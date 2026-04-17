Ovidiu Mihăilă, prima reacţie după ce România va întâlni „coşmarul” Norvegia la Euro: „Avem o datorie morală!” Obiectivul pe care îl are la Campionatul European. Exclusiv

România are o grupă complicată la Campionatul European, pe care îl vom găzdui. Selecţionerul Ovidiu Mihăilă a vorbit despre duelurile cu adversari de top, obiectivul de a termina în top 8 şi reîntâlnirea cu Norvegia, după înfrângerea istorică.
Marian Popovici
17.04.2026 | 14:35
Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României. Sursa: sportpictures.eu
România este una dintre gazdele Campionatul European de handbal feminin, care se va desfăşura între 3 şi 20 decembrie. Ţara noastră va găzdui două grupe preliminare, la Oradea şi Cluj-Napoca, plus o grupă principală, în BT Arena. România va juca la Cluj, într-o grupă din care mai fac parte Norvegia, Elveţia şi Macedonia de Nord.

FANATIK a vorbit după tragerea la sorţi cu selecţionerul Ovidiu Mihăilă, care a declarat că România are şansa să îşi spele imaginea în meciul cu Norvegia de la Euro, după eşecul istoric înregistrat în urmă cu două săptămâni la Bucureşti în returul din EHF Euro Cup, când „tricolorele” au pierdut la 20 de goluri:

În grupa noastră este clar favorită Norvegia. E un moment în care avem datoria morală să arătăm că jocul retur din EHF Euro Cup a fost o zi nefastă. Elveţia şi Macedonia de Nord sunt două echipe care pot pune probleme şi trebuie să le tratăm foarte serios. Este o tragere echilibrată într-un anumit context, cu Norvegia favorită a grupei şi a competiţiei. 

Mi-aş fi dorit alt cap de serie pentru a încerca să ieşim din grupă cu două puncte, dar vom da totul la fiecare joc şi să trecem, în primul rând de grupe. Este important să avem toate fetele sănătoase, în formă şi cred că putem face lucruri frumoase la acest Campionat Mondial”, a declarat selecţionerul.

Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale...
Digi24.ro
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei

Grupă principală cu adversare de top: „Trebuie să fim atenţi la fiecare criteriu”

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale, acolo unde traseul se anunţă foarte complicat pentru România. Din grupa A este foarte posibil să se califice Ungaria şi Muntenegru iar din grupa C vin Danemarca şi Spania. Ovidiu Mihăilă e de părere că Norvegia şi Danemarca sunt favorite la primele două locuri, dar diferenţele se pot face la cele mai mici detalii:

Donald Trump a luat marea decizie în privința Iranului: ”Am vorbit cu președintele”
Digisport.ro
Donald Trump a luat marea decizie în privința Iranului: ”Am vorbit cu președintele”

„Ne încrucişăm cu grupele A şi C. Vor fi acolo Ungaria, Danemarca, probabil Muntenegu şi Spania. Va fi o grupă principală foarte echilibrată, în care se pot întâmpla foarte multe lucruri în fiecare dintre jocuri. Trebuie să fim atenţi la fiecare criteriu de departajare. Cu excepţia Norvegiei şi a Danemarcei, într-o anumită măsură este o grupă echilibrată.

Vorbim de un turneu final european, e mai greu decât la un Campionat Mondial. Întâlnim cele mai bune echipe ale Europei, în partea cealaltă de tablou este Franţa, Olanda, Germania, care au terminat în top 4 la Mondiale. Eu cred că e mai grea partea noastră de tablou, dar fiecare joc va fi foarte echilibrat şi asta ar putea fi un avantaj”, a spus Mihăilă pentru FANATIK.

Ce obiectiv are România la Campionatul European pe care îl găzduieşte: „Aceste fete îşi doresc să facă paşi mai sus”

Din cele două grupe principale se vor califica primele două în semifinale, urmând ca echipele de pe locul 3 să joace pentru locurile 5-6 în weekendul final de la Katowice. Obiectivul României este o prezenţă în top 8, adică cel puţin locul patru în grupa principală:

„Cu siguranţă este greu să intrăm în top 8, dar am o mare încredere în fiecare jucătoare. Sper să fie sănătoase până în luna decembrie, pentru că am avut probleme cu accidentările la ultimele acţiuni, sperăm să nu existe altele şi mai grave. Eu cred că aceste fete îşi doresc să facă paşi mai sus, ca grup. Trebuie să credem şi să păşim mai sus în clasament. De aceea, e foarte important ca toate să fie sănătoase. Să sperăm că vom avea rezultate bune”, a declarat selecţionerul României.

România va debuta pe data de 4 decembrie împotriva Norvegiei, iar pe 6 şi pe 8 decembrie vom evolua cu Macedonia de Nord şi Elveţia. Dacă vor avansa în grupele principale, „tricolorele” vor juca pe 10, 12, 14 şi 15 decembrie, toate în BT Arena din Cluj-Napoca.

  • 2006 este singurul an în care România nu s-a calificat la Campionatul European
  • 2000 este anul în care România a organizat ultima dată un turneu major de senioare (Euro feminin)
Zeljko Kopic a dezvăluit discuția cu Cătălin Cîrjan înainte de Dinamo – U...
Fanatik
Zeljko Kopic a dezvăluit discuția cu Cătălin Cîrjan înainte de Dinamo – U Cluj: „A fost dezamăgit”
Editorial Andrei Vochin: „Naționala nu joacă singură. De ce eșecul Italiei spune mai...
Fanatik
Editorial Andrei Vochin: „Naționala nu joacă singură. De ce eșecul Italiei spune mai mult despre cluburi decât despre selecționer”
Țepele de sute de mii de euro pe care și le-a luat „în...
Fanatik
Țepele de sute de mii de euro pe care și le-a luat „în barbă” Neluțu Varga, patronul CFR Cluj. Exclusiv
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Bombă! Nu Gică Hagi. FRF a negociat inițial cu un alt antrenor pentru...
iamsport.ro
Bombă! Nu Gică Hagi. FRF a negociat inițial cu un alt antrenor pentru postul de selecționer
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!