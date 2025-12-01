Ovidiu Mihăilă, explicații pentru înfrângerea din Danemarca – România 39-31: ”Au ajuns foarte ușor în poziție de 1 la 1”

ADVERTISEMENT

Ovidiu Mihăilă a venit cu explicații clare pentru înfrângerea din partida Danemarca – România 39-31 și consideră că nordicele au știut să dejoace foarte bine planul pus la punct de ”tricolore”.

Ce explicații a găsit Ovidiu Mihăilă după eșecul din Danemarca – România 39-31

În ciuda acestui rezultat dezamăgitor, selecționerul naționalei de handbal feminin a României s-a arătat optimist în privința a ceea ce urmează și a îndemnat la calm înaintea jocurilor din grupa principală.

”Felicitări echipei Danemarcei, tuturor fetelor. Au găsit soluțiile, dar am încercat să schimb pozițiile, în special în apărare. Nu a mers. Au ajuns foarte ușor în poziție de 1 la 1. Încă o dată felicitări.

Am încercat să le redau fetelor echilibrul și răbdarea pentru următorul meci. Nu trebuie să uităm că la un Campionat Mondial toate echipele sunt puternice. Trebuie să ne pregătim cu toate fetele și să vedem”, a declarat Ovidiu Mihăilă, la .

Dezamăgire în rândul ”tricolorelor”

Vedeta naționalei României, Sorina Grozav, a fost extrem de marcată de înfrângerea în fața Danemarcei, mai ales că reprezentativa noastră a avut un start fulminant în repriza secundă.

”Suntem dezamăgite pentru că am început bine a doua repriză, am făcut o mulțime de greșeli. Danemarca a venit peste noi. Nu sunt foarte fericită pentru că îmi doream să câștig, dar a fost imposibil.

Suntem concentrate pentru următorul meci. Va fi foarte greu, dar cu fanii alături de noi va fi mai bine. Vă așteptăm alături de noi”, a spus Sorina Grozav, după .

Ce urmează pentru naționala de handbal feminin a României

În ciuda înfrângerii categorice suferite în fața Danemarcei, reprezentativa României a încheiat pe locul secund în Grupa A de la Campionatul Mondial și s-a calificat în grupele principale.

În această fază a competiției, după următorul program:

România – Ungaria (3 decembrie)

România – Senegal (5 decembrie)

România – Elveția (7 decembrie)

Clasament grupa principală I

Fetele lui Ovidiu Mihăilă vor intra în grupele principale cu cele 2 puncte obținute după victoria cu Japonia și are nevoie de trei succese pentru a prinde unul din primele două locuri și calificarea în sferturile de finală.