Ovidiu Hațegan, mesaj enigmatic pentru Sebastian Colțescu, după ce a intrat în istoria arbitrajului din România. ”Mă bucur tare mult că nu mi-ai ascultat sfatul”. Video

Sebastian Colțescu, 46 de ani, își trăiește din plin momentul de glorie. Cavalerul fluierului din Craiova a primit numeroase mesaje de felicitare, după ce a devenit arbitrul de centru cu cele mai multe meciuri conduse în prima ligă de fotbal a României. Etapa trecută, la Sepsi – Farul 0-1, și a depășit recordul lui Alexandru Tudor (381), stabilit în urmă cu 5 ani.

Sebastian Colțescu, felicitat public de șeful CCA, Kyros Vassaras

Sebastian Colțescu a fost felicitat de familie, de colegii din arbitraj, precum și de oameni din fotbal, iar cele mai dragi mesaje video au fost adunate într-un montaj postat pe YouTube.

Colajul este deschis de fiica arbitrului, Sara Colțescu, care i-a făcut o superbă declarație de dragoste: ”Tati, vezi că tu ești numărul 1 dintotdeauna pentru mine! Dacă nu ești cuminte îți dau cartonaș roșu”.

Arbitri din SuperLiga au salutat cu mult entuziasm recordul lui Colțescu. ”Fratelo, ai ajuns top, number one! Să te țină Dumnezeu sănătos încă 50 de ani!”, i-a transmis Marian Barbu.

Cele mai interesante mesaje de felicitare primite de Sebastian Colțescu

Ovidiu Hațegan, arbitru FIFA: ”Sebi, vreau să te felicit pentru această performanță extraordinară. Ai intrat definitiv în istoria arbitrajului. Bine, trebuia mai repede, dar e bine și așa. Mă bucur tare mult că nu mi-ai ascultat sfatul acum un an și câteva luni și ți-ai urmat visul și ai ajuns la acest nivel. Sunt mândru că sunt prietnul tău. Îți urez ție și familiei tale tot binele din lume, iar până la 450 mai e un pic. Te îmbrățișez cu drag!”.

”Dragul meu, Sebi. Ce onoare frumoasă, pentru un alt record pentru tine. Să fii arbitru cu cele mai multe meciuri în Liga 1 din România. Felecitări și îți urez toate cele bune și să continui să fii tare, puternic și om. Bravom băiete! Să ne întîlnim cu bine”.

Florin Chivulete, fost arbitru: ”Felicitări celui mai longeviv arbitru român al momentului. Un exemplu de dârzenie, tenacitate și știința jocului, dar în același timp un tip jovial prietenos și plin de umor”.

Marcel Bârsan, arbitru FIFA: ”Nici nu știu ce cuvinte aș putea folosi să descriu performanța ta. Un lucru este cert. Ai muncit enorm, ai trecut prin momente bune, foarte bune, unele mai puțin bune, dar din toate ai ieșit mult mai puternic. Sunt convins că foarte mulți arbitri te admiră. Ești un model pentru ei. Felicitări și la cât mai multe jocuri!”.

George Gamăn îl vede observator pe Sebastian Colțescu

George Găman, arbitru lotul A: ”Îți urăm succes maxim în noul tău job de observator. Felicitări pentru ce ai realizat până acum. La mulți ani sănătos! Ești un bătrân tânăr, câine vagabond ce ești! Te iubește fratele tău!”.

Sorin Corpodean, fost arbitru FIFA: ”Felicitări, Sebi. Ai ajuns la un număr record de meciuri arbitrate în prina ligă din România. Un număr impresionant de meciuri pentru orice competiție din lume, pentru orice arbitru de top, așa cum ai devenit și tu peste ani, cu multă perseverență, profesionalism, echilibru, maturitate. Mult succes și să treci câtmai curând de borna 400”.

Mitruți Daniel, asistent FRF: ”382, e greu să numeri până la 382, Sebastian, dar să le mai și arbitrezi. Felicitări și succes! La așa performanță cuvintele sunt de prisos, dar numărătoarea continuă!”.

Mesajul lui Istvan Kovacs pentru Sebastian Colțescu: ”Ești într-un grup select alături de Nicu Rainea”

Istvan Kovacs, arbitru FIFA: ”Felicitări pentru borna atinsă. Ai devenit numărul 1 la meciuri arbitrate în România. Ști că alături de Nicu Rainea ești într-un grup select al arbitrilor. Ști foarte bine la ce mă refer. Sunteți singuri care ați ajuns de două ori pe lista FIFA, în România, ceea ce nu o să se mai întâmple niciodată în istorie. Ai intrat în istorie din toate punctele de vedere și îți doresc să atingi borna 400, bineînțeles dacă o să te mai ducă picioarele. Să fii sănătos, iubit alături de familia ta și de fetița ta frumoasă. Îți doresc tot binele din lume. Ai grijă de tine!”.

Radu Petrescu, arbitru FIFA: ”Sebi îți mai amintești ce ți-am spus când am fost la Craiova, de erai președinte. Că e mare lucru numai să te schimbi de 300 de ori într-un vestiar. Abia făcuseși 300 de meciuri, și acum te apropi de 400. Să știi un lucru: în orice domeniu dacă ajungi primul din toate timpurile, cum e cazul tău, ca număr de meciuri este un lucru foarte mare. Te felicit, îți doresc mult succes și să nu te oprești până oprești până depășești 400”.

Alexandru Deaconu, fost arbitru FIFA: ”Pasiunea, perseverența și puterea de care ai dat dovadă în momentele grele ale carieriei tale te-au adus astăzi, Sebi, în acest punct. Punctul în care ai devenit arbitrul cu cele mai multe meciuri arbitrate în campionatul din România. Din suflet felicitările mele și la cât mai multe jocuri.

E o împlinire profesională, dar și personală, e rezultatul muncii mele de-a lungul anilor. Știu că nu e la îndemâna oricui, așa că mă voi bucura de însemnătatea acestei performanțe, chiar și pentru o zi. Pentru că sunt conștient că, la fel ca orice record, și acesta va fi doborât. Și abia aștept să vină următorul arbitru, fie Istvan Kovacs, fie Ovidiu Hațegan, pentru că ei sunt următorii în activitate în acest top, să mă depășească pentru a-i felicita și a le strânge mâna. Îi mulțumesc și domnului Kyros Vassaras pentru sprijinul său. Dumnealui mi-a acordat încrederea sa după acel episod din Liga Campionilor care m-a ținut departe de arbitraj timp de două luni și jumătate. Acea sete de a arbitra cred că m-a ajutat ulterior să am prestații bune, apreciate de lume.” – Sebastian Colțescu, arbitru FRF

Amintirile lui Sebastian Colțescu de la primul meci arbitrat în Liga 1

Colțescu a rememorat pentru primul său joc în Liga 1: ”Era 28 noiembrie 2003, un meci Oțelul Galați – Gloria Bistrița. Aveam emoții foarte mari. Îmi amintesc că am plecat cu trenul spre meci, am luat ziarul din gară și scria undeva în primele pagini: În sfârșit Craiova are din nou arbitru de Liga 1. Am făcut brigadă cu doi mari arbitri asistenți, Cristian Nica și Aurel Onița, cărora le-am și dat mesaj să le mulțumesc.

A fost și un moment amuzant în acel joc, mingea a fost degajată în tribună și, așa cum eram obișnuit de la Liga 2, așteptam ca spectatorii să o arunce înapoi în teren. Dar imediat colegii au strigat la mine să mă facă atent că jocul se reluase cu o altă minge de pe margine. Tot la acel meci mi-am uitat baremul pe masă în vestiar, m-am întors de la Brăila ca să îl recuperez”.

E adevărat, poate că mi-aș fi dorit pe plan internațional să ajung mai sus în calitate de arbitru de centru, dar m-am bucurat să fiecare experiență internațională, fie că a fost ca rezervă, ca arbitru adițional sau ca VAR. Am avut șansa, ca parte din brigada lui Ovidiu Hațegan, să fiu prezent la un Campionat European, în fazele superioare ale Europa League, în Liga Campionilor. Au fost multe satisfacții: am vizitat aproape întreaga lume, am cunoscut oameni și culturi noi. Întâlnirile cu Messi și Cristiano Ronaldo au fost un bonus. Pentru toate acestea sunt recunoscător” – Sebastian Colțescu, arbitru FRF

