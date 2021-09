Ovidiu Cuncea, apariție surpriză la un eveniment. Cum arată acum actorul, după ce s-a făcut preot

Actorul a avut o apariție surpriză la un eveniment monden dedicat breslei din care a făcut parte ani buni. S-a prezentat la Gala UCIN, organizată în România de 50 de ani.

Ovidiu Cuncea nu a uitat de colegii săi, deși a renunțat la multe dintre aparițiile sale pentru a se dedica credinței. A decis să urmeze o pasiune mai veche și s-a făcut preot.

Ovidiu Cuncea, la Gala Cineștilor. Fostul actor, acum preot, nu a uitat de colegi

Artistul în vârstă de 54 de ani nu a lăsat în urmă, dovadă că a fost alături de colegii săi la evenimentul organizat în urmă cu câteva zile pentru ei.

Ovidiu Cuncea a luat parte la Gala Cineaștilor, acolo unde s-a întâlnit cu foarte mulți artiști alături de care a filmat ani buni înainte de a fi preot.

Aparițiile sale sunt tot mai rare în spațiul public, dar de această dată nu a putut sta departe de scenă și chiar a fost încântat să fie alături de oameni pe care-i știe.

Ovidiu Cuncea a renunțat la haina preoțească pentru Gala UCIN

Și pentru că a fost vorba de un eveniment important, Ovidiu Cuncea a renunțat pentru câteva ore la hainele preoțești și a îmbrăcat un costum de culoare gri.

Ținuta a fost asortată cu o cămașă albă și o cravată gri deschis, notează . Preotul a stat mereu în preajma colegilor de breaslă cu care a discutat foarte mult.

Eugenia Șerban și Monica Davidescu sunt doar câteva dintre vedetele care au fost prezente la gală și care au jucat în trecut alături de actorul care a renunțat la carieră pentru .

Cum a luat Ovidiu Cuncea decizia de a se face preot

„Începând de la botez am tot intrat în biserică, dar revelația am avut-o într-un sfânt lăcaș la țară, la părintele Constantin Stan. Acolo, în timpul epiclezei, Dumnezeu a coborât în inima mea. Și de atunci, Îl caut.

Hotărârea am luat-o la mormântul părintelui Arsenie Boca, pe care îl simțeam spunându-mi „Curaj, curaj”. Am fost de multe ori, dar odată au început să-mi curgă lacrimile. Eram în turneu și mi-amintesc că m-am ascuns de colegii mei, lângă un fag și am stat așa, în taina mea.

Atunci am înțeles totul. Pentru că… mulți chemați, puțini aleși. Bunica mea se ducea des la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, unde slujea părintele Arsenie, pentru că aveam un unchi călugăr”, a povestit Ovidiu Cuncea pentru FANATIK.