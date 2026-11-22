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Ovidiu Neveu, pe numele său real Ovidiu Valentin Preducă, este unul dintre personajele care au ajuns să definească fenomenul RXF: gălăgios, imprevizibil, mereu gata să provoace, să ofere spectacol și să transforme fiecare apariție într-un show. Prezent constant în main-event-uri, conferințe tensionate și momente devenite virale pe internet, Neveu și-a construit în timp statutul de imagine reprezentativă a promoției condusă de Sebastian Vieru. La cea mai recentă gală, RXF 53 VIP Edition de la Brașov, a fost din nou protagonistul serii: l-a făcut KO în doar 10 secunde pe Răzvan Kovacs, fost concurent la „Insula Iubirii”, în main-event.

Confesiunea tulburătoarea a unuia dintre cei mai controversați luptători din România

Dar dincolo de TikTok, conferințe, scandaluri și cușcă există un Ovidiu pe care publicul îl cunoaște mult mai puțin. Personajul Neveu, construit să atragă priviri și să provoace reacții, ascunde o poveste de viață care începe departe de luminile galelor și de banii câștigați astăzi.

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Într-un interviu pentru FANATIK, Ovidiu Neveu lasă pentru câteva momente personajul deoparte și vorbește despre o adolescență în care a plecat din România „de foame”, despre nopțile dormite pe bănci în Italia și despre teama care nu l-a părăsit nici după ce a ajuns să primească burse de zeci de mii de euro. Vorbește despre familie, singurătate, hate, bani, începuturile în RXF și, mai ales, despre omul care se ascunde în spatele unuia dintre cele mai controversate și recognoscibile personaje ale fenomenului luptelor din România.

Salut, Ovidiu! Felicitări pentru victoria de la RXF 53. Cum a fost?

– Mulțumesc frumos! A fost neașteptat de bine.

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Cum ți s-a părut meciul? A fost mai ușor sau ai fost tu mai bine pregătit decât altădată?

– Ambele variante. Am fost mai bine pregătit ca niciodată, dar a fost și cel mai ușor meci. Am fost foarte bine pregătit, iar meciul a fost ușor pentru că nu l-am subestimat pe Răzvan Kovacs. Și nu subestimez pe nimeni în sportul ăsta. Nici nu m-a atins. Am făcut eschivă și i-am dat overhand. Nu știu dacă m-a atins pe nas, dar dacă m-a atins a fost din greșeală.

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„Dacă nu exista RXF, ori eram la pușcărie, ori mă ajuta Dumnezeu să am bani mulți”

Cine era Ovidiu înainte să fie „Neveu”?

– Înainte să fie „Neveu”, era Ovidiu și atât. Un salvamar din Elveția și un om care lucra pe camion. Nu am lucrat mult timp pe camion, vreo 2-3 luni, după care a început treaba cu RXF-ul.

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În copilărie cum erai? Liniștit sau tot așa mai năzdrăvan?

– Eram ieșit din comun de năzdrăvan.

Ce anume făceai și nu ar face un copil obișnuit?

– Nu vreau să le spun, pentru că nu ar da bine în online (n.r. – râde). Făceam ilegalități, îți dai seama…

Înainte să devii cunoscut, ai avut vreo perioadă foarte grea?

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– Când am plecat în Italia, la 16-17 ani. Am dormit prin parcuri, pe bănci…

Cum ai ajuns să pleci din România?

– Am plecat de foame din România. Ca orice român. Cred că orice român a trecut prin foamete. Cred că doar copiii de bani gata nu știu ce înseamnă să faci foamea în adevăratul sens al cuvântului.

De ce ai plecat din Italia în Elveția?

– Păi mă duceam și eu din țară în țară, unde credeam că e mai bine. Unde auzeam și eu, de la un văr, de la un frate, că e mai bine. Eram după bani, după un trai mai bun.

Te-ai gândit vreodată ce ar fi făcut Ovidiu, astăzi, dacă nu ar fi existat RXF?

– Nu știu ce să zic. Ori eram la pușcărie, cu caracterul ăsta. Îți spun sincer. Ori eram la pușcărie sau mă ajuta Dumnezeu să nu fiu la pușcărie și să am bani mulți. Oricum făceam chestii nasoale. RXF mi-a schimbat viața din toate punctele de vedere. Aud că eu am ridicat RXF-ul. O zic din tot sufletul. Nu eu am ridicat RXF. Las Vegas și Sebastian Vieru au ridicat RXF-ul. Cu toții avem cifre în online, dar dacă nu știi ce să faci cu ele și nu le monetizezi și nu le pui în valoare, să faci ceva cu ele, ai cifrele degeaba.

Cum s-a născut „Neveu”

De unde vine porecla „Neveu” și când ți-a spus cineva prima dată așa?

– Am fost într-un club, în Italia, cu două fete și acolo era un grup de albanezi la masă. După 10 minute, merg la bar să cumpăr de băut pentru mine și pentru fete și unul îmi zice „Să nu mai treci prin fața mea, că eu sunt albanez”. Am mers, am luat băutura, am mai trecut o dată pe lângă el, m-am prefăcut că dansez și i-am dat neveu. În timpul ăsta, când i-am dat neveu, fetele care erau cu mine, dansau la masă și se filmau. Eu nu știam. După o lună de zile, mi-au arătat „Uite, când i-ai dat ăluia…” și eu am postat clipul. Și, de atunci, s-a împânzit România. Abia apăruse Tik Tok-ul în România, dar erau edituri peste tot. Și, de atunci, românii mi-au zis Ovidiu Neveu. Tot românii mi-au spus Neveu. Îmi voi schimba și în buletin numele în Neveu. Îl voi pune nume de familie.

„Nu sunt nici 1% ca în online”

Cât din Ovidiu Neveu pe care îl vedem pe Tik Tok, la conferințe, în RXF, e personaj și cât e real?

– Oamenii care mă cunosc în viața reală știu că nu sunt nici 1% ca în online. Dar totuși trebuie să faci și chestiile astea. Normal nu ar trebui să spun lucrurile astea, să rămân același, pentru că am văzut că, acum, mulți mă apreciază și mă susțin. Și mie nu îmi prea mai convine. Îți spun sincer. Vreau tot hate-ul pe care îl aveam la început. Atunci ai de câștigat, în opinia mea.

De ce, la fiecare gală RXF, Neveu este prezentat cu altă vârstă?

– Eu am promis că îmi voi face majoratul în cușcă. Și așa nu mi-am făcut majoratul când am împlinit 18 ani, mi-l voi face la RXF. Și asta tot schemă se numește. Știi cum s-a întâmplat de fapt? Mi-au greșit vârsta o dată și am văzut că merge. Și le-am zis să mi-o schimbe tot timpul.

Sebastian Vieru spunea că lumea vine la gale ca să îl vadă pe Ovidiu Neveu pierzând. Mai e cazul?

– Nu mai e cazul. Dar, înainte, era cazul. Ș Veneam spre Sala Polivalentă și când lăsam geamul jos „săreau” bulgarii pe mine. Bine, pe Morandi l-au susținut și pentru că i-am dat eu neveurile alea la conferință și au interpretat că eu sunt băiatul rău. Eu am dat mai tare ca el. Când mi-a dat el în emisiune de mi-a sărit șapca, nu au luat-o în serios. Dar eu când am dat la conferință a fost ieșit din comun și m-au luat în serios.

Ai o familie numeroasă. Cum a primit tot hate-ul de care tu ai avut parte atâta timp?

– Îi supăra foarte tare. Doar că eu am o tărie de caracter foarte mare. Indiferent dacă pierd sau câștig. Așa am fost de la început. De la meciul cu Iancu am fost așa. Am continuat și continui. 10-20 de ani, cât o să mai fac sportul ăsta, că ăsta e planul meu. Să lupt până la 50 de ani. Dar stai, că își dă seama lumea câți ani am. Nu trebuia să zic asta. (n.r. – râde). Până la urmă, cine nu are parte de hate în online? Până și vedetele de la Hollywood au. După 5 ani, s-au obișnuit (n.r. – membrii familiei).

„Am crezut că atunci se sfârșește totul”

Cum ai ajuns să lupți în RXF? Îți mai aduci aminte prima discuție cu Sebastian Vieru? Cine pe cine a căutat?

– Nu pot să spun. Nu a fost una bună (n.r. – râde). De căutat, el m-a căutat. Pentru că erau cifrele din online. Făceam zeci de milioane de vizualizări. La meciul ăla cu Iancu a explodat tot RXF-ul.

După ce ai pierdut acel prim meci cu Iancu, ți-ai închipuit că vei ajunge main eventer în RXF?

– Nu credeam. Eram convins că atunci se sfârșește. Dar acel meci m-a ambiționat pentru că l-am pierdut prea ușor. Eu nu cunoșteam multe lucruri din sport. Erau multe lucruri care mă dezavantajau la meciul ăla. Aveam 70 kilograme. Eu nu știam nici ce înseamnă uppercut când am intrat într-o sală. Aveam zero experiență. Aveam și emoții. Am crezut că e ca pe stradă.

E diferență între stradă și cușcă?

– De la cer la pământ. Eu, prin experiența asta, pe care nu o aveam, am pierdut două meciuri. Din cauza gazului. Nu știam să îmi dozez energia. Nu știam să respir. Țineam aerul în piept și eram crispat. Cum să mai respir? Și totuși duceam. Uitam efectiv să respir. Acum, când stai pe lângă antrenori, faci 12 reprize de sparring când merge. Nu ai cum, orice fraier învață. Nu ai cum să nu înveți ceva din sportul ăsta. În sportul ăsta cred că poți învăța ceva până la sfârșitul vieții. Și cei mai mari sportivi au de învățat.

Tu ai devenit „fața” RXF-ului. Ești main event după main event. Ce crezi că ai tu și nu au alții?

– Nu știu ce să zic. Poate că două generații până în 25 de ani, copiii ăștia, adolescenții mă plac așa cum sunt, ca personaj, și cumpără Pay-Per-View-urile ca să mă vadă pe mine cum lupt. Acum să spunem adevărul. Dacă reprezint „fața” RXF-ului, am ajuns la acest statut nu pentru că sunt neam cu Sebi. El e business man. Reprezint un avantaj pentru el. Iar copiii mă plac și îmi cumpără PPV-urile. Eu consider că oamenii trecuți de 35-40 de ani nu cumpără niciun PPV. Și nu o fac din frustrare și din invidie. „Nu cumpăr, de ce să mă uit la ăsta?”, că așa e în România… Sunt și ei supărați.

„Am început cu Iancu, vreau să termin cu el”

Apropos de Iancu. A luat din nou amploare rivalitatea dintre voi. Îți dorești revanșa cu el?

– Acum vorbesc și eu despre el, că și el a vorbit despre mine. A apărut la un podcast, după 5 ani, să reamintească de sora lui și nu știu ce… Eu am considerat că el a dispărut o vreme, iar lumea nu mai știa nimic despre el, iar acum a vrut să revină în online. Înainte să iasă el la podcast, eu am fost întrebat de RXF dacă vreau revanșa cu el. Mi-a zis Sebastian Vieru că l-a întrebat și pe el dacă vrea să facă revanșa și am înțeles că e accidentat. Am zis „Doamne ajută să se facă bine, să facem revanșa”. Îmi doresc. E cea mai mare dorință a mea. Am început cu el, vreau să termin cu el. După ce a vorbit la acel podcast, i-am zis „Dacă tu ești accidentat la picior, hai să facem pe brațe, fără mănuși, BKB. Dacă avem ceva unul cu celălalt. Și rezolvăm în cușcă. Cine iese mort iese mort. Acum aștept să vedem, dacă iese sau nu. Din partea mea nu e nimic personal, poate din partea lui.

„Eu sunt și «circar» și practic și sportul ăsta”

Cum ar trebui lumea să perceapă RXF-ul, ca pe un sport sau ca pe un show?

– Și, și. Să luăm exemplul din SUA. Astăzi se fac meciuri chiar și între un sportiv de performanță și un YouTuber. Noi de ce nu am face? E interzis? E interzis să practici un sport ca YouTuber? Dacă ești YouTuber nu ai voie să faci un astfel de sport și să intri în cușcă, să ai experiența asta? Nu e interzis. Dar noi, românii, nu suntem încă atât de deschiși la minte. Unii dintre sportivii care pe mine mă percepeau greșit și-au dat seama și ei: „E bun Neveu. Promovează sportul ăsta. La cifrele lui, e main event, ne vede lumea și pe noi într-o gală dacă luptăm înaintea lui”. Și-au dat seama și mă bucură asta. Dacă tu la o conferință stai așa „Da, m-am antrenat, o să vedem ce o să fie, îmi respect adversarul…”. Cine se uită la tine când ești așa plictisitor? Tot timpul eu încerc să îmi fac susținătorii să zâmbească, să se ridice să zică „Mamă, ce-a făcut Neveu!”. Luptă pe 300 de euro, dacă nu vrei să fii „circar”. Eu sunt și „circar” și practic și sportul ăsta.

Care a fost cel mai greu meci pe care l-ai avut?

– Cu Ion Pascu, clar. Mi-a dat o directă de m-a făcut groggy. A fost singurul groggy pe care l-am luat până acum. El m-a făcut groggy. Nu complet, dar mi-au amorțit genunchii și tot m-am ridicat.

Ți-a fost vreun pic frică de meciul cu Pascu?

– Nu mi-a fost. Nu mi-a fost frică de nimeni. Emoții am avut pentru că era plină Sala Polivalentă. Până și scările erau ocupate. Să fii ultimul care intră într-o astfel de gală, e normal să ai emoții. Toată lumea cu telefoanele… Mamă… Ziceai că sunt Messi când intră pe teren.

Mai ai emoții și acum?

– Da. Am și acum emoții. Când intri acolo și știi că te așteaptă publicul, nu ai cum să nu ai emoții. Dacă zici că nu ai emoții, minți. Dacă nu mai ai emoții, ar fi bine să nu mai intri. Uite cum a fost la meciul cu Kovacs. Am fost calm în cușcă. Nu mă așteptam să fiu atât de calm. El a venit croit spre mine, crispat. Eu l-am așteptat calm, pe contră, când a ridicat directa și mi-a ieșit. Dacă nu venea așa spre mine, mă jucam tot meciul. Și nu își mai lua somnul ăla. Dar dacă el a venit așa, eu nu am avut ce să fac.

„Cu McGregor m-aș bate și gratis”

Aproape la fiecare gală îți faci o intrare specială. Ba ai venit cu excavatorul, ba te-ai deghizat în Hannibal Lecter. Sunt ideile tale?

– Cu excavatorul a fost altceva. Sponsorul mi-a dat 14.000 de euro să intru cu excavatorul. Are o firmă de excavatoare, ceva de genul. Și-a pus abțibilduri pe el, ceva de genul. Mi-a propus asta cu o zi înainte de meci. Am vorbit cu Sebi, a acceptat. Îmi mai dau idei și sponsorii, și susținătorii, „neveii” mei. Acum am vrut să intru pe cal. Mi-a lăsat un copil un comentariu pe Tik Tok: „Neveu, intră pe cal!”. Am vrut să intru acum, dar nu m-a lăsat Sebastian. Mi-ar plăcea să intru pe cal, cu costumul lui Decebal sau al lui Ștefan cel Mare. Dacă îmi face meci cu vreun turc, așa ar trebui să intru. Doar să mă lase.

Câți bani ai câștigat din RXF până acum?

– Pot spune care a fost cea mai mare bursă. 30.000 de euro. Îți spun și la ce meci. La al doilea meci cu Yamato Zaharia.

Astăzi, când ți se propune un meci, cât contează banii?

– Contează pentru oricine. Când cineva cumpără un PPV cu numele meu, îmi dă tag pe Instagram. Eu pot număra toate PPV-urile pe care le cumpără susținătorii mei. Chiar i-am rugat pe susținătorii mei să facă screenshot când cumpără PPV, iar eu îi repostez. E normal să cer o sumă de bani. Oamenii vin să mă vadă. Eu cred că e meritul meu.

E vreo sumă pentru care ai intra în cușcă cu un adversar mai periculos?

– Dacă am intrat cu Pascu… Îți dai seama că aș intra cu oricine. Aș intra și cu McGregor! Cu McGregor m-aș bate și gratis. Dar îți dai seama ce sponsori aș avea? Așa că nu ar fi gratis.

„Fac totul pentru show și pentru cifre”

Faima îți aduce multe oportunități, dar și prieteni sau așa-ziși prieteni. Dintre oamenii care s-au apropiat de tine de când ai devenit cunoscut, crezi că au fost mai mulți prieteni sau oameni interesați?

– Nu pot să zic nimic pentru că eu, sincer, sunt mai mult singur. Nu cunosc ceea ce mă întrebi. Umblu singur, mă antrenez și cam atât.

Care este lucrul pe care publicul îl înțelege cel mai greșit despre Ovidiu Neveu?

– Că sunt rău. Nu știu de ce. Sau că sunt figurant. Dacă m-ar cunoaște personal… Acum își dau majoritatea seama că fac treaba asta pentru show și pentru cifre. Dar, înainte, era un hate…

E Neveu un om sensibil?

– Bineînțeles. Orice om are sensibilitățile lui. Dar nu plâng. Nu am plâns de la 12 ani. Nu pot!

Ce te deranjează cel mai mult la un om?

– Falsitatea și minciuna. Am întâlnit persoane care în online mă făceau praf și când ne întâlneam „Neveu, hai să facem o poză!”. Efectiv nu pot să înțeleg. Dacă nu mă suporți, nu mă băga în seamă. Sau, dacă ai ceva, vino și spune-mi în față.

De la nopțile cu stomacul gol la visul unui superfight

E ceva de care îi e frică lui Ovidiu Neveu?

– Da. Mi-e frică de foame. Să ajung cum eram înainte, să nu am. Îi mulțumesc lui Dumnezeu la orice masă. Și dacă mănânc o ciorbă cu brânză sau pâine cu salam, eu îi mulțumesc pentru ceea ce am în față. Pentru că știu că pe lumea asta sunt copii, sunt familii care nu au ce mânca și știu cum e. Pentru că am trecut prin chestiile alea. Au fost zile în viața mea când m-am culcat nemâncat. Știi ce înseamnă să te ia somnul și să îți fie foame? Îți zic eu că, de fapt, nu te ia somnul.

Care ar fi cel mai mare meci pe care l-ar putea pune în scenă RXF? Jake Paul vs. Ovidiu Neveu?

– Dacă ar putea să facă meciul ăsta… Sau a mai fost varianta Van Damme. Au vrut să mi-l aducă pe Jean-Claude Van Damme și a refuzat. A cerut prea mult. I-am zis lui Sebi că dacă există varianta asta, eu nu vreau nicio bursă. Să îi dea lui, dacă cere prea mult. Și mi l-a dat pe Kovacs (n.r. – râde).

Te-ai gândit ce vei face după ce o să te retragi? Ți-ar plăcea să fii promotor?

– Poate să fiu ajutorul lui Sebi, de ce nu? Să țin eu o gală, să fiu direct promotor, nu cred că aș putea. Pentru că știu de la Sebi ce înseamnă să fii promotor. E mai bine să fii luptător decât promotor.

De ce Ovidiu Neveu e „fața” RXF-ului?

– Nu vreau să mă laud, dar nu se mai găsește personaj ca al meu. RXF nu mai poate crea o persoană la fel de vulcanică. La conferință, dacă mi-ai zis ceva pe dos, mă ridic să dau. Văd negru. Sau dacă mă împingi. Nu te mai înțelegi cu mine! Alții o fac forțat, iar lumea se prinde.

Cum ai vrea să vorbească lumea despre tine peste 10 ani?

– Bă, Neveu, cum a fost cum nu a fost, ne-a făcut să ne simțim bine ori de câte ori ne-am uitat la un meci de-al lui.

Mi-e frică de foame. Să ajung cum eram înainte, să nu am ce mânca.” „Oamenii care mă cunosc în viața reală știu că nu sunt nici 1% ca în online” – Ovidiu Neveu