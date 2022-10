Ovidiu Burcă și-a scos vedeta din lot. Ce s-a întâmplat înainte de Dinamo – Unirea Slobozia. Exclusiv

Dinamo nu mai e de mult un club atractiv pentru jucătorii români, însă situația devine din ce în ce mai dramatică în Ștefan cel Mare. Nu mai puțin de șase jucători de perspectivă s-au retras doar în ultimele luni.

Ovidiu Burcă l-a scos din lot pe Vali Lazăr!

”Câinii” au o situație dramatică în clasamentul din Liga 2 Casa Pariurilor, însă FANATIK a aflat că acest lucru nu l-a împiedicat pe antrenorul Ovidiu Burcă să-l scoată din lotul pentru partida Dinamo – Unirea Slobozia pe cel mai experimentat jucător: Vali Lazăr.

Informațiile sunt că jucătorul de 33 de ani a intrat în conflict cu tehnicianul, iar acesta a decis să nu-l treacă pe foaia de joc la întâlnirea din etapa a 8-a din Liga 2 Casa Pariurilor, care se va disputa marți, de la ora 17:00.

Antrenorul i-a reproșat atitudinea de la antrenamente și de la meciuri!

Antrenorul lui Dinamo i-a reproșat lui Vali Lazăr atât evoluțiile din ultimele săptămâni, cât și atitudinea la antrenamente și a decis să-l lase în afara lotului. Asta deși la nivelul echipei este mare nevoie de jucători cu experiență.

Vali Lazăr nu este primul jucător care nu mai intră în grațiile lui Ovidiu Burcă. Mai întâi a fost Bogdan Gavrilă, lăsat în afara lotului la toate meciurile dinamoviștilor jucate în Liga 2 Casa Pariurilor și în Cupa României.

Davit Țone vrea să se lase de fotbal!

Apoi a fost tânărul fundaș central David Țone, despre care FANATIK , deși în urmă cu doar un an a fost în probe la Fiorentina.

Vlad Iacob, FANATIK intenţia lui David Ţone de a se retrage, în ciuda insistenţelor celor din staff care au încercat să îl facă să se răzgândească.

Vali Lazăr: “Oamenii mi-au propus un salariu, am acceptat din prima, n-a contat”

Vali Lazăr a venit la Dinamo în această vară, în cel mai greu moment pentru club. FANATIK, atacantul a declarat că a acceptat un salariu modest pentru a semna cu “câinii”, obiectivul său fiind acela de a ajuta clubul:

“Referitor la cum am ajuns eu la Dinamo, a fost iniţiativa mea să vin să ajut. Oamenii mi-au propus un salariu, am acceptat din prima, n-a contat. Şi dacă îmi propuneau mai puţin, veneam. Am vrut să ajut.

Am 32 de ani, nu am nicio accidentare, până în ziua de azi nu am avut nici măcar o întindere, mă simt în formă fizică ok şi am zis că pot să ajut. Cred că pot juca la acest nivel”, a spus fotbalistul pentru FANATIK.