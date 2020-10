Ovidiu Mihalache în stare de șoc după ce l-a rupt pe Elvir Koljic: ”Preferam să iau 10 roșii, dar să nu se accidenteze”

Fundașul echipei Poli Iași, Ovidiu Mihalache, se află în stare de șoc după ce l-a rupt pe atacantul echipei Universitatea Craiova, Elvir Koljic.

Medicul oltenilor i-a tăiat gheata pentru a putea să-i acorde primele îngrijiri, iar apoi jucătorul a fost urcat în ambulanță și transportat la spital.

Arbitrul Ovidiu Hațegan, care inițial îi acordase cartonașul galben lui Ovidiu Mihalache pentru intrarea criminală la Koljic, a revenit asupra deciziei și l-a eliminat pe jucătorul ieșenilor.

Ovidiu Mihalache regretă accidentarea lui Elvir Koljic

Fanii Craiovei au mers la spital pentru a fi alături de Elvir Koljic, iar FANATIK a prezentat în exclusivitate radiografia bosniacului care arată o fractură de peroneu ce îl va ține departe de teren cel puțin trei luni.

”Eu m-am dus în prima fază cu piciorul drept, am luat mingea, iar cu stângul l-am atins. Nu am avut nicio intenție să îl lovesc, m-am dus să joc mingea. Îmi pare foarte rău, am 35 de ani, nu am lovit pe nimeni în toată cariera, este doar al doilea roșu din carieră”, a declarat Ovidiu Mihalache despre accidentarea lui Elvir Koljic.

”Preferam să iau 10 roșii, dar să nu se accidenteze Koljic. M-am uitat de zeci de ori la reluări și îmi pare extrem de rău pentru ce i s-a întâmplat. Știu cât de rău este să fii accidentat și să stai 4-5 luni deoparte.

Îl voi suna pe Koljic, nici nu știu cum să procedez. În primă fază, arbitrul mi-a dat galben și apoi mi-a dat roșu. Mi-am dat seama că este o accidentare gravă, nu am avut ce să comentez”, a menționat jucătorul ieșenilor.

Universitatea Craiova a învins, acasă, cu scorul de 1-0, formația Poli Iași, într-un meci din etapa a șasea a campionatului intern. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Bărbuț (51). Oltenii au maximum de puncte, 18, și s-au distanțat în fruntea clasamentului la șapte lungimi de CFR Cluj.