Ovidiu Ioanițoaia a suferit un atac vascular cerebral! Jurnalistul și-a revenit și starea este stabilă: “Am trecut printr-un moment greu!”. Exclusiv

Ovidiu Ioanițoaia a trecut prin momente grele în noaptea de sâmbătă spre duminică. Jurnalistul a suferit un atac vascular cerebral în timp ce se afla în stațiunea bulgară Balcic.

Din fericire a fost o formă ușoară, iar directorul Gazetei Sporturilor și-a revenit, vorbește foarte bine și singura problemă este la mâna stângă. Soția lui a condus din Bulgaria până la un spital din Constanța, unde a fost internat, în jurul orei 03:00 dimineața.

Ovidiu Ioanițoaia a dat o declarație pentru FANATIK spunând că se simte bine, chiar dacă a fost un moment greu, dar că urmează să mai facă niște consultații:

“Mă simt bine, nu mai am probleme. Mâna stângă este ok. Am trecut printr-un moment greu, mi s-a confirmat că a fost AVC. O formă ușoară, a trecut, dar voi mai face niște consultațații. A condus soția și am ajuns azi-noapte la 3 la Constanța, de la Balcic”, a spus Ioanițoaia pentru FANATIK.

“M-am pensionat demult, de vreo cinci ani… după ce am făcut greșeala că am întârziat ieșirea la pensie cu vreo patru, cinci ani”

Jurnalistul în vârstă de 77 de ani este în continuare foarte activ și muncește zilnic, FANATIK în luna aprilie:

“M-am pensionat demult, de vreo cinci ani… după ce am făcut greșeala că am întârziat ieșirea la pensie cu vreo patru, cinci ani, spre 70 de ani, acum am 77… Sunt de-o vârstă cu Războiul de Independență… (râde)

…Din care vreo 55 de gazetărie, am început la 22… Îmi tot spuneau cei de la Resurse umane, eu având contract cu ziarul (n.a. – Gazeta Sporturilor), „Domnu’ Ioanițoaia, de ce nu vă pensionați? Pentru că, în paralel cu contractul, puteți să luați și pensia”… Suna urât pentru mine… Pensionar, ce-i aia pensionar?!

Și am întârziat ieșirea la pensie… Și când am calculat, am văzut că am pierdut vreo 30.000 de euro… (râde) Că puteam să mă pensionez de la 65 de ani și în paralel mergea contractul, care n-are treabă cu statul, cu pensia de la stat, e angajament cu o societate privată, nu se bat cap în cap”, a povestit Ioanițoaia.

„Nu mai fumez de când am fost operat pe cord deschis, la Stuttgart, în 2012″

s-a confruntat cu probleme de sănătate în trecut. În 2012 a suferit o operație pe cord deschis, spunând că de atunci a renunțat și la fumat:

„Nu mai fumez de când am fost operat pe cord deschis, la Stuttgart, în 2012, am două bypass-uri… Atunci a dispărut și paharul de whisky de lângă scrumieră. Mai beau doar câte un vin alb, sec… și ăla șpriț”.