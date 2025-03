Ovidiu Burcă, prima reacție după ce a plecat de la Oțelul Galați. „Nu poți să schimbi un întreg lot, schimbi antrenorul”

Antrenorul a fost demis după rezultatele sub așteptări din ultima perioadă. El este de părere, însă, că ar fi meritat mai multă răbdare, întrucât avea timp să redreseze situația.

Ovidu Burcă a fost înlocuit de László Balint

Oficialii de la Galați au luat decizia de a produce un șoc la echipă prin schimbarea antrenorului, pentru a evita orice fel de problemă legată de o posibilă retrogradare din Superliga României.

Rezultatele proaste înregistrate de Oțelul în ultima perioadă i-au fost fatale lui Ovidiu Burcă. Fostul antrenor de la Dinamo a rezistat puțin la Oțelul.

Ovidiu Burcă: „Nu m-am plâns niciodată”

Ovidiu Burcă a intrat în direct și a vorbit despre experiența la Oțelul Galați. Antrenorul și-ar fi dorit ca oficialii clubului să fi avut mai multă răbdare cu el, însă a declarat că va lua doar lucrurile pozitive din această experiență, care nu a fost deloc ușoară.

„Da, am plecat. Lucrurile nu au fost așa cum ne așteptam, știam că vom avea o muncă infernală. Din păcate, meciul de la Iași a cântărit destul de greu în moralul jucătorilor, în planurile conducătorilor și au spus că e nevoie de o schimbare. Nu știu ce s-a întâmplat în spate, nu vreau să comentez.

Mi-a zis conducerea că vrea să facă un șoc la echipă, celebra replică. Nu poți să schimbi un întreg lot, schimbi antrenorul.

A fost un meci aproape ireal. Eu am trecut de la extaz, cu o energie fantastică. Mă așteptam, la pauză, să pot să intervin, să schimb niște lucruri. Am foarte mulți ani în fotbal. Un meci ca cel cu Iașiul… nu-mi aduc aminte. A fost o lecție pentru mine. Meciul cu Poli Iași a cântărit foarte tare în moralul jucătorilor și, probabil, și în ceea ce gândește conducerea. Am simțit că s-a pierdut foarte mult. Din păcate, cu UTA nu am găsit forțele să facem un joc consistent.

Nu m-am plâns niciodată. Plec cu frustrarea că, atunci când lucrurile intrau într-o situație de normalitate, trebuie să plec. Asta e situația. Plec cu o lecție pe care am învățat-o. Cred că sunt mult mai bogat după experiența asta de la Galați”, a declarat Ovidiu Burcă la