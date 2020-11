Ovidiu Hațegan, record istoric în Champions League. Ce performanță va bifa arbitrul român

Ovidiu Hațegan a primit o nouă delegare în UEFA Champions League. Arbitrul arădean va conduce la centru partida din etapa a cincea a grupei B, Șahtior Donețk – Real Madrid.

Centralul în vârstă de 40 de ani va bifa al cincilea meci arbitrat din cinci etape în cea mai importantă competiție intercluburi din lume.

Ca urmare a acestei delegări, Hațegan va deveni primul „cavaler al fluierului” din istorie care este trimis să arbitreze în primele cinci etape ale Ligii Campionilor.

Hațegan va intra în istoria UEFA Champions League

În acest sezon de Liga Campionilor, Ovidiu Hațegan a mai arbitrat partidele Dinamo Kiev – Juventus. Atletico Madrid – Salzburg, Atalanta – Liverpool și Manchester United – Istanbul Bașakșehir.

Ca de fiecare dată atunci când arbitrează în cupele europene, dar și în Liga 1 de cele mai multe ori, Hațegan va fi ajutat și la meciul cu Șahtior de la cele două linii de către asistenții Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe.

Rolul de al patrulea oficial va fi îndeplinit de Sebastian Colțescu, în timp ce în camera VAR se vor doi polonezi, Pawel Gil și Marcin Borkowski.

Protagonist în serialul UEFA

Ovidiu Hațegan este unul dintre cei mai apreciați arbitri de către UEFA. Recent, centralul în vârstă de 40 de ani a apărut în serialul realizat de forul continental, „Man in the middle” (n.r. – omul de la centru), serial care îi are în centrul atenției pe „cavalerii fluierului” din Europa și poveștile lor mai puțin știute din carieră.

35 de meciuri are Ovidiu Hațegan arbitrate în UEFA Champions League, dintre care cinci în preliminariile competiței în care a arătat 144 de cartonașe galbene, opt cartonașe roșii și a dictat nouă lovituri de pedeapsă.

Hațegan este arbitru FIFA din anul 2008, iar în 2016 a arbitrat două meciuri la Campionatul European din Franța, în faza grupelor: Polonia – Irlanda de Nord și Italia – Irlanda.

