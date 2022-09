Ovidiu Hațegan revine pe terenul de fotbal! Când va fluiera din nou cel mai bun arbitru român

Ovidiu Hațegan ar putea reveni cât de curând pe terenul de fotbal. Cel mai bine cotat arbitru român nu a mai fluierat de la sfârșitul lunii martie,

Ovidiu Hațegan ar putea reveni pe terenul de fotbal la începutul anului 2023

Ovidiu Hațegan a revenit în activitate la începutul sezonului, însă doar ca supervizor în camera VAR. Planurile „centralului” sunt mult mai mărețe și vrea să revină pe terenul de fotbal.

Kyros Vassaras, șeful arbitrilor din România, a oferit detalii despre starea arbitrului român. „Ovidiu Hațegan se pregătește în mod constant. Este în legătură cu specialiști.

Planul este să revină. În 2023, cred că o să-l avem la centru în meciuri atât intern, cât și la nivel internațional”, a mărturisit Kyros Vassaras, pentru Pro TV.

Ovidiu Hațegan va rata pentru a doua oară la rând Campionatul Mondial

Campionatul Mondial din Qatar se va desfășura în perioada 20 noiembrie – 18 decembrie 2022, astfel Ovidiu Hațegan nu va arbitra în cea mai titrată competiție din lume. „Centralul” se afla pe lista lărgită a arbitrilor desemnați pentru Campionatul Mondial din Qatar.

În urmă cu 4 ani, Ovidiu Hațegan nu s-a aflat la centru nici la Campionatul Mondial 2018 organizat în Rusia. Arbitrul român a fost protagonistul unui scandal uriaș, fiind acuzat de nord-irlandezi că a influențat rezultatul final și calificarea, în meciul de baraj cu Elveția. În schimb, Hațegan a adunat partide la Campionatele Europene 2016 și 2020.

„Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală. Doresc să mulțumesc staff-ului medical care m-a îngrijit și tuturor celor care mi-au transmis mesaje și gândurile lor bune. În momentele acestea am nevoie de liniște, așa că am rugămintea să îmi fie respectată intimitatea”, a fost prima reacție a lui Ovidiu Hațegan după operația suferită.

Supercupa României, primul meci oficial al sezonului pentru Ovidiu Hațegan

Tehnologia VAR a fost implementată în fotbalul românesc pentru prima oară în meciul de Supercupă dintre CFR Cluj și Sepsi Sf. Gheorghe. Totodată, .

„Centralul” român a făcut parte din staff-ul echipei VAR alături de Istvan Kovacs și Ovidiu Artene. La finalul meciului Ovidiu Hațegan a fost aplaudat de spectatorii aflați în tribunele arenei Francisc von Neuman din Arad.

Arbitrul român nu a putut să își controleze stările și a izucnit în plâns în momentul în care a fost premiat de FRF.