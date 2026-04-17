Ovidiu Mihăilă, prima reacţie după ce România va întâlni „coşmarul” Norvegia la Euro: „Avem o datorie morală!” Obiectivul pe care îl are la Campionatul European. Exclusiv

ADVERTISEMENT

România este una dintre gazdele Campionatul European de handbal feminin, care se va desfăşura între 3 şi 20 decembrie. Ţara noastră va găzdui două grupe preliminare, la Oradea şi Cluj-Napoca, plus o grupă principală, în BT Arena. România va juca la Cluj, într-o grupă din care mai fac parte Norvegia, Elveţia şi Macedonia de Nord.

Ovidiu Mihăilă, reacţie după ce România va întâlni Norvegia la Euro: „Avem o datorie morală!”

FANATIK a vorbit cu selecţionerul Ovidiu Mihăilă, care a declarat că România are şansa să îşi spele imaginea în meciul cu Norvegia de la Euro, după eşecul istoric înregistrat în urmă cu două săptămâni la Bucureşti în returul din EHF Euro Cup, :

ADVERTISEMENT

„În grupa noastră este clar favorită Norvegia. E un moment în care avem datoria morală să arătăm că jocul retur din EHF Euro Cup a fost o zi nefastă. Elveţia şi Macedonia de Nord sunt două echipe care pot pune probleme şi trebuie să le tratăm foarte serios. Este o tragere echilibrată într-un anumit context, cu Norvegia favorită a grupei şi a competiţiei.

Mi-aş fi dorit alt cap de serie pentru a încerca să ieşim din grupă cu două puncte, dar vom da totul la fiecare joc şi să trecem, în primul rând de grupe. Este important să avem toate fetele sănătoase, în formă şi cred că putem face lucruri frumoase la acest Campionat Mondial”, a declarat selecţionerul.

ADVERTISEMENT

Grupă principală cu adversare de top: „Trebuie să fim atenţi la fiecare criteriu”

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale, acolo unde traseul se anunţă foarte complicat pentru România. Din grupa A este foarte posibil să se califice Ungaria şi Muntenegru iar din grupa C vin Danemarca şi Spania. Ovidiu Mihăilă e de părere că Norvegia şi Danemarca sunt favorite la primele două locuri, dar diferenţele se pot face la cele mai mici detalii:

ADVERTISEMENT

„Ne încrucişăm cu grupele A şi C. Vor fi acolo Ungaria, Danemarca, probabil Muntenegu şi Spania. Va fi o grupă principală foarte echilibrată, în care se pot întâmpla foarte multe lucruri în fiecare dintre jocuri. Trebuie să fim atenţi la fiecare criteriu de departajare. Cu excepţia Norvegiei şi a Danemarcei, într-o anumită măsură este o grupă echilibrată.

ADVERTISEMENT

Vorbim de un turneu final european, e mai greu decât la un Campionat Mondial. Întâlnim cele mai bune echipe ale Europei, în partea cealaltă de tablou este Franţa, Olanda, Germania, care au terminat în top 4 la Mondiale. Eu cred că e mai grea partea noastră de tablou, dar fiecare joc va fi foarte echilibrat şi asta ar putea fi un avantaj”, a spus Mihăilă pentru FANATIK.

Ce obiectiv are România la Campionatul European pe care îl găzduieşte: „Aceste fete îşi doresc să facă paşi mai sus”

Din cele două grupe principale se vor califica primele două în semifinale, urmând ca echipele de pe locul 3 să joace pentru locurile 5-6 în weekendul final de la Katowice. Obiectivul României este o prezenţă în top 8, adică cel puţin locul patru în grupa principală:

ADVERTISEMENT

„Cu siguranţă este greu să intrăm în top 8, dar am o mare încredere în fiecare jucătoare. Sper să fie sănătoase până în luna decembrie, pentru că am avut probleme cu accidentările la ultimele acţiuni, sperăm să nu existe altele şi mai grave. Eu cred că aceste fete îşi doresc să facă paşi mai sus, ca grup. Trebuie să credem şi să păşim mai sus în clasament. De aceea, e foarte important ca toate să fie sănătoase. Să sperăm că vom avea rezultate bune”, a declarat selecţionerul României.

România va debuta pe data de 4 decembrie împotriva Norvegiei, iar pe 6 şi pe 8 decembrie vom evolua cu Macedonia de Nord şi Elveţia. Dacă vor avansa în grupele principale, „tricolorele” vor juca pe 10, 12, 14 şi 15 decembrie, toate în BT Arena din Cluj-Napoca.