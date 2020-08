Ovidiu Hațegan, arbitru în finala Ligii Campionilor! Delegat de UEFA pentru a fi rezerva lui Daniele Orsato

Ovidiu Hațegan a fost delegat de UEFA pentru finala Ligii Campionilor dintre PSG și Bayern Munchen. Confruntarea este programată duminică, 23 august, de la ora 22:00 pe Estadio Da Luz din Lisabona.

Arbitrul român va fi rezerva italianului Daniele Orsato. Din brigada de arbitri vor face parte Lorenzo Manganelli și Alessandri Giallantini. În carmera VAR se vor afla Massimiliano Irrati, Marco Guida, Alexandro Hernandez Hernandez și Roberto Diaz Perez del Palomar.

Ovidiu Hațegan a condus unul dintre ultimele meciuri din UEFA Champions League înainte de întreruperea cauzată de pandemie. Centralul român a trecut prin mari emoții după Valencia – Atalanta, încheiat 3-4.

La câteva zile după meci, mai mulți jucători din lotul Valenciei au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Arbitrul susține că este posibil să fi avut și el virusul, însă rezultatele testului au ieșit negativ:

“Lucrurile au căpătat o turnură când am ajuns în țară, am intrat în autoziolare si am aflat că cei de la Valencia erau 35% pozitivi. Căutam tot felul de informatii, am vorbit cu cei care s-au ocupat de organizarea meciului.

După o săptămână de tuse seacă am reușit să fac testul, a ieșit negativ! Se poate să fi avut virusul, nu voi ști niciodată. Medicii mi-au explicat această posibilitate”, a spus Hațegan la câteva luni după acel moment.

Hațegan a arbitrat Bayern înainte de Final 8!

Arbitrul român a fost delegat înainte de turneul Final 8 la confruntarea dintre Bayern Munchen și Chelsea, încheiată cu scorul de 4-1 pentru bavarezi. Apoi, românul a primit delegarea pentru finala Ligii Campionilor.

PSG se află pentru prima dată în finala Ligii Campionilor. Bayern a jucat ultima finală în 2013, când s-a impus în fața celor de la Borussia Dortmund cu 2-1.

Ce meciuri a arbitrat Hațegan în Europa în ultimul sezon:

