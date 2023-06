Ovidiu Hațegan, prima partidă oficială după o pauză de 443 de zile. Va fi la centru într-un meci cu o miză importantă

Ovidiu Hațegan a trecut peste problemele medicale și revine în „iarbă” la meciul tur din barajul de promovare în Liga 2 Casa Pariurilor: Unirea Ungheni – Corvinul Hunedoara. Acesta va avea parte de o brigadă pe măsură.

Ovidiu Hațegan revine după 443 de zile! Când ar putea arbitra în SuperLiga

Ovidiu Hațegan îi va avea ca asistenți pe Sebastian Gheorghe și Alexandru Corb, iar cel de-al patrulea oficial va fi Mircea Ardelean. Observator de arbitri e Ioan Onicaș, a anunțat .

ADVERTISEMENT

Revenirea lui Hațegan și duelul pentru promovare va putea fi urmărit pe platforma www.frf.tv, sâmbătă, 3 iunie, de la ora 18:00. Pentru „cavalerul fluierului” drumul spre recuperare a fost unul lent, iar arbitrul a mai oficiat de atunci doar din camera VAR, un meci demonstrativ la „Gala Neșu” .

La finalul lui martie 2022, Ovidiu Hațegan a suferit un infarct miocardic care l-a făcut să rateze delegarea la Campionatul Mondial din Qatar și care i-a pus viața într-un real pericol. Arbitrului i-a fost montat un stent în urma unui intervenții chirurgicale.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Ovidiu Hațegan și ultimul meci arbitrat

Ultimul meci pe care Ovidiu Hațegan l-a arbitrat a fost în grupele Europa League. Pe 17 martie 2022, românul era la centru în duelul dintre Olympique Lyon – FC Porto 1-1, scor 1-1.

„A avut nevoie de o perioadă de recuperare, dar și-a reluat activitatea în camera VAR la doar 3 luni după operația prin care a trecut, la Supercupa României, primul meci cu sistem VAR în fotbalul românesc. Ulterior s-a aflat în camera VAR și la meciuri importante pe plan european”, a mai notat sursa citată.

ADVERTISEMENT

Hațegan a fost cerut cu insistență în camera VAR la finala campionatului dintre Farul și FCSB, însă „centralul” , iar CCA a fost nevoită să îl delege pe Radu Petrescu.

Ce spunea arbitrul despre revenirea pe teren: „Când eram în iarbă nu mă regretau!”

la „Gala Neșu”: „Am avut emoții ca înainte de fiecare meci, dar sunt unele plăcute, niște trăiri fantastice după mai mult de 400 de zile. Am avut iarăși ocazia să arbitrez. Am mai avut un meci amical, dar cu tribunele pline e altă anvergură. M-am simțit extraordinar! Parcă acum o lună am avut ultimul meci și am avut o scurtă pauză”.

ADVERTISEMENT

Arbitrul a explicat cum se simte în camera VAR: „Sunt două lucruri total diferite. În teren avem acțiunea de o secundă în care trebuie să luăm decizia, în VAR, avem la dispoziție o grămadă de unghiuri și sprijinul e extraordinar. Când eram în iarbă nu mă regretau! Glumim, toate la timpul lor. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit”.

ADVERTISEMENT

Hațegan spera ca la startul noului sezon din SuperLiga să fie la centru: „Vreau să iau pas cu pas, nu vreau să mă grăbesc. Împreună cu medicii și cu toate persoanele din Comisie, Kyros și toți cei implicați, vreau să o luăm încet, nu vreau să grăbesc nimic. Sper ca din sezonul viitor, dar în funcție de ce o să discut și cu domnul președinte. Am învățat să am răbdare.

Mă simt foarte bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Mă bucur că sunt sănătos, că am putut să revin după atât de mult timp pe teren, împreună cu oameni alături de care am arbitrat și acum 10 ani, cu această brigadă am avut ultimul meci împreună acum 10 ani. E un moment extrem de plăcut”.