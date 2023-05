Ovidiu Burcă, optimist înainte de Dinamo – FC Argeș: ”Barajul ne poate duce acolo unde ne este locul”. Ce spune de jucătorii accidentați

”Câinii” încearcă promovarea în SuperLiga la un an distanță de la prima retrogradare din istoria clubului, iar oficialii clubului .

Ovidiu Burcă, încrezător înaintea meciului de baraj Dinamo – FC Argeș

Într-o conferință de presă premergătoare întâlnirii Dinamo – FC Argeș, din prima manșă a barajului pentru promovare/menținere în SuperLiga, , de la ora 20:00, antrenorul Ovidiu Burcă este încrezător că jucătorii săi pot face față acestui nivel.

”Am luptat foarte mult, știți foarte bine că atunci când am început treaba momentul ăsta părea la ani lumină. Dar ușor-ușor, cu foarte multe sacrificii, în primul rând datorită acestui grup minunat de băieți am reușit să ajungem aici.

Am trecut prin foarte mult anul ăsta, dar iată că am ajuns în fața unui baraj în două manșe care ne poate duce acolo unde ne este locul, în prima ligă. Suntem pregătiți, chiar dacă întâlnim o echipă de eșalon superior.

FANATIK SUPERLIGA

Cred că echipa a crescut foarte mult, exceptând ultimul joc, de la Iași, despre care n-aș vrea să vorbesc foarte mult, a fost un meci mai special. Dar am arătat foarte multe lucruri bune, cred că băieții înțeleg importanța momentului”, a declarat Burcă.

Burcă a evitat subiectul jucătorilor indisponibili

Tehnicianul dinamovist a ținut să precizeze că a fost tot timpul încrezător că echipa va putea să promoveze încă din acest sezon și a menționat faptul că în această săptămână nu a lucrat nimic special la antrenamente.

”Cel mai mare atu e conexiunea pe care o avem cu suporterii, pe care am câștigat-o foarte greu, știți foarte bine de la ce dezamăgire enormă am plecat vara trecută și ușor-ușor i-am făcut să revină lângă clubul pe care-l iubesc. Asta tocmai datorită faptului că noi, aici, am fost optimiști.

Indiferent de momentele prin care am trecut am rămas pozitivi și încrezători că putem promova chiar din acest an. Avem câteva probleme, dar pentru orice problemă există și o soluție. Sunt ferm convins că jucătorii care vor intra o vor face la un nivel foarte bun.

Mental, toți băieții conștientizează importanța momentului. Astfel de meciuri le pregătești un an întreg. Săptămâna asta nu am făcut nimic special față de alte săptămâni. Am muncit foarte bine un an întreg, am creat o stare de spirit fantastică”, a spus Burcă.