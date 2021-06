Ovidiu Horșia e dezamăgit de modul cum a fost tratat la FCSB: „Meritam mai multe șanse!” Exclusiv

În sezonul trecut al Ligii 1, Ovidiu Horșia a fost un om de bază la Gaz Metan Mediaș, fiind unul dintre cei mai apreciați jucători de către antrenorul Mihai Teja.

Mijlocașul dreapta în vârstă de 20 de ani este unul dintre fotnaliștii de mare perspectivă pentru a avea cât mai multe meciuri în picioare. Fotbalistul își încheie contractul la Mediaș și a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre o posibilă revenire la FCSB.

Ovidiu Horșia își dorește să primească mai multe șanse la FCSB: „Într-o zi, sper să fiu titular!”

Ovidiu, cum a fost sezonul abia încheiat pentru tine?

– M-am simțit foarte bine la Mediaș, la fel ca anul trecut la Poli Iași. Nu am avut probleme de acomodare la Gaz Metan sau chestii de genul ăsta. A fost bine cu colegii, cu staff-ul și cu Mihai Teja, care a avut foarte mare încredere în mine. La Iași, am jucat vreo 34 de meciuri, am dat cinci-șase goluri și cred că acela a fost cel mai bun sezon din cariera mea. Dar și acum, la Mediaș, am jucat destul de mult, vreo 24 de meciuri, plus că am reușit două goluri și trei pase decisive.

Îți dorești să te întorci la FCSB?

– Ar fi și asta o opțiune, dar acum nu depinde doar de mine. Nu aș vrea să mă duc înapoi și să nu joc. Am 20 de ani și e important să am cât mai multe meciuri în picioare. Sunt ceva discuții, dar e posibil ca împrumutul la Mediaș să continue pentru un an. Aștept răspuns de la București. Impresarul meu a discutat cu Mihai Stoica și cu șefii de acolo. Costin Sertov (n.r. – impresarul său) e un domn din bază de la FCSB, din familie, de acolo.

„Îmi doresc să fiu titular la FCSB într-o zi!”

Crezi că e momentul să primești și tu o șansă la FCSB?

– Da, ar fi ceva. Ar fi un lucru bun, dar nu știu ce să zic. Nu se știe 100% dacă voi rămâne. Dacă e să fie, o să mă întorc. Dacă nu, voi continua în altă parte cu aceeași determinare. Dar ăsta va rămâne obiectivul meu principal, pentru că FCSB nu e ca altă echipă și îmi doresc să fiu titular într-o zi acolo.

Nu ai jucat la meciul direct. Ai clauză?

– Da, se pune mereu acea clauză, nu știu de ce. Așa vor ei. Dar asta e. Eu mi-aș fi dorit să joc. Și la Iași a fost la fel. Nu știu exact, dar știu că la FC Argeș nu a avut această clauză, dar la Clinceni a avut-o.

„Andrei Dumiter poate fi acel număr nouă pe care îl caută!”

Ce părere ai de ultimele transferuri de la FCSB?

– Eu zic că sunt jucători foarte buni. Sper să se integreze băieții și să facă treabă bună. Chiar acum citeam la voi, la FANATIK, că a semnat și atacantul de la Sepsi, . Să sperăm că o să fie el numărul ăla nouă pe care îl caută de foarte mult timp. Sper să aducă titlul la București.

De ce crezi că a pierdut titlul FCSB?

– Mereu titlul a fost la mâna lor. Însă, în acest final de sezon, cred că s-a simțit lipsa jucătorilor mai experimentați, care au fost accidentați. Ultimele trei-patru jocuri au fost decisive și erau numai cu copii. Erau pe bancă cinci-șase. Când intrau ei de pe bancă, era greu să decidă rezultatul unui meci sau să întoarcă soarta partidei.

„Au fost probleme mari de lot la FCSB”

A fost din nou decisivă experiența CFR-ului?

– Da, dar și absența jucătorilor accidentați de la FCSB. Au fost probleme mari de lot la FCSB.

Ai debutat la FCSB în acel meci cu Backa Topola…

– Da, a fost cel mai bun nebun meci din cariera mea! A fost un sentiment foarte frumos, pentru că am debutat în Europa League și era un meci important, mai ales pentru că am mers mai departe. A fost o onoare pentru mine să îmbrac tricoul FCSB-ului și că am ajutat colegii să mergem mai departe, chiar dacă am jucat doar 45 de minute. Dar a fost foarte ciudat! Se dădeau goluri la două minute! Parcă eram în curtea școlii. Înscriam, apoi eram egalați iarăși. Nici nouă, celor din teren, parcă nu ne venea să credem! A fost ceva de nedescris.

Ovidiu Horșia: „Meritam și eu o șansă să joc în campionat!”

Meritai după acel meci să joci mai mult?

– Poate meritam și eu o șansă în campionat, să joc mai mult, dar așa s-a decis atunci și asta a fost.

Ai stat vreodată de vorbă cu Gigi Becali?

– Am vorbit de mai multe ori, când venea prin baza de pregătire de la Berceni. M-am înțeles foarte bine, chiar dacă nu am discutat prea mult. A fost Ok. Mai venea la câte un antrenament și ne vorbea la tot grupul înainte sau după. Nu mi-a reproșat niciodată nimic. Să vedem ce o să fie. Poate o să mi se ofere șansa să merg în pregătire cu FCSB și să demonstrez în cantonament că merit să rămân. Pe 10 e reunirea. Rămâne de văzut ce se va întâmpla.

Ovidiu Horșia susține că are mai multe oferte din Liga 1

Ai și alte oferte din Liga 1?

– Am înțeles de la Costin Sertov că s-ar fi interesat și alte echipe de mine. Presupun că tot sub formă de împrumut. E posibil să continui și la Mediaș. Le mulțumesc că mi-au dat șansa să joc și că au acceptat să îmi suporte în totalitate salariul.

Cum vezi Gaz Metan Mediaș în noul sezon?

– Cred că va fi un sezon mult mai bun, mai ales că va rămâne și Mihai Teja. Vor să facă treabă și să prindă playoff-ul anul acesta. Ei se bazează pe mine, mai ales că nu prea sunt juniori și eu sunt unul dintre jucătorii eligibili pentru regula U21.

