Ovidiu Popescu, declarație de dragoste pentru FCSB înainte de meciul cu Sparta Praga: „Asta e Steaua București!” + Chipciu și Sabău, nemulțumiți după Petrolul – U Cluj 0-0

Ovidiu Popescu a vorbit la finalul partidei dintre . Mijlocașul a ținut să le transmită un mesaj foștilor colegi de la .

Ovidiu Popescu, mesaj special pentru foștii colegi de la FCSB: „Sper să se califice în Liga Campionilor”

Ovidiu Popescu s-a arătat mulțumit de rezultatul de egalitate înregistrat de Universitatea Cluj, mijlocașul declarând că s-a adaptat foarte bine la noua sa echipă.

„Nu că am ales bine (n.r să vin la U Cluj)..sunt bucuros că sunt sănătos, că am ajuns la o echipă cu tradiție precum e Universitatea Cluj, un club foarte frumos, cu jucători foarte buni și cu experiență.

La ultima fază au scăpat pe contra-atac și puteau să înscrie și să nu luăm niciun punct. A fost un meci care pe care, iar un rezultat de egalitate este echitabil”, a declarat Ovidiu Popescu la .

Reporterii l-au întrebat pe Ovidiu Popescu ce părere are de parcursul FCSB-ului în UEFA Champions League, moment în care „Lampard” (n.r așa cum îi spunea Gigi Becali) a spus că-și dorește din suflet ca fosta sa echipă să ajungă cât mai departe în cupele europene.

„E Steaua București, nu FCSB! Un parcurs frumos, îi felicit pe această cale, sunt foștii mei colegi și sper sa facă o figură frumoasă și să se califice în play-off-ul UEFA Champions League.

E frumos să joci în play-off-ul Ligii Campionilor, am jucat și eu de două ori și știu ce atmosferă e..să ți se cânte imnul. În anii precedenți am jucat și noi, au un culoar frumos.

Acum 6 sau 8 ani am jucat în primul meci din play-off cu Manchester City în Champions League, după 3 ani am jucat cu Sporting Lisabona. Acum au culoar frumos, o să pice cu Paok dacă trec de Sparta Praga. Aș fi foarte mândru să se califice mai departe, pentru România ar fi minunat”, a completat Ovidiu Popescu.

Alexandru Chipciu: „Sper să se califice toate echipele care au șanse”

La finalul partidei cu Petrolul Ploiești, Alexandru Chipciu s-a arătat mulțumit de rezultat, considerând că rezultatul înregistrat pe tabela de scor este cel corect, anume 0-0.

„A fost un meci disputat. Au fost momente și momente, bune de ambele părți. A fost un egal echitabil, am avut noi o ocazie mare, puteau da și ei gol pe final. Fiecare meci e diferit, alt stil de joc, alte formații.

Prima repriză, și cu căldura asta, mi s-a părut greoaie. În a doua repriză au mai fost faze, am controlat jocul, apoi am intrat în jocul lor de contraatac și dueluri și suferim. Pentru că nu antrenăm asta, antrenăm să avem controlul. Anul trecut am fost la un minut de play-off.

În fotbal totul e relativ, ca în viață, așa e în fotbal. Nu poți avea certitudine. Se pare că suntem mai competitivi decât anul trecut. Am făcut o eroare ca echipă la ultima fază. Puteam să fim pedepsiți, așa e fotbalul mai și greșești. Dar așa e fotbalul, când ești supărat și vrei mai mult, poți face mai multe lucruri. Ideea e să fii și tu confortabil cu asta” a declarat Alexandru Chipciu la finalul partidei cu Petrolul Ploiești.

„Sunt două echipe de nivel apropiat”

Alexandru Chipciu a continuat dialogul cu reporterii prezenți și a analizat parcursul FCSB-ului din cupele europene, despre care internaționalul român se arată încântat.

„Cred că sunt două echipe de nivel apropiat. S-a văzut și în primul meci. Mă așteptăm ca Sparta Praga să fie mai puternică, știu câți bani băgau cât eram eu acolo. Sparta Praga dă salarii mari, fotbalul românesc scoate bani din nimic. Sper să se califice toate echipele care au șanse. Ar face cinste fotbalului românesc” a completat Alexandru Chipciu.

Ioan Ovidiu Sabău, verdict după egalul cu Petrolul Ploiești: „Nu au avut curaj”

Antrenorul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a fost extrem de nemulțumit de prestația jucătorilor săi din meciul cu Petrolul Ploiești. Fostul internațional cere transferuri pentru a întări echipa.

„Nu au avut curaj. În meciul ăsta nu am arătat ca o echipă de play-off. Trebuie să nu ne mai luptăm cu adversarul când suntem cu spatele la poartă. Nu asta e calitatea nostră. Asta trebuie să înțeleagă jucătorii pentru a deveni mai buni. Asta antrenăm și aici se poate vedea o îmbunătățire.

Da, vor mai veni jucători. Doi-trei jucători probabil vor mai veni. Important e să-i aducem la o formă bună pe cei care au venit târziu. Lotul arată bine, dar nu aș vrea să vină la U Cluj și să spună că e bine pe locurile 9-10. Se poate mai bine”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.