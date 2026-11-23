ADVERTISEMENT

Sepsi a fost învinsă de Rapid, scor 1-3, luni seară, la Sfântu Gheorghe, într-o partidă din etapa a 16-a a SuperLigii, iar scaunul tehnicianului Ovidiu Burcă se clatină tot mai serios.

Ovidiu Burcă ar putea fi demis de la Sepsi! Cine e favorit să-i ia locul

În urma acestui rezultat, , la șapte puncte distanță de locurile de play-off, dar la nouă puncte peste primul loc retrogradabil – 15, ocupat în acest moment de FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, conducătorii clubului covăsnean nu sunt foarte mulțumiți de cum decurg lucrurile sub comanda lui Ovidiu Burcă și se gândesc tot mai serios la înlocuirea acestuia.

Șefii clubului au început să analizeaze mai multe variante de antrenori, în cazul în care lucrurile nu se vor ameliora rapid și se va impune concedierea lui Ovidiu Burcă. Au și un favorit, în persoana lui Marius Măldărășanu, rămas liber de contract din decembrie 2025, după ce și-a reziliat contractul cu Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Burcă, pe sârmă la Sepsi!

Înfrângerea lui Sepsi în fața Rapidului, pe teren propriu, a făcut să scadă și mai mult încrederea actuală a conducerii în banca tehnică. , dar acestea par să se adâncească de la meci la meci, iar presiunea pe umerii lui Ovidiu Burcă devine uriașă.

ADVERTISEMENT

În acest moment, Laszlo Dioszegi și colaboratorii săi nu au luat o decizie finală în acest context. Se analizeză mai multe variante, iar discuțiile privind viitorul echipei vor continua. Următoarele zile ar putea fi decisive pentru antrenorul Ovidiu Burcă.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Burcă, după înfrângerea cu Rapid: „Am controlat jocul în mare măsură”

Ovidiu Burcă a analizat înfrângerea suferită de Sepsi în fața Rapidului, scor 1-3, și a explicat ce l-a nemulțumit, dar și ce aspecte pozitive a remarcat în jocul echipei sale.

Antrenorul covăsnenilor consideră că elevii săi au avut momente în care au controlat partida, însă greșelile individuale și lipsa echilibrului în anumite faze au făcut diferența pe tabela de marcaj.

ADVERTISEMENT

„Din păcate, am pierdut un meci pe două greșeli. Ultima nu o mai pun la socoteală… Cred că din punct de vedere mental a fost complicat. Ca energie, nu au fost lucruri care mi-au displăcut. Dimpotrivă. Am jucat cu mult curaj, cu multă personalitate. Trebuie să găsim echilibru între faze. Știam că Rapid are putere foarte mare în momentele de tranziție, are jucători care pot face diferența și asta s-a întâmplat. Ca joc, cred că ne-am ridicat la nivelul meciului. Din păcate, rezultatul nu este cel dorit.

Încercăm să începem meciurile concentrați, agresivi… Trebuie să lucrăm la lucrul ăsta. Se pare că nu am învățat din lecțiile trecutului. Față de meciurile cu Dinamo, cu Craiova, cred că astăzi am controlat jocul în mare măsură. Asta ne dorim. Cu armele noastre. Este o diferență de valoare între noi și Rapid. Putem compensa doar printr-o muncă colectivă. Lucrul ăsta nu poate să vină foarte repede. Cred că am făcut progrese față de meciul tur. Nu ne rămâne decât să muncim în continuare și să fim mult mai bine organizați pe viitor.

Așteptările sunt să găsim acest echilibru de care vorbeam. Încercăm să avem un joc bazat pe controlul mingii și să fim organizați când pierdem mingea, lucru pe care nu l-am făcut în astăzi. Știți foarte bine, mă cunoașteți, ce fel de model încerc să impun la echipele mele. E un model de joc mai complex. Sper că, odată cu trecerea timpului, lucrurile se vor așeza și din punctul ăsta de vedere mult mai bine”, a declarat Ovidiu Burcă după meci, la .