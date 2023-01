Ovidiu Hațegan s-a întors! A fost prezent la testele fizice pentru arbitri: „Revin doar dacă mai pot la cel mai înalt nivel”

, însă cel mai bun arbitru român ar putea reveni în SuperLiga.

Ovidiu Hațegan, ultimele detalii despre starea sa de sănătate: „Testele medicale sunt chiar peste așteptările mele și ale medicilor”

Centralul care s-a prezentat la Buftea, unde a susținut testele fizice tradiționale de la început de an. Arbitrul a trecut cu brio de toate probele.

Ovidiu Hațegan are mai bine de zece luni în care nu a mai arbitrat, . El vede însă partea plină a paharului: „După ce am trecut prin ce am trecut, îmi doresc să fiu sănătos. Ăsta e scopul principal și vreau să mă bucur de fiecare moment pe care îl trăiesc. A fost o perioadă altfel, să spun, pentru că am avut vacanță cum nu am avut toată viața, forțată.

Mi-a prins și bine, am stat mult mai mult cu familia, m-am bucurat de alte lucruri pe care le-am pierdut în acești ani în care am călătorit foarte mult”, a declarat arbitrul conform ., care s-ar afla deja pe lista FIFA pentru anul 2023.

Ovidiu Hațegan ar putea reveni pe teren la exact un an după ce a suferit un infarct: „O iau încetișor”

Arbitrul arădean nu umblă cu jumătăți de măsură are un obiectiv clar: „În mod normal, da (n.r. – întrebat dacă poate reveni pe teren la final de sezon), dacă totul merge ok, dar aici Dumnezeu o să hotărască și o să vedem. Nu vreau să mă întorc doar de dragul de a mă întoarce. Vreau să mă întorc la cel mai înalt nivel. Dacă nu o să pot face acest lucru, evident că nu o să o fac doar de dragul de a fi pe teren”.

Ovidiu Hațegan nu se grăbește să revină și se bucură de proces: „În momentul de față, sunt foarte bine. Testele medicale sunt chiar peste așteptările mele și ale medicilor, dar o iau încetișor. De asta am și venit astăzi, am dat doar o parte din teste, am vrut din nou să fiu alături de colegi, un sentiment extrem de plăcut.

Chiar de dimineață, înainte să vin, mi-am luat ghetele pe care nu le-am mai încălțat de nouă luni și ceva. E prima dată de când am avut ultimul meci. M-am bucurat, sincer”, a mai spus emoționat arbitrul.

Ovidiu Hațegan declarații copleșitoare: „Fiecare zi e un bonus pentru mine”

Ovidiu Hațegan este un alt om după ce a fost la un pas de moarte și vede viața personală și meseria de arbitru într-un cu totul alt mod: „După ce am ieșit din sala de operație, mi-am setat anumite lucruri. Unul dintre ele: să mă bucur de fiecare moment al vieții mele”.

Chiar dacă a scăpat ca prin minune din ghiarele morții, Ovidiu Hațegan nu va intra pe teren cu frică: „Nu am nicio teamă, indiferent ce se întâmplă, pentru că din acest moment, fiecare zi e un bonus pentru mine. Dorința mea este să mă reîntorc pe teren. Asta o să vedem dacă se va mai realiza sau nu. Deocamdată, sunt în grafic”.