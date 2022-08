Ovidiu Burcă, discurs virulent după ce Dinamo a pierdut trei meciuri la rând. „Nu putem face performanță în două săptămâni”

Retrogradată în premieră în Liga 2 Casa Pariurilor, Dinamo a început o nouă etapă din istoria clubului. Cu un lot în continuă schimbare, cu jucători tineri și neexperimentați, ”câinii” au ajuns la trei eșecuri consecutive. Antrenorul Ovidiu Burcă privește cu încredere spre viitor.

Ovidiu Burcă: ”Trebuie să reinstaurăm spiritul care era la Dinamo”

, antrenorul Ovidiu Burcă și-a asumat reconstrucția echipei, după retrogradarea în Liga 2 Casa Pariurilor.

Departe de a avea la dispoziție un lot capabil să facă față rigorilor din al doilea eșalon, tehnicianul nu abdică de la convingerea că Dinamo poate renaște din propria-i cenușă.

Abandonată de oamenii potenți financiar, gruparea roș-albă trăiește din amintiri și exact pe acest lucru mizează și Ovidiu Burcă. Antrenorul de 42 de ani a avut un discurs manifest pentru cei care cer reorganizarea clubului și un restart din liga a 4-a.

”Nu maschez, nu sunt în cel mai fericit moment, dar nici într-o zonă de tragic. Am știut că nu va fi ușor. Sunt conștient că redresarea necesită timp. E un proces greu. În ultimii ani, lucrurile nu au fost în regulă, iar totul a culminat cu retrogradarea.

Oamenii vor rezultate, așa sunt obișnuiți. Am reușit să schimbăm multe lucruri, dar la nivel de rezultate suferim. Abordarea trebuie să fie diferită. Trebuie să reinstaurăm un climat de maximă exigență și performanță. Trebuie să construim o echipă în adevăratul sens.

Cei care au venit în ultimii ani au adus mulți jucători, au fost multe schimbări. Totul trebuie reconstruit pe un alt fundament. Focusul principal trebuie să fie pe reconstruirea mentalității. Nu putem face performanță în două săptămâni.

Trebuie să reinstaurăm spiritul care era la Dinamo. Trebuie să construim o echipă capabilă să se bată meci de meci. E foarte greu să joci în tricoul lui Dinamo. Abia descoperim jucătorii”, a spus Burcă, la .

Burcă le reamintește contestatarilor că Dinamo s-a reorganizat din mers

Antrenorul ”câinilor” a ținut să le reamintească celor care contestă rezultatele echipei și clamează , că reorganizarea clubului a fost făcută din mers, în condiții extrem de dificile.

”A trebuit să schimbăm. Oameni care ne închideau ușile, jucători care ne refuzau, am adus bucătari, încă nu avem magazioner. Au rămas jucătorii care au dorință de afirmare. Au venit băieții ăștia străini. Jucători care au jucat în prima ligă în Franța au venit pe 2500 – 3000 de euro.

În ultimele luni, plăți întârziate, salarii întârziate, dar ei au venit. Au venit și români care nu au pus pe primul plan interesele materiale. Am venit să facem treabă. Sunt convins că vor veni și oameni alături de noi. Rezultatele trebuie să fie o consecință a ce se muncește.

Dacă ne concentrăm pe rezultate, nu rezolvăm nimic. Daca vrem ca Dinamo să revină în elita fotbalului, trebuie să o facă pe alți piloni. În ultimii ani, totul a fost dezastruos. Când am venit, toți fugeau în toate părțile. Zăvăleanu rămăsese singurul, în rest toți plecaseră.

Am reconstruit un club de la zero, e un lucru anevoios. Retrogradarea trebuie să fie un moment zero. Trebuie să instaurăm un nivel de profesionalism, să educăm jucătorii. Sunt mulți tineri care nu știu ce înseamnă profesionalism. Până la fotbal trebuie să construim un grup. Suntem pe drumul cel bun”, a concluzionat Ovidiu Burcă.