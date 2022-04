Ovidiu Lipan Țăndărică va fi bunic pentru a doua oară: “Mi se pare o ciudățenie!”. Exclusiv

Maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică trăiește o etapă frumoasă a vieții lui. Dacă din cauza pandemiei, artistul se simte bucuros și binecuvântat pentru că urmează să fie bunic, din nou.

Ovidiu Lipan Țăndărică, din nou bunic

Ovidiu Lipan Țăndărică (69 de ani) , câteodată chiar adolescentin și parcă statutul de bunic nu i se potrivește, dar este încântat că familia lui se mărește.

În exclusivitate pentru FANATIK, artistul a vorbit despre ce-i bucură sufletul: fiul lui, Alexander, va fi tătic pentru a doua oară. Abandonat de tată în copilărie, Țăndărică spune că drama lui nu s-a reflectat în vreun fel anume în relația pe care o are cu băiatul său.

“Asta cu bunic e o chestie care mi se pare o ciudățenie!”

“Nu! Fiecare își duce crucea lui, chiar din aceeași familie. Nu poți să știi ce iese. Tatăl meu a avut o idee de viață a lui, eu am o idee de viață a mea în care, chiar dacă a trebuit, am fost nevoit să plec din Germania. Am vrut cu tot dinadinsul să mă întorc în România și mama lui Alexander, fiind profesoară de germană teologie, legată de limba germană, n-ar fi avut ce să facă în România.

Și m-a înțeles, am rămas în relații foarte bune și cu Alexander, și cu mama lui. Ideea e că fiecare își duce drumul în viață și eu cred că mulți care nu se mai înțeleg, după mulți ani, ar trebui să aibă puterea să spună lucrul ăsta și să-și urmeze drumul lui în viață, că fiecare vine și pleacă singur până la urmă și e mare păcat să rămâi cu un regret. Dacă eu nu veneam în România regretam foarte mult. Și de-asta sunt împlinit”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică, pentru FANATIK.

Întrebat dacă fiul său, Alexander, îi seamănă, toboșarul ne-a spus că sunt destul de diferiți. Maestrul Țăndărică ne-a vorbit și despre rolul de bunic, idee cu care nu s-a obișnuit încă.

“Nu, el este mai frumos! Adică el este frumos, eu sunt interesant, un bărbat care are o altă viziune a vieții, sigur sunt trecut prin multe, am trăit multe, am încercat multe lucruri, n-am lăsat nimic să-mi treacă așa care să regret ceva că nu l-am făcut, dar toate la timpul lor. (…)

Asta cu bunic e o chestie care mi se pare o ciudățenie! Eu încă îmi trăiesc libertatea asta adolescentină și să fii și bunic e un lucru foarte plăcut, e ceva foarte interesant”, spune Ovidiu Lipan Țăndărică.

Ovidiu Lipan Țăndărică: „Mă scol dimineața și îmi pun țărână în cap!”

Veșnic îndrăgostit de viață, Ovidiu Lipan Țăndărică mărturisește că încearcă să-i fie alături fiului său, împreună cu care a avut ocazia să cânte pe scenă. Recunoaște, totuși, că viețile lor sunt destul de diferite.

“Sentimentul ăsta de a ne înmulți și de a fi o familie mare cred că-l are fiecare. Eu am fost singur la părinți și de-asta mă bucur enorm că am un nepoțel și mai vine unul acum. Lucrurile decurg, au cursul vieții. Fiecare cu viața lui. Eu încerc să ajut cât se poate de mult și să fiu aproape de ei.

Alexander are concerte, el a terminat Academia de Muzică în Olanda și are proiectele lui personale, compune muzică… (…) E un băiat foarte frumos! El e reușit! Și talentat! L-am invitat la niște concerte aici în țară, a fost cu mine de puști, când avea 13 ani l-am luat la un concert, cânta la chitară deja, la 16 ani, la 18 ani, la diferite evenimente pe care le-am avut în România, l-am invitat și am cântat pe aceeași scenă. E o plăcere deosebită, e un lucru minunat să simți chestia asta”, a declarat Ovidiu Lipan Țăndărică, pentru FANATIK.