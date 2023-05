Ovidiu Burcă menține speranțe pentru promovarea directă după Oțelul – Dinamo 0-2: „Mergem până la capăt, luptăm mereu!”

Antrenorul „câinilor” și-a felicitat fotbaliștii, despre care spune că au arătat caracter și că au obținut o victorie importantă, în primul rând pentru moralul echipei, ținând cont că Oțelul Galați încă este depinde de propriile rezultate.

Ovidiu Burcă menține speranțe pentru promovarea directă după Oțelul – Dinamo

Ovidiu Burcă a fost bucuros după victoria obținută de , lăudându-și jucătorii pentru felul în care au evoluat: „Îmi pare rău că le-am stricat petrecerea, eu în mod normal nu stric petrecerile.

Mă bucur că am făcut un meci foarte bun, mi-a plăcut cum am jucat. Am trecut și noi prin starea asta, știu cum e să joci un meci de totul sau nimic. Astăzi am făcut un meci bun contra unei echipe solide, bine pregătite.

În mod normal, am recuperat jucători care au avut probleme, am avut un portar care ne-a dat siguranță, Iglesias a revenit bine, lucrurile necesită timp, dar la Dinamo nu prea e timp.

„Mergem până la capăt!”

„Mergem până la capăt, noi luptăm întotdeauna. Eu am spus de la începutul sezonului, prezența Stelei în acest play-off nu își are rostul. Nu că e Steaua, dar nu are drept de promovare.

Cu noi au făcut un meci spectaculos, a fost o regie pusă la cale, după care am văzut la următorul meci ce s-a întâmplat. Ghencea a fost din nou goală, cu 2.000 de spectatori”, a .

„Îmi doresc să vină fanii alături de noi și să ne recâștigăm mândria. Ne-am întâlnit de două ori cu ei anul ăsta, de două ori am pierdut și vom face tot ce ne stă în putere pentru a câștiga.

Țîră era foarte afectat, nu știu ce s-a întâmplat acolo, al patrulea arbitru a cerut cartonaș roșu, din păcate nu o să-l avem meciul următor. Ați văzut rezultatul de azi, lupta va fi până în ultimele minute.

Lupta se va duce până în ultima etapă, în ultimele minute, toate echipele trag pentru ceva în acest moment, se poate întâmpla orice”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.