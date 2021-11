Ovidiu Lipan Țăndărică nu și-a cunoscut nepotul, născut de aproape doi ani: ”Nu mă văd bunic”

Ovidiu Lipan Țăndărică nu mai are nevoie de vreo prezentare, căci viața sa artistică l-a adus pe culmile succesului, românii, dar și străinii de pretutindeni bucurându-se de talentul său. Însă, dacă profesional își pune mereu lucrurile în lumina reflectoarelor, atunci când vine vorba de familia sa, artistul preferă să fie cât mai discret.

Ovidiu Lipan Țăndărică, într-o relație excelentă cu fiul său

În cadrul unui interviu, muzicianul a ales să ofere publicului larg câteva detalii neștiute despre cel car îi calcă pe urme.

Fiul lui Ovidiu Lipan Țăndărică și-a făcut un nume în Germania, acolo unde locuiește alături de mama sa, dar și de familia pe care și-a întemeiat-o, lucru care nu-l poate face decât extrem de mândru pe artistul nostru care

”Alexander este un super băiat, vorbește cinci limbi, cântă la chitară, a studiat în Olanda. Și-a făcut trupa lui, albumul lui, avem o legătură foarte strânsă”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică la Antena Stars.

Ovidiu Lipan Țăndărică nu și-a cunoscut nepotul, de aproape doi ani

Ei bine, dacă relația cu fiul său este una de excepție, deși totul se discută și se tratează la distanță, atunci când vine vorba de statul de bunic, căci da, Ovidiu Lipan Țăndărică are un nepot, lucrurile se schimbă puțin.

În același interviu televizat, cântărețul în vârstă de 68 de ani a mărturisit că situația epidemiologică, dar și programul său artistic foarte încărcat, fiind și , l-au împiedicat să își cunoască în persoană nepotul. Astfel că, deși fiul său a devenit tată de aproape doi ani, el încă nu a putut să fie parte fizică din sânul familiei de peste hotare.

Dar chiar și așa, artistul spune că social-media l-a ajutat foarte mult să se apropie de nepotul său, pe care-l va vedea în mai puțin de două luni, atunci când are în plan să își viziteze fiul pentru cel puțin zece zile.

Însă, deși planurile sunt făcute, Țăndărică recunoaște că are mari emoții în ceea ce privește reuniunea de familie, căci el încă nu este pregătit să fie numit ”bunic”, sufletul său fiind tot unul de tânăr artist.

“Nici nu mă văd ca bunic, o să fie ceva foarte ciudat”

”Eu nu am putut să-mi văd nepoțelul din cauza situației pandemice. O să mă duc să stau așa vreo zece zile, prin ianuarie. Până atunci ne vedem pe tot ce înseamnă social-media.

Mă bucur mult de Jonathan, nepoțelul meu, are un an și șase luni, urmează să ne strângem în brațe, îmi cunoaște vocea, deși nu ne-am cunoscut. Seamănă mult cu mama lui Alexander, are ochii ei.

Nici nu mă văd ca bunic, o să fie ceva (nr. întâlnirea cu nepotul)… foarte ciudat, nu am sentimentul ăsta neapărat, încă îmi trăiesc viața de artist”,a mai adăugat celebrul artist.