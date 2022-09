Ovidiu Herea, dat afară la 37 de ani: „Noul antrenor a zis că nu mai vine dacă nu plec eu!”. Exclusiv

Claudiu și Ovidiu Herea, fostul atacant al Rapidului au rămas liberi de contract după despărțirea de ultima clasată din Liga 2 Casa Pariurilor, Metaloglobus.

Ovidiu Herea, primele declarații după despărțirea de Metaloglobus: „Noul antrenor a zis că nu se poate impune în vestiar cât sunt eu acolo”

a anunțat că Ovidiu și Claudiu Herea și-au reziliat contractul cu Metaloglobus. FANATIK l-a contactat pe atacantul de 37 de ani care a explicat decizia clubului: „Am avut o discuție ieri cu cei din conducere. Am înțeles că antrenorul care vine nu poate să se impună în vestiar și că ar fi o problemă pentru el. Și am decis că plec eu. Automat și frate-miu. A zis că nu stă”.

Liderul vestiarului, Herea a fost îndepărtat de la echipă de conducerea clubului deoarece viitorul antrenor, Eusebiu Tudor, nu l-a dorit la echipa. Fratele său și-a reziliat de asemenea contractul: „Poate scoate antrenorul echipa din situația asta. Personalitatea mea începuse să deranjeze puțin și cred că asta a fost. Până la urmă e strategia și alegerea lor și eu nu m-am opus. Să dea Dumnzeu să facă puncte că a plecat Ovidiu Herea de la Metaloglobus”.

Atacantul în vârstă de 37 de ani a trimis „săgeți” către viitorul antrenor al lui Metaloglobus: „Eu cred că am avut un rol important în rezultatele de la echipă, plus în aducerea jucătorilor. Din păcate anul ăsta nu știu ce s-a întâmplat dar așa e în fotbal. Fiecare club are strategia lui și nu am nicio problemă. Am reziliat pe cale amiabilă, ne-am strâns mâinile și la revedere. Eu nu am fost niciun loc unde nu am fost dorit. Mi s-a spus că vine un antrenor care nu se poate impune în vestiar atâta timp cât sunt eu acolo. Să se impună și să facă treabă! Eu nu am nicio treabă!”.

Ovidiu Herea regretă plecarea lui Eugen Trică de la echipă: „Cred că a fost conjunctura de așa manieră să nu avem rezultate”

Ovidiu Herea a vorbit și despre : „Mie îmi pare rău că nu a rămas Eugen Trică la echipă. Am avut o relație foarte bună și i-am și spus că îmi pare rău că nu au fost rezultate. Cred că a fost conjunctura de așa manieră să nu avem rezultate. Eu cred că echipa are calitate și se poate să își revină”.

Atacantul cu două meciuri și la echipa națională vrea să se facă antrenor după ce va agăța ghetele în cui: „Eu am și licența B, urmează să mă înscriu și la licența A. Dacă va veni vreo ofertă interesantă mă voi duce să mai joc, pentru că eu consider că pot să mai joc. M-aș înhăma la un proiect frumos, dacă nu, mă voi axa pe antrenorat”.

Cum vede Herea lupta la promovare: „Cred în Liga 2 e poate cel mai echilibrat sezon”

Ovidiu Herea a fost surpins de evoluția unor echipe precum Oțelul Galați, Unirea Dej sau Unirea Slobozia și e de părere că va fi o luptă acerbă pentru promovare: „Acum sunt în față echipe cotate cu șanse mici. Au evoluții foarte bine. Cred și tradiția ajută foarte mult și aici mă refer la Oțelul Galați. Cred că în Liga 2 e poate cel mai echilibrat sezon”.

În privința lui Dinamo, atacantul nu crede că : „Eu cred că și Dinamo își va reveni pe parcursu. Chiar am urmărit și cred că sunt o echipă care va pune probleme. Nu cred că vor putea promova anul acesta, pentru că au pierdut startul și e foarte greu să ajungi din urmă echipele din față. Nu știu dacă vor prinde play-off-ul, dar se vor bate până în ultimul moment.

Cu Dinamo nu am avut niciodată discuții și nu se pune problema să merg acolo. Au jucat foarte bine și la Buzău și în prima repriză cu CSA Steaua. E timp să recupereze punctele. Nu voi merge nici la CSA Steaua sau Dinamo, pentru că nu vreau să dau cu piciorul la ce am făcut în cariera mea la Rapid”, a declarat atacantul în exclusivitate pentru site-ul.

