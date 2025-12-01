Sport

Ovidiu Mihăilă, explicații pentru înfrângerea din Danemarca – România 39-31: ”Au ajuns foarte ușor în poziție de 1 la 1”

Eșecul din meciul Danemarca - România 39-31 a fost primit cu fruntea sus de Ovidiu Mihăilă. Ce explicații a găsit selecționerul după prima înfrângere de la Campionatul Mondial.
Traian Terzian
01.12.2025 | 23:52
Ovidiu Mihaila explicatii pentru infrangerea din Danemarca Romania 3931 Au ajuns foarte usor in pozitie de 1 la 1
Cum explică Ovidiu Mihăilă înfrângerea din întâlnirea Danemarca - România 39-31. Sursă foto: Sorin Pana/SPORT PICTURES
Ovidiu Mihăilă a venit cu explicații clare pentru înfrângerea din partida Danemarca – România 39-31 și consideră că nordicele au știut să dejoace foarte bine planul pus la punct de ”tricolore”.

Ce explicații a găsit Ovidiu Mihăilă după eșecul din Danemarca – România 39-31

În ciuda acestui rezultat dezamăgitor, selecționerul naționalei de handbal feminin a României s-a arătat optimist în privința a ceea ce urmează și a îndemnat la calm înaintea jocurilor din grupa principală.

”Felicitări echipei Danemarcei, tuturor fetelor. Au găsit soluțiile, dar am încercat să schimb pozițiile, în special în apărare. Nu a mers. Au ajuns foarte ușor în poziție de 1 la 1. Încă o dată felicitări.

Am încercat să le redau fetelor echilibrul și răbdarea pentru următorul meci. Nu trebuie să uităm că la un Campionat Mondial toate echipele sunt puternice. Trebuie să ne pregătim cu toate fetele și să vedem”, a declarat Ovidiu Mihăilă, la Digi Sport.

Dezamăgire în rândul ”tricolorelor”

Vedeta naționalei României, Sorina Grozav, a fost extrem de marcată de înfrângerea în fața Danemarcei, mai ales că reprezentativa noastră a avut un start fulminant în repriza secundă.

”Suntem dezamăgite pentru că am început bine a doua repriză, am făcut o mulțime de greșeli. Danemarca a venit peste noi. Nu sunt foarte fericită pentru că îmi doream să câștig, dar a fost imposibil.

Suntem concentrate pentru următorul meci. Va fi foarte greu, dar cu fanii alături de noi va fi mai bine. Vă așteptăm alături de noi”, a spus Sorina Grozav, după eșecul din ultimul meci al Grupei A de la CM.

Ce urmează pentru naționala de handbal feminin a României

În ciuda înfrângerii categorice suferite în fața Danemarcei, reprezentativa României a încheiat pe locul secund în Grupa A de la Campionatul Mondial și s-a calificat în grupele principale.

În această fază a competiției, ”tricolorele” vor avea 3 meciuri după următorul program:

  • România – Ungaria (3 decembrie)
  • România – Senegal (5 decembrie)
  • România – Elveția (7 decembrie)

Clasament grupa principală I

Fetele lui Ovidiu Mihăilă vor intra în grupele principale cu cele 2 puncte obținute după victoria cu Japonia și are nevoie de trei succese pentru a prinde unul din primele două locuri și calificarea în sferturile de finală.

  1. Danemarca – 4 puncte
  2. Ungaria – 4
  3. Elveția – 2
  4. România – 2
  5. Senegal – 0
  6. Japonia – 0
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
