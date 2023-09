Ovidiu Burcă, încrezător după egalul cu FCU Craiova 1-1. “Putem să jucăm pe două fronturi”

. După duelul de pe Arena Națională, Ovidiu Burcă este încrezător că elevii săi pot juca din 3 în 3 zile. Motivația antrenorului vine după progresul pe care echipa din Ștefan cel Mare îl arată în joc de la meci la meci.

Ovidiu Burcă, încrezător după egalul cu FCU Craiova 1-1

După egalul cu FCU Craiova, scor 1-1, Ovidiu Burcă este încrezător în Dinamo. Antrenorul formației din Ștefan cel Mare este de părere că elevii săi pot avea prestații din ce în ce mai bune atât în campionat dar și în Cupa României Betano. Înaintea duelului cu Oțelul Galați, Burcă are ca obiectiv victoria și cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

“Din păcate, am luat un gol stupid (n.r. – din penalty). Concluziile sunt că jocul nostru e în creștere. Ca antrenor, rezultatul e important, mai ales că lumea te judecă după rezultate.

Dar nu pot să nu evidențiez jocul și progresul nostru. Am fost echipa care a avut inițiativa, am avut ocazii, m-au mulțumit lucrurile. Mai puțin m-au mulțumit momentele în care nu am fost atât de agresivi și am cedat inițiativa, aici ar trebui să mai lucrăm

ADVERTISEMENT

Am avut o anumită reacție, dar încă nu avem claritatea pe care mi-aș dori să o avem în ultimii metri de teren. Suntem prea precipitați, trebuie să fim calmi și să avem răbdare.

A fost un meci bun, plăcut pentru spectatori, cu multe ocazii. Dar lumea n-a fost pe deplin nemulțumită. Deși, ca joc, eu zic că am arătat bine. Eu cred că echipa s-a prezentat bine.

ADVERTISEMENT

Am făcut și niște rotații pentru că ne dorim să avem jucători proaspeți în meciul de la Galați. Dar cred că putem să jucăm pe două fronturi. Genul de echipă pe care vrem să-l construim trebuie să se adapteze jucatului din 3 în 3 zile”, a spus Ovidiu Burcă, la Digi Sport.

Jucătorul lui Dinamo recunoaște faultul din meciul cu FCU Craiova

. Dani Iglesias a explicat că intenția a fost aceea de a intra la minge, însă recunoaște contactul pe care l-a avut cu Bahassa. Spaniolul este de părere că Dinamo poate obține cele trei puncte în următorul meci de campionat cu Oțelul Galați.

“A fost un meci foarte intens și foarte echilibrat. Nu am reușit să începem la fel de bine în repriza a doua. Ei au reușit să înscrie. Am încercat să marcăm în final, dar ne-a lipsit ceva claritate acolo. Bineînțeles, Cupa este foarte importantă pentru noi.

ADVERTISEMENT

Fiecare competiție este importantă pentru Dinamo, fie cupă sau ligă. Încercăm să dăm tot ce este mai bun în ambele competiții. Să fiu sincer, cred că a fost penalty. Am încercat să atac mingea, dar am văzut că l-am atins.

La prima impresie cred că este penalty, dar trebuie să revăd faza ca să văd cum au stat lucrurile. Este un meci foarte important (n.r. cu Oțelul Galați). Nu cred că am fi meritat să pierdem toate cele trei meciuri din campionat, dar sper că la Galați să luam cele trei puncte.”, a declarat Iglesias.

Marcatorul golului pentru Dinamo, dezamăgit de egalul cu FCU Craiova

La finalul duelului cu FCU Craiova, Costin Ionuț Amzăr s-a arătat dezamăgit de egalul făcut de Dinamo pe Arena Națională, scor 1-1. Fundașul stânga a fost marcatorul formației lui Ovidiu Burcă și cel care a fost aproape să aducă victoria echipei din Ștefan cel Mare. În repriza secundă, Amzăr a mai avut un șut periculos la poarta oltenilor, dar fără succes.

“Am făcut un meci bun. Din prima repriză i-am luat de sus și am făcut exact ce am lucrat la antrenament. Am mai jucat cu ei, știam ce ne așteaptă. A venit și golul în prima repriză, ne bucurăm că am marcat. În a doua repriză am lăsat-o mai moale, nu înțeleg de ce. S-au urcat peste noi, au scos și penalty-ul. S-a terminat egal, asta este. Mergem mai departe.

Am fost acolo și ne-am creat ocazii tot meciul, nu doar în prima repriză și am reușit să marcăm. Vedem ce o să facem mai departe. Noi ne-am setat ca obiectiv Cupa. Astăzi am făcut egal. O să vedem de la meci la meci ce putem să facem și câte puncte putem să obținem. Să vedem unde ajungem.

Eu sunt suspendat pentru meciul cu Oțelul Galați. Le țin pumnii colegilor mei și sper să vină cu cele trei puncte. În a doua ligă pe unde i-am prins, i-am bătut. Să vedem acum, pentru că sunt alte meciuri în prima ligă.”, a spus Amzăr.