pozitive din jocul lui Dinamo și cere un răgaz: „Spun că am văzut multe lucruri bune, sunt mâhnit că pierd, mai ales cu 2-0. Eu cred că echipa are foarte mult potențial. Cred că am nevoie de 6-8 săptămâni să pun echipa pe picioare”.

Ba mai mult, antrenorul „câinilor” anunță și noi transferuri la echipă: „Cred că o să mai vină doi jucători săptămâna viitoare”.

ADVERTISEMENT

Burcă a trimis mai multe „săgeți” către conducerea lui Dinamo: „E de lucrat în toate compartimentele. Nu pot eu să repar mizeria din ultimii doi ani din clubul ăsta”.

Ovidiu Burcă are încredere în transferurile pe care le-a făcut la Dinamo: „Aduc plusuri și dinamică”

Ovidiu Burcă crede că jucătorii pe care i-a adus se vor impune în primul unsprezece: „Cred că vom arăta cu totul altfel, îi simt pe jucători că vor să își ridice nivelul. Dinamo nu poate fi o echipă reactivă și trebuie să aibă un stil dominant. Dar avem nevoie de timp”.

ADVERTISEMENT

Dinamovistul nu i-a uitat nici pe fani și înțelege cât de frustrant e pentru ei această situație: „Suporterii, săracii, vin după noi, și-au pierdut și ei răbdarea, dar cred că vom arăta altfel cu venirea acestor jucători care aduc plusuri și dinamică. Vom arăta cu totul altfel de la săptămână la săptămână. Uşor-uşor o să arătăm mult mai bine”, a declarat Ovidiu Burcă după înfrângerea cu 2-0 cu Viitorul Târgu-Jiu.