Ovidiu Lipan Țăndărică, adevărul despre marea sa dragoste. De ce nu s-a însurat cu Corina Chiriac

Cunoscutul toboșar avea numai 19 ani când a întâlnit-o pe Corina Chiriac, cea despre care spune că este marea sa dragoste. Au fost împreună timp de 4 ani, o perioadă frumoasă care i-a lăsat artistului multe amintiri.

Ovidiu Lipan Țăndărică, remarci despre Corina Chiriac. Au trăit o poveste de dragoste timp de 4 ani

Ovidiu Lipan Țăndărică a spus acum adevărul despre legătura amoroasă cu compozitoarea și realizatoarea de emisiuni TV în vârstă de 72 de ani. a dezvăluit de ce nu s-a însurat cu Corina Chiriac.

„Întâlnirea a fost un fior mai special, a fost o perioadă adolescentină, eu aveam 19 ani, ea puțin mai mult. Arăta foarte bine, eram topit. A fost o perioadă foarte frumoasă, o romanță, o trăire unică care sigur a lăsat și urme.

Nu am decât lucruri frumoase. Eu cred că nici nu mai trebuia (nr: să o ceară de soție). Era atât de departe ce am trăit și atât de puternic încât nu am cuvinte”, a declarat Ovidiu Lipan Țăndărică în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform .

Dragostea puternică dintre cei doi artiști a durat 4 ani, în ciuda faptul că solista este mai mare decât toboșar. De-a lungul anilor au apărut mai multe informații intime, însă bateristul de la Phoenix nu a dorit să vorbească despre ele.

Ovidiu Lipan Țăndărică a fost însurat cu o nemțoaică

Ovidiu Lipan Țăndărică a avut foarte multe iubite și chiar a fost însurat o dată. Sabine este femeia care i-a dăruit muzicianului un băiat, Alexander, care locuiește în Germania alături de mama sa. a stat la rândul său 23 de ani departe de România.

Băiatul crește la distanță de celebrul său tată încă de la vârsta de 9 ani, când artistul nu a mai rezistat și s-a întors acasă, printre cei dragi, deși spune că are cetățenie germană. Ovidiu Lipan Țăndărică a rămas în relații bune cu fosta soție.