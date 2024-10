Ovidiu Burcă pune presiune pe Kopic înainte de Dinamo – FCSB: „Are cel mai bun triunghi defensiv din SuperLiga”

Ovidiu Burcă a vorbit pentru FANATIK . Fostul antrenor al „câinilor”, detalii interesante despre cele două echipe.

Ovidiu Burcă a analizat pentru FANATIK derby-ul dintre Dinamo și FCSB: „Cel mai echilibrat din ultimii ani”

Ovidiu, te surprinde parcursul lui Dinamo din acest sezon?

– E un pic peste așteptările mele cum arată sezonul ăsta. Cred că și peste așteptările celor de la Dinamo. La începutul campaniei de transferuri n-aș fi îndrăznit să spun că vor fi atât de bine. Au început foarte bine și clubul este foarte stabil din punct de vedere financiar.

Lucrurile se fac corect și bine. Așa trebuie să fie la un club de anvergura lui Dinamo. Era păcat clubul ăsta să nu reușească să iasă din gaura aia neagră din ultimii ani. Se va construi și stadionul și lucrurile vor sta din ce în ce mai bine. Sper ca noii acționari și conducerea să readucă Dinamo în elită, acolo unde le stă cel mai bine.

Care ți se pare punctul foarte al lui Dinamo?

– E clar că axul central. Golubovic a avut evoluții foarte bune, s-a adaptat la Dinamo și nu mai este nici presiunea de anul trecut. E un jucător care își ridică nivelul. Apoi e axul central, Kennedy Boateng și Josue Homawoo, care împreună cu Eddy Gnahore formează fără să fiu absolut deloc subiectiv cel mai triunghi defensiv din Liga 1. Asta e părerea mea. Nu vreau să fac diferențe, să se supere cineva, dar sunt cel puțin la același nivel cu Ngezana și Dawa de la FCSB. Asta ca să nu zic că sunt mai buni. Sunt foarte puternici.

Ovidiu Burcă, impresionat de Cătălin Cîrjan și Astrit Selmani: „Un mare talent al României și un atacant care aduce mult spirit”

Cum ți se pare Cătălin Cîrjan și Astrit Selmani. Sunt alți doi jucători importanți…

– Pe Cîrjan îl știu de când juca în ligile inferioare împotriva lui Rapid în Liga 4. E un mare talent al României. Juca la Domnești la seniori deși avea doar 14 ani. Am văzut de atunci un tânăr de foarte mare perspectivă. Acum nu știu care au fost cauzele la Rapid, dar e clar că nu a fost mediul propice pentru el acolo. A găsit însă asta la Dinamo. E un jucător care poate ajuta mult fotbalul românesc.

De Selmani nu am fost atât de impresionat în prima lui perioadă la Dinamo, dar se vedea că e un jucător în urmă cu pregătirea fizică. Era un pic supraponderal, însă am văzut combativitatea lui. E un alt jucător după pregătirea asta de vară să văd ce rezistență are la sprinturi repetate, ce bine procedează mingea și cum s-a integrat în sistemul de joc al lui Dinamo. E un atacant care aduce foarte mult spirit în jocul echipei și un jucător determinant pentru Dinamo.

Ce părere ai despre derby-ul Dinamo – FCSB? Dinamo stă mai bine în clasament…

– Eu cred că este pentru prima oară după mulți ani când acest derby e atât de echilibrat. În ultimii ani a fost foarte dezechilibrat și am simțit-o pe pielea mea, chiar dacă în ultimul meci a fost doar 1-0. A fost și meciul după care eu teoretic am plecat de la Dinamo.

Va fi un meci foarte echilibrat din punct de vedere valoric și asta îi face pe suporterii dinamoviști să spere din nou că se pot lupta de la egal la egal cu orice echipă, mai ales cu FCSB, rivala clasică. Nu știu dacă se aștepta cineva la asta acum doi ani, dar uite că munca bună a făcut să se întâmple lucrul acesta. Nu spera nimeni să se ridice atât de repede la nivelul FCSB-ului.

Dinamo, primul test serios din acest sezon împotriva FCSB: „Vom vedea cât de mult s-a maturizat și cât a crescut acest club”

Este primul test important din acest sezon?

– Este un moment în care se poate vedea la ce nivel este echipa. E un test la doi ani de când s-a început acest nou proiect de la Liga 2. Vom vedea cât de mult s-a maturizat și cât a crescut acest club.

Cât de importantă a fost această pauză pentru Dinamo, mai ales că au avut jucători importanți accidentați…

– Da, este , în afară de Abadallah, care s-a operat la umăr. Le-a prins foarte cu siguranță, dar au fost și mulți jucători care au fost convocați la loturile naționale. Eu sper ca și FCSB și Dinamo să poată alinia cel mai bun unsprezece și să putem vedea un spectacol de înalt nivel.

Sunt cauzate aceste accidentări și de gazonul de pe Arcul de Triumf?

– Gazonul de pe Arcul de Triumf e unul cu probleme. Cei care îl îngrijesc știu de lucrul ăsta. Eu m-am lovit de aceleași probleme când am fost la Dinamo. Din păcate, asta e situația. Sperăm ca echipa să joace pe un gazon de mai bună calitate și să nu mai fie aceste probleme musculare. .

Ovidiu Burcă apreciază munca lui Mihai Pintilii și Elias Charalambous: „Au un staff foarte bun”

Cum ți se pare FCSB?

– Arată foarte bine. Au un lot foarte valoros, s-au stabilizat lucrurile foarte bine și la ei. În ultimii ani au avut probleme la nivelul fundașilor centrali, dar odată cu venirea lui Ngezana, Dawa, chiar și Chiricheș, au stabilitate în această zonă.

Ei au un joc de posesie, combinativ. De foarte multe ori dădeau ocazia adversarilor să plece în atac sau contraatac în cazul în care cuplul de fundași centrali nu este foarte puternic. Au avut probleme, dar odată cu integrarea lor au dispărut aceste probleme. Sunt jucători maturi, valoroși, pe care s-au plătit sume importante de transfer.

De ce crezi că au reușit să ia în sfârșit titlul?

– Au un staff foarte bun, chiar dacă toată lumea se uită la ce face Gigi Becali, pentru că el este mult mai mediatizat. S-au făcut investiții masive acolo și în infrastructură. De asta echipa arată de maniera asta, chiar dacă în campionat au rămas puțin în urmă.

Au o conducere extraordinară, Mihai Stoica împreună cu Vali Argăseală. Sunt niște oameni foarte profesioniști, devotați și cei mai buni conducători din fotbalul românesc. Arată ca un club serios și important. Cine merge acolo știe unde vine. Singurele probleme sunt declarațiile lui Gigi Becali, care uneori dau o scânteie jucătorilor, iar alteori pot destabiliza echipa, dar mai mult la nivel personal pe jucători.

Au rezolvat și problema numărului 9…

– Bîrligea este un atacant foarte bun, puternic, mobil, tânăr și cu multă dorință și ambiție să reușească și să se impună la FCSB. Cu expunerea pe care o are în Europa, e o variantă excelentă, pentru care s-au plătit mulți bani. E un atacant foarte bun și care le-a lipsit în ultimii ani.

Ovidiu Burcă îl felicită pentru Zeljko Kopic: „A adus foarte multe lucruri pozitive”

Ce merit are Zeljko Kopic în acest reviriment al lui Dinamo?

– Kopic mi-a lăsat o impresie bună de la bun început. Anul trecut a fost unul foarte complicat, de tranziție, extrem de greu, pe care l-a gestionat foarte bine. A fost foarte rezilient pentru că au fost momente delicate și au reușit să se salveze, chiar dacă fără glorie. La cum a început sezonul a fost un rezultat meritoriu. Are acum liniște și-a adus jucători și se vede că e un antrenor cu niște principii foarte clare, serios și disciplinat. A adus foarte multe lucruri pozitive și am doar cuvinte de laudă la adresa lui.

Poate Dinamo să prindă play-off-ul?

– Vă spun cu sinceritate, că la cum au arătat și faptul că au reușit să adune puncte importante cred că le conferă șanse clare să prindă play-off-ul în acest sezon. Din păcate nu pot participa în cupele europene. Asta e o problemă.

Ovidiu Burcă, mesaj pentru suporterii lui Dinamo: „Sper că vor pleca fericiți de la stadion”

Ai un mesaj pentru suporterii lui Dinamo?

– Eu am avut o relație foarte bună cu ei. Le-am mulțumit de fiecare dată când am avut ocazia și m-au susținut permanent. Dinamo există astăzi datorită lor. Le doresc să fie apropiați de echipă, să se bucure în continuare. Este pentru prima dată după foarte mulți ani când fanul dinamovist și-a descrețit fruntea. Le doresc cât mai multe victorii și știu că acum e un meci foarte important pentru ei. Sper că vor pleca fericiți de la stadion.

Tu ce planuri ai? Când te revedem la o echipă?

– Eu aș vrea cât mai repede, pentru că a trecut deja o perioadă lungă de timp. Îmi doresc să antrenez din nou și acum sunt înscris și la licența PRO. M-am liniștit și acum am foarte multă energie, ideile mele s-au sedimentat. Cred că sunt pregătit să realizez lucruri importante la un club.

Ovidiu Burcă a negociat cu mai multe echipe:: „Au fost ceva tatonări și în prima ligă”

Ai negociat cu echipe?

– Am avut mai multe discuții, doar că nu s-au concretizat din varii motive. Au fost ceva tatonări și în prima ligă, însă oamenii se feresc să aducă antrenori fără licență. Sper că voi găsi o echipă, chiar și la Liga 2, un club cu ambiții și planuri de viitor. Nu îmi e rușine să iau echipe care nu sunt neapărat în prim planul fotbalului.

1 an și 4 luni a antrenat-o Ovidiu Burcă pe Dinamo