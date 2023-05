Ovidiu Burcă, speriat de Poli Iași – Dinamo 4-1 înaintea barajului pentru promovare! A pierdut 3 jucători

Dinamo a pierdut categoric cu Poli Iași, . Chiar dacă obțineau cele trei puncte, „câinii” mergeau tot la baraj, deoarece Oțelul și-a câștigat partida de pe teren propriu cu Unirea Dej, scor 1-0. Ovidiu Burcă este în alertă după mai multe accidentări ale „câinilor” în meciul de la Iași.

Ovidiu Burcă, în alertă după ratarea promovării directe cu Dinamo: „Avem foarte mulți accidentați!”

Dinamo a avut un start dezastruos de partidă cu Poli Iași pe . Robert Ion a marcat de două ori în cinci minute în poarta bosniacului, însă Ghezali a redus din diferență în minutul 23. Repriza de coșmar a „câinilor” a culminat cu accidentările lui Patriche, Bena și Bani. Toți 3 au fost înlocuiți.

„Absolut nimic nu a funcționat. S-au și accidentat foarte mulți jucători. Asta mă preocupă cel mai tare. Mă preocupă faptul că avem foarte mulți accidentați după acest meci. Să vedem care e situația lor. Sper să reușim să-i refacem până la meciurile de baraj”, a declarat Ovidiu Burcă.

Antrenorul clubului din Ștefan cel Mare a simțit că anumiți jucători au fost depășiți de miza partidei și au clacat. Ovidiu Burcă este cu gândul la meciurile de baraj pentru promovarea în SuperLiga, unde o va înfrunta pe FC Argeș.

„I-am simțit timorați, nervoși”

„Când faci asemenea cadouri în astfel de meciuri e greu. Cred că totuși pentru unii jucători, care pentru prima dată joacă astfel de meciuri cu astfel de încărcătură s-a simțit. I-am simțit timorați, nervoși. Asta este. A fost un meci prost, trebuie să învățăm foarte multe din meciul acesta.

Totuși, ne așteaptă meciurile de baraj, sper să refac echipa, mai ales jucătorii accidentați. Dacă ne organizam mai devreme și eu cred că am fi putut spera la o promovare directă. Am încercat pe parcurs cu destul de mare întârziere.

În primele meciuri am pierdut foarte multe puncte. Tot sezonul am alergat să recuperăm. A fost greu, dar încă o dată, ne așteaptă două meciuri de baraj în care trebuie să dăm totul. O să vedem de unde am pornit și unde am ajuns. Una peste alta a fost un sezon bun pentru noi”, a mai spus Ovidiu Burcă.

Ovidiu Burcă, despre șansele lui Dinamo cu FC Argeș: „Este o diferență de valoare”

Ovidiu Burcă a recunoscut superioritatea celor de la FC Argeș în duelul cu Dinamo. Antrenorul „câinilor” speră să pluseze cu o organizare mai bună și cu dorință mai mare de a juca pe prima scenă a fotbalului românesc. „Întotdeauna șansele sunt mai mici pentru echipele care vin din Liga 2.

Este o diferență de valoare, individuală, însă încercăm să suplinim printr-o organizare mai bună, printr-o dorință mai mare de a merge în prima ligă”, a încheiat Ovidiu Burcă. Primul meci al barajului de promovare se va juca weekendul viitor, în timp ce returul va avea loc o săptămână mai târziu.