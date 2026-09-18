Sport

Ovidiu Burcă și-a distrus jucătorii după UTA – Sepsi 1-0: „O echipă fricoasă, care s-a mulțumit cu puțin!”

Ovidiu Burcă nu a avut milă de jucătorii săi după UTA - Sepsi 1-0, după ce echipa sa a fost învinsă la ultima fază în etapa a 10-a a SuperLigii în deplasarea de la Arad.
Flaviu Popa
18.09.2026 | 20:23
Ovidiu Burca sia distrus jucatorii dupa UTA Sepsi 10 O echipa fricoasa care sa multumit cu putin
ULTIMA ORĂ
Ovidiu Burcă, nervos pe jucătorii săi după UTA - Sepsi 1-0 Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Ovidiu Burcă (46 ani) a criticat lipsa de atitudine a jucătorilor săi după UTA – Sepsi 1-0. Antrenorul covăsnenilor s-a declarat nemulțumit de modul în care elevii săi au tratat partida. Nu este pentru prima dată când Burcă este necruțător cu jucătorii săi.

Ovidiu Burcă, supărat pe jucătorii săi după UTA – Sepsi 1-0

UTA a câștigat dramatic meciul cu Sepsi, din runda a 10-a a SuperLigii. Arădenii au dat lovitura pe final, grație lui Andrei Dorobanțu (22 ani) care a înscris în minutul 90+2, cu un șut puternic din interiorul careului.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Burcă nu s-a declarat deranjat doar din cauza golului primit pe final. Tehnicianul și-a criticat aspru jucătorii pentru modul în care au tratat întreaga partida. Mai mult, a afirmat că victoria UTA-ei nu a fost vreodată pusă sub semnul întrebării.

„Nu pot să fiu supărat, dar o să fie un sentiment neplăcut. Ăsta e fotbalul. Fotbalul se joacă cu curaj, cu personalitate. Am văzut pe teren o echipă fricoasă care s-a mulțumit cu puțin. Când te mulțumești cu puțin, primești puțin.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi...
Digi24.ro
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție

Eu nu caut alibiuri, eu sunt principalul vinovat. Înseamnă că eu nu am fost în stare să-i capacitez. După o victorie extraordinară cu CFR a venit înfrângerea asta. La fotbal lucrurile trebuie să dureze puțin. Trebuie să te încarci cu energie pentru următorul meci. E o chestiune de mentalitate, pe care încercăm să o implementăm.

ADVERTISEMENT
ADIO, Rusia! Cum a fost numită la Moscova, după ce a decis să...
Digisport.ro
ADIO, Rusia! Cum a fost numită la Moscova, după ce a decis să ”trădeze”

Toate meciurile sunt grele în SuperLiga, întâlnești adversari grei. Dar, am spus întotdeauna, este important ce faci tu”, a declarat Ovidiu Burcă, la flash-interviu, după UTA – Sepsi 1-0.

ADVERTISEMENT

Sepsi și UTA Arad sunt apropiate în clasament, însă pot fi depășite de mai multe echipe la final de rundă

Chiar și după această înfrângere, Sepsi păstrează momentan locul 6, ultimul din play-off, însă poate fi depășită de multe echipe în clasament și se poate trezi la finalul rundei pe loc apropiat de retrogradare. Arădenii nu stau nici ei mai grozav, cu 12 puncte, două peste Oțelul Galați, ocupanta locului 14.

Ovidiu Burcă va avea vreme până pe 9 octombrie să își pregătească echipa pentru duelul cu Dinamo de pe teren propriu. Până atunci, Superliga va lua o pauză cauzată de meciurile echipelor naționale din Nations League.

ADVERTISEMENT
Imaginea serii la Rapid – FC Argeș! Familia Șucu, prezentă în Giulești după...
Fanatik
Imaginea serii la Rapid – FC Argeș! Familia Șucu, prezentă în Giulești după 5 luni. Foto
Jean Valvis, noul sponsor de la Rapid, alături de Dan Șucu la meciul...
Fanatik
Jean Valvis, noul sponsor de la Rapid, alături de Dan Șucu la meciul cu FC Argeș. Foto
Zinedine Zidane a anunțat primul său lot ca selecționer al Franței! Elevul lui...
Fanatik
Zinedine Zidane a anunțat primul său lot ca selecționer al Franței! Elevul lui Cristi Chivu, printre marile surprize
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Șterge pe jos cu componentul Generației de Aur: 'Proctologul lui Burleanu! Am fost...
iamsport.ro
Șterge pe jos cu componentul Generației de Aur: 'Proctologul lui Burleanu! Am fost de 1.000 de ori mai bun fotbalist decât el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!