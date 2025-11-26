Ovidiu Mihăilă, interviu înaintea debutului României la Campionatul Mondial: „Facem parte din elita handbalului şi asta ne obligă să fim din ce în ce mai buni”. De ce n-au fost convocate Bazaliu şi Stoica. Exclusiv

ADVERTISEMENT

România – Croația este primul meci al „tricolorelor” şi se va disputa miercuri, de la ora 19:00, la Rotterdam. Speranţele într-un rezultat bun sunt alimentate de testele reuşite ale naţionalei, în ultimele amicale.

Ovidiu Mihăilă, interviu despre Campionatul Mondial de handbal feminin: „Ne-am fi dorit altă grupă”

Înaintea debutului la turneul final, Ovidiu Mihăilă a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre obiective, starea de spirit din interiorul lotului, dar şi visul de a ajunge la JO de la Los Angeles. Selecţionerul a explicat şi absenţele din lot ale Ştefaniei Stoica şi Bianca Bazaliu:

ADVERTISEMENT

În primul rând aș vrea să vă întreb cu ce gânduri mergeți la Campionatul Mondial?

– Ne dorim ca fiecare joc să fie o mare provocare pentru această echipă. Fiecare jucătoare este pregătită să aibă o abordare conform valorii ei. Să fie echilibrate în plan mental, în plan emoțional și să își dea seama că acest sport reprezintă pasiunea lor. Să joace cu dorință și cu atitudinea corectă. Ne dorim foarte mult ca începutul să fie pozitiv, care să ne permită să avem motivația și încrederea pentru ceea ce va urma.

ADVERTISEMENT

Cum vi se pare grupa?

ADVERTISEMENT

– Danemarca este principala favorită. Ne-am fi dorit o altă grupă, dar asta a fost la tragerea la sorți. Trebuie să avem atenție, iar acest echilibru al echipelor vreau să îl gestionăm în favoarea noastră prin unitatea de grup, prin concentrarea pe care trebuie să o avem și, cu siguranță, vom reuși să trecem de această grupă.

România, obiectiv 1-10 la Campionatul Mondial: „Trebuie să facem tot ce depinde ce noi”

Cum e atmosfera în cadrul lotului după un șir de rezultate pozitive?

ADVERTISEMENT

– Atmosfera a fost foarte bună și înainte să venim noi. Am păstrat această linie și am pus mult accent pe latura umană. Timpul nu a fost în favoarea noastră. Am avut 10 zile adunate. Să schimbi ceva este foarte greu, așa că ne-am dorit să păstrăm unitatea de grup, ambiția și performanța ca echipă.

Obiectivul 1-10 este cel fixat. Este realist?

– Ne dorim, iar România face parte din elita handbalului mondial. Cu siguranță, aceste competiții ne obligă să fim din ce în ce mai buni și să intrăm cu acest obiectiv. Trebuie să fim atenți cum construim acești pași pentru că în România totul se dorește astăzi. Trebuie să facem tot ce depinde de noi ca România să arate mai mult și sper să putem intra în acest obiectiv.

Simțiți că se poate chiar să mergem în faza eliminatorie?

– Este greu de anticipat acest lucru. Ne dorim un parcurs cât mai lung la Campionatul Mondial. Vreau să facem fiecare pas și să punem solid piciorul. Vorbesc de ieșirea din grupe, iar apoi, următorul obiectiv trebuie să fie și mai măreț. Aceste fete au calitatea să se bată la acest nivel. Trebuie să credem, dar un obiectiv se construiește pe etape. Trebuie să evităm pașii greșiți și nu trebuie să devenim o echipă instabilă emoțional.

De ce nu sunt în lot Bianca Bazaliu şi Ştefania Stoica

S-a vorbit mult de absențele Biancăi Bazaliu și a Ștefaniei Stoica din lot. Spuneți-ne cum ați gândit dumneavoastră…

– Eu nu trebuie să pun punct unor speculații. Ne asumăm deciziile luate. Putem vorbi aici și de Diana Ciucă, cu evoluții foarte bune la Rapid, de Diana Lixăndroiu… Bianca Bazaliu și Ștefania Stoica au fost prezente la turnee finale. Am încercat să facem lotul cu gândul ca majoritatea jucătoarelor să vină, având în spate jocuri în Liga Națională sau competițiile europene. Ștefania Stoica nu a avut evoluții atât de multe la Gloria Bistrița, lucruri pe care ea și le-a asumat.

Iar la Bianca Bazaliu am considerat că avem același profil de jucătoare pe același tipar. Am considerat că trebuie să venim cu ceva nou pentru a construi o linie de 9 metri bazată pe jucătoare care evoluau pe postul de coordonator pentru a ridica nivelul în atac. Acesta este trendul pe care îl urmărim și analizăm și noi. Aceasta a fost strict rațiunea pe care am urmat-o vizavi de aceste fete care rămân cu noi. Le cunosc foarte bine și dacă este nevoie de a veni și de a sprijini echipa pe ultima sută de metri la acest turneu final, o vor face cu aceeași plăcere.

Ovidiu Mihăilă, contract prelungit până după Euro 2026: „Ne bucură încrederea acordată”

și pentru anul 2026. Ce discuții ați avut cu președintele FRH?

– Nu am avut prea multe discuții cu domnul președinte. Ne bucură această încredere acordată, ne obligă de a munci și de a face mai departe ca lucrurile să arate și mai bine. Sperăm să nu dezamăgim și să fim alături de aceste fete pe care trebuie să le păstrăm într-o formă fizică și mentală foarte bună.

Personal, aveți emoții înaintea turneului final?

– Cred că fiecare om înainte de un examen important are emoții. Probabil că sunt emoții pozitive pe care le gestionăm într-un dialog cu staff-ul. Ne liniștim unii pe ceilalți și noi trebuie să fim primii care dăm un semnal de echilibru. Pentru că motivația există în rândul fetelor. Cu cât vom merge mai departe în competiție, emoția va dispărea.

Obiectivul pe termen lung: calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles

Ca la majoritatea turneelor finale, România va fi reprezentată de un grup important de suporteri. Cât de mult contează suportul lor?

– România este iubită și suntem peste tot în această lume. Și la Rotterdam, așa ca în multe alte situații, sunt sigur că va fi foarte multă lume care va încuraja echipa, va trăi de aceste fete. Contează foarte mult aportul tuturor oamenilor care vor fi alături de ele. Este foarte important să simtă sprijinul moral din această competiție.

Echipa națională poate rupe șirul evoluțiilor neconvingătoare de la ultimele turnee finale? Simțiți că putem să urcăm o treaptă, să atacăm faza eliminatorie?

– Trebuie să credem în treaba asta. În fiecare competiție trebuie să facem pași pentru a urca și de a ajunge la un obiectiv extrem de îndrăzneț, acela de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Orice loc în plus la acest turneu final ne dă încrederea că putem ajunge acolo, la competiția supremă pentru orice sportiv. Au fost evoluții bune și în trecut, să nu uităm de meciul cu Suedia de la Euro. Dar trebuie să păstrăm o constanță în evoluții, chiar și atunci când dăm de echipe puternice. Iar când vom avea această constanță vom putea merge în fazele superioare ale Mondialului.