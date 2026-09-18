Ovidiu Burcă și-a distrus jucătorii după UTA – Sepsi 1-0: „O echipă fricoasă, care s-a mulțumit cu puțin!”

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Ovidiu Burcă (46 ani) a criticat lipsa de atitudine a jucătorilor săi după UTA – Sepsi 1-0. Antrenorul covăsnenilor s-a declarat nemulțumit de modul în care elevii săi au tratat partida. Nu este pentru prima dată când Burcă este necruțător cu jucătorii săi.

Ovidiu Burcă, supărat pe jucătorii săi după UTA – Sepsi 1-0

, din runda a 10-a a SuperLigii. Arădenii au dat lovitura pe final, grație lui Andrei Dorobanțu (22 ani) care a înscris în minutul 90+2, cu un șut puternic din interiorul careului.

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doar din cauza golului primit pe final. Tehnicianul și-a criticat aspru jucătorii pentru modul în care au tratat întreaga partida. Mai mult, a afirmat că victoria UTA-ei nu a fost vreodată pusă sub semnul întrebării.

„Nu pot să fiu supărat, dar o să fie un sentiment neplăcut. Ăsta e fotbalul. Fotbalul se joacă cu curaj, cu personalitate. Am văzut pe teren o echipă fricoasă care s-a mulțumit cu puțin. Când te mulțumești cu puțin, primești puțin.

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Eu nu caut alibiuri, eu sunt principalul vinovat. Înseamnă că eu nu am fost în stare să-i capacitez. După o victorie extraordinară cu CFR a venit înfrângerea asta. La fotbal lucrurile trebuie să dureze puțin. Trebuie să te încarci cu energie pentru următorul meci. E o chestiune de mentalitate, pe care încercăm să o implementăm.

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Toate meciurile sunt grele în SuperLiga, întâlnești adversari grei. Dar, am spus întotdeauna, este important ce faci tu”, a declarat Ovidiu Burcă, la flash-interviu, după UTA – Sepsi 1-0.

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Sepsi și UTA Arad sunt apropiate în clasament, însă pot fi depășite de mai multe echipe la final de rundă

Chiar și după această înfrângere, Sepsi păstrează momentan locul 6, ultimul din play-off, însă poate fi depășită de multe echipe în clasament și se poate trezi la finalul rundei pe loc apropiat de retrogradare. Arădenii nu stau nici ei mai grozav, cu 12 puncte, două peste Oțelul Galați, ocupanta locului 14.

Ovidiu Burcă va avea vreme până pe 9 octombrie să își pregătească echipa pentru duelul cu Dinamo de pe teren propriu. Până atunci, Superliga va lua o pauză cauzată de meciurile echipelor naționale din Nations League.