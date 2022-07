Ovidiu Popescu, experiment de coșmar ca fundaș stânga în Saburtalo – FCSB. “A jucat cel mai slab”. Video

Coșmarul continuă pentru FCSB, iar echipa lui Toni Petrea , locul cinci într-un campionat al Georgiei cu doar zece cluburi.

Ovidiu Popescu, primă repriză neagră în Saburtal0 – FCSB. Cum s-a făcut de râs fundașul stânga improvizat

Ovidiu Popescu a fost unul dintre cei mai slabi jucători ai FCSB în prima repriză a meciului din preliminariile Conference League, cu Saburtalo Tiblisi.

Fundașul stânga de conjunctură a fost depășit pe tot parcursul celor 45 de minute, iar în prelungirile partidei a comis o gafă care putea să o coste scump pe FCSB.

A încercat să degajeze și i-a trimis în schimb o pasă directă adversarului, la 10 metri. Spre norocul vice-campioanei, georgienii au ratat, după ce Târnovanu a respins în corner.

Ba mai mult, în startul partidei, la faza bună de atac a FCSB-ului, Ovidiu Popescu putea trimite o centrare periculoasă în careu, însă a trimis defectuos în fundașul aflat la doar doi metri în fața sa.

Helmuth Duckadam nu credea că Ovidiu Popescu va fi schimbat la pauză

Invitat în studiourile Digi Sport, Helmuth Duckadam a comentat prestația dezastruoasă a lui Ovidiu Popescu: „Nu cred că va fi schimbat Ovidiu Popescu. A jucat cel mai slab, dar a mai fost și Șut și alții. Am spus că am emoții după ce am văzut apărarea.

S-au făcut fazele pe partea lui Ovidiu Popescu. Chiar dacă apărarea scârțâie, cred că problema e la mijlocul terenului la Șut”.

„Lampard” cum este poreclit unul dintre favoriții echipei lui Gigi Becali a rămas pe teren și în repriza a doua a meciului cu Saburtalo. Popescu a fost nevoit să joace pe postul de fundaș stânga , în timp ce Sorin Șerban a fost scos din echipă de Gigi Becali.

Și Ovidiu Popescu a continuat evoluția catastrofală și în repriza a doua, când a comis mai multe erori și nu a adus niciun plus pe plan ofensiv.

Gigi Becali considera că Ovidiu Popescu poate fi o soluție și pe postul de fundaș central

Gigi Becali voia să îl reprofileze pe mijlocaș pe postul de fundaș central în finalul sezonului trecut: „Dacă e să găsesc un fundaș central gratis și bun, da! Dacă nu găsesc, atunci ia treci, bă, Ovidiu Popescu, fundaș central și cu asta basta!

Se bucură CFR? Să fie sănătoși! Toată lumea câștigă bani, numai unul, prostul de Becali, să piardă. Nu a venit niciun jucător până acum la noi”, a declarat Gigi Becali pentru .