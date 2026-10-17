Ovidiu Neveu, show pe terenul de fotbal după interviul din FANATIK. Starul RXF i-a lăsat mască pe Tamaș, Prunea și Torje

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După meciul din Liga 2 dintre în Zăvoi s-a disputat un meci demonstrativ între foste glorii locale și o selecționată a jurnaliștilor, care s-a terminat 6-6. La eveniment au participat și foști internaționali, precum Tamaș, Torje, Prunea sau Marius Niculae, dar și superstarul RXF, Ovidiu Neveu. Acesta din urmă a fost „sufocat” de copii pentru poze și autografe.

Ovidiu Neveu le-a luat fața lui Prunea, Marius Niculae și Tamaș la poze și autografe

Ovidiu Neveu e omul momentului. După ce a acordat un superstarul RXF a făcut senzație și pe terenul de fotbal, în cadrul unui meci caritabil disputat la Vâlcea. Deși a jucat alături de foști mari fotbaliști ai naționalei României, Neveu a fost preferatul fanilor vâlceni. Puștii s-au îngrămădit să facă poze alături de luptător, spre mirarea foștilor internaționali.

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De altfel, ca să scape de asaltul copiilor, potrivit , Neveu a ezitat dacă să mai revină pe gazon la pauză. A preferat să stea în gura tunelului, în timp ce cei mici îl așteptau. După un timp, și-a făcut însă apariția printre cei de pe teren. Ovidiu Neveu are peste 1 milion de urmăritori pe Tik Tok și este un personaj foarte popular, mai ales în rândul tinerilor.

Lotul legendelor din Râmnicu Vâlcea

Portari: Robert Tufiși, Marius Vlădoi

Robert Tufiși, Marius Vlădoi Jucători : Marius Pufu, Alin Pufu, Dan Bărbuț, Ștefan Nanu, Cosmin Ursu, Dorin Rădoi, Ovidiu Creangă, Cosmin Popa, Ionuț Murineanu, Robert Pîrvu, Florin Costea, Sorin Gîngu, Mihai Lungan, Ovidiu Ciortan, Adrian Popa, Cătălin Flămânzeanu

: Marius Pufu, Alin Pufu, Dan Bărbuț, Ștefan Nanu, Cosmin Ursu, Dorin Rădoi, Ovidiu Creangă, Cosmin Popa, Ionuț Murineanu, Robert Pîrvu, Florin Costea, Sorin Gîngu, Mihai Lungan, Ovidiu Ciortan, Adrian Popa, Cătălin Flămânzeanu Antrenor: Lucian Catargiu

Ovidiu Neveu și-a spulberat adversarul la ultima gală RXF

În interviul acordat pentru FANATIK, Ovidiu Neveu a vorbit și despre ultimul său meci, care a avut loc . Acolo, Ovidiu Neveu l-a învins în co-main event pe Răzvan Kovacs, fost participant la „Insula Iubirii”. Neveu i-a dat K.O. lui Kovacs în doar 10 secunde, după un croșeu de stânga absolut devastator.

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„Am și acum emoții. Când intri acolo și știi că te așteaptă publicul, nu ai cum să nu ai emoții. Dacă zici că nu ai emoții, minți. Dacă nu mai ai emoții, ar fi bine să nu mai intri. Uite cum a fost la meciul cu Kovacs. Am fost calm în cușcă. Nu mă așteptam să fiu atât de calm. El a venit croit spre mine, crispat. Eu l-am așteptat calm, pe contră, când a ridicat directa și mi-a ieșit. Dacă nu venea așa spre mine, mă jucam tot meciul. Și nu își mai lua somnul ăla. Dar dacă el a venit așa, eu nu am avut ce să fac”, a declarat Ovidiu Neveu, în exclusivitate pentru FANATIK.