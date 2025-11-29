Sport

Ovidiu Mihăilă vrea ca România să facă surpriza cu Danemarca, de Ziua Naţională: „Cu atâţia români, în această atmosferă”

România are maximum de puncte după primele două meciuri de la Mondialul de handbal feminin. "Tricolorele" visează la o victorie cu Danemarca, iar selecţionerul Mihăilă e sigur că România poate furniza surpriza, cu danezele.
Marian Popovici
29.11.2025 | 23:12
Naţionala României a început excelent Campionatul Mondial. „Tricolorele” au învins cu 31-27 Japonia şi sunt sigure de prezenţa în grupele principale. Luni, de la 21:30, va avea loc derby-ul grupei, cu Danemarca.

Ovidiu Mihăilă, concentrare totală pe meciul cu Danemarca: „Fetele nu vor sărbători în seara asta!”

Ovidiu Mihăilă a declarat la finalul meciului cu Japonia că nu va fi nicio sărbătoare. Ba mai mult, selecţionerul e sigur că elevele sale pot furniza surpriza în meciul cu Danemarca, la fel cum a făcut-o naţionala Insulelor Feroe cu Spania:

”Nu e ușor să joci contra Japoniei, sunt o echipă rapidă. Morten Soubak face o treabă bună pe un alt continent. Am găsit soluții pe final pentru a înscrie și sunt foarte fericit. Felicitări pentru fete, e importantă pentru România această victorie.

Fetele nu vor sărbători în seara asta. Le-am zis să stea focusate pentru următorul meci. Vom vedea ce se va întâmpla. Insulele Feroe au câștigat cu Spania, a fost o surpriză, de ce noi să nu facem o surpriză cu Danemarca.”, a spus Mihăilă.

Lorena Ostase, cea mai bună jucătoare cu Japonia: „Abia aştept să jucăm iar”

Handbalistele abia aşteaptă meciul cu naţionala daneză. Lorena Ostase a fost jucătoarea meciului cu Japonia şi a tras un semnal de alarmă, spunând că în prima repriză handbalistele „tricolore” au fost mai individualiste:

„Am fost mai concentrate în partea a doua și sunt foarte bucuroasă că am reușit să câștigăm. Cred că în prima parte am fost individualiste, dar în repriza secundă am gestionat mai bine. Abia aștept să jucăm iar luni, cu această atmosferă, cu foarte mulți români în tribună”, a spus Ostase.

Sorina Grozav vrea ca „tricolorele” să furnizeze surpriza: „Poate câştigăm grupa, de ce nu?”

Sorina Grozav a marcat cele mai multe goluri ale României până acum. Handbalista de la Corona Braşov a lăudat atmosfera pe care au făcut-o fanii „tricolori” şi spune că în meciul cu Danemarca este posibil orice:

„A fost ceva fantastic, o atmosferă incredibilă și le mulțumim din suflet. Cred că aportul fanilor contează. Indiferent de ce facem pe teren, ei ne sunt alături mereu.

Mai avem un meci dificil care pornește de la 0-0, nu se știe ce se va întâmpla. Poate câștigăm grupa, de ce nu? Sper eu să facem un rezultat bun în grupa principală și să mergem mai departe”, a spus Sorina Grozav la final.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
